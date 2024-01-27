飲料沙漠一道曙光！桃園高品質手搖飲 嚴選優良茶葉回甘清爽

坐落於桃園的「茶聚CHAGE」中路文中店，位在飲料沙漠文中東路上，以灰白系磚牆營造文青簡約風格，店內的服務人員有著親切熱情的服務態度，是間讓人願意多次回訪的連鎖手搖飲店。

茶聚CHAGE一直以來都秉持著不炫技、不賣弄花俏的精神，以「天然原味、質純新鮮」為經營宗旨，期待呈現給顧客茶類該有的本味。除了強調自家的優質茶葉的品質外，也因希望鼓勵顧客們多喝無糖或減糖，所以致力於搜尋台灣各地的好茶，研發出一杯杯令人回味再三的飲品。

蘋果寒天凍

店內長年以來的熱銷飲品「蘋果寒天凍」，至今仍受到許多顧客青睞。以紅茶、蘋果汁、蘋果果粒配而成的獨家比例，有著剛好的甜度，馥郁果香的蘋果紅茶，搭配細嫩茶凍和Q彈寒天，入口微酸、尾韻清爽，一喝就會上癮！

沐嵐黃晶熊貓奶

「沐嵐黃晶熊貓奶」是品牌最自傲的飲品之一，嚴選斯里蘭卡的頂級錫蘭紅茶葉作為基底，一喝便彷彿置身於雲霧繚繞的高山茶園。店家除了對茶葉非常講究外，也將常見的原味寒天晶球研發改良，變成香甜可口的淡黃色的「布丁晶球」，味道與口感均令人驚豔，大口吸入，奶茶、珍珠與布丁晶球的三重奏讓所有喝過的人都為之著迷！

▲黃金熊貓

沐雲金萱

品牌一直以來抱持著「茶底對了，茶就好喝」的精神，選用清爽的台茶12號金萱茶葉為基底，一口入喉能品嘗到奶香與花香營造出不同層次的風味，而頂部覆蓋一層上綿密而甜香的奶霜，整體溫順甘醇又不膩口，推薦給喜歡清爽系列飲品的朋友。

黑糖珍珠鮮奶

店家手工熬煮黑糖珍珠粉圓，嚴選無添加的台農鮮乳，喝起來帶有濃郁黑糖香氣，軟Q彈牙的珍珠與絲滑鮮奶的搭配，整體風味香醇滑順，讓人一口接著一口，停不下來！

▲黑糖珍珠。

▲姍姍葡柚綠。

▲「玫瑰膠原」以100%玫瑰純露製成，品牌不惜成本，將高品質的膠原蛋白手工製成嫩Q的膠原蛋白凍，滿足愛喝手搖飲又怕負擔的女孩們。

▲使用大甲芋頭、以黃金比例製成的「小芋圓」，口感Q彈紮實，咀嚼之間散發出濃濃的芋頭香氣，是芋頭控們的必點配料。

目前店內享有「三公里內滿300元即可外送」的服務，店家也不定期與附近的白糖粿餐車配合，共同推出折價活動，歡迎附近的親子、居民、新住民朋友們一起來吃吃喝喝，分享愉快的午茶時光！





【茶聚CHAGE中路文中店】

店家地址：桃園市桃園區文中東路86號

店家電話：033799680

粉絲專頁：https://psee.io/5j93ze

營業時間：周一至周四10:00–19:00；

周五、周六10:00–20:30；

周日、11:30–19:00





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