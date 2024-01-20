中壢最美餐盤！ 近中原夜市美食「慕森MuSen」 草莓可朗芙必點、手打漢堡超好吃
udn走跳美食／艾瑪
中壢最美餐盤在哪？藏在小巷這間慕森MuSen！拼盤、餐點、可朗芙擺盤配色都好美！風靡韓國的可朗芙Croffle這也吃得到，還有手作豬肉漢堡排飯也是必點，漢堡肉排緊緊結合，一刀切下肉排還會流出肉汁，餐盤放在角落長凳上，隨性拍就好看～
慕森MuSen 在哪？
MuSen位在桃園市中壢大仁五街巷弄，隔壁條就是熱鬧的中原夜市，騎車來比較方便，附近可找機車格，汽車可停放中原國小或中原大學停車場，兩間停車場步行約2、3分鐘～
- 地址：桃園市中壢區大仁五街45號
- 聯絡電話：0903-860348
- 營業時間：9:30~17:00
- 公休：星期二
- 服務費：無
- 低消：每人一品項（客滿限時1.5小時）
- 兒童椅.餐具：有，有
- usb插座：有
- 寵物友善餐廳：是
- 停車場：附近中原國小、中原大學停車場
店內可容納約30多位客人！別以為看到空位就有位置，其實這天幾乎都被預訂了，不到下午兩點瞬間客滿，店內頓時人聲鼎沸好熱鬧～
溫暖木質調簡約裝潢！內用不收服務費，提供兒童餐椅與餐具，每桌下方都有usb插座，同時還是間寵物友善餐廳～
靠近玻璃門邊提供長凳候位，剛好沒客人坐！角落邊採光明亮好適合拍照～
慕森MuSen MENU
慕森MuSen內用低消一份品項！不侷限於飲料或餐點，最便宜一杯飲料只要80元，美式咖啡也才90元！不少客人都是為了這的餐盤而來，拼盤、螺旋堡、米飯、鹽可頌三明治與甜點，感覺都不錯好難抉擇～
◎ 低消每人一品項/客滿限時1.5小時
自助區很乾淨！提供開水、醬料與餐具使用，打開抽屜覺得好貼心，竟然有牙線棒～
手作豬肉漢堡排飯
招牌手作漢堡排飯！看起來好澎湃配色也好看！餐點有豬肉漢堡排、炒蛋、炒菇、沙拉、嫩豆腐與毛豆，餐點菜色很清爽，感覺吃完不會有多餘負擔，餐點皆附一杯紅茶，換飲料可以折抵40元～
漢堡排在日本是常見國民美食！幾乎每個家庭都會做，漢堡排都是手工做，要經過揉製、拍打與塑形，最後煎烤時間也很重要～
小塊嫩豆腐撒上柴魚片，淋上特製胡麻醬，適合當成開胃前菜～
生菜沙拉有蘋果丁、生菜、柳橙、小黃瓜、小番茄、玉米筍與自種植蔬菜！再淋上鹹香適中的胡麻醬，一吃就知道很新鮮。
漢堡排大小適中！外表煎到焦赤，還會飄散陣陣香氣，誰抵擋得住這香味～
帶朋友來吃飯！撐場面就靠這道！漢堡肉排緊緊結合，一刀切下肉排還會流出肉汁，肉汁完整鎖在肉排中，細細品嚐漢堡排肉香蔓延開來，外酥內硬嫩拿捏的恰到好處，厚實好吃～
照燒雞腿排拼盤
拼盤有照燒雞腿排、沙拉、炒蛋與可頌麵包！水耕生菜沙拉就是新鮮好吃！可頌麵包有微妙的海鹽鹹味，口感挺有嚼勁，細細咀嚼滋味很不錯～
炒蛋香軟夠味！可頌麵包搭配炒蛋一起吃很有口感，照燒雞腿排撒上白芝麻，香甜不油膩～
冬季草莓可朗芙
一上桌立刻成為目光焦點！可朗芙Croffle已經很誘人，冬季限定版草莓可朗芙更是邪惡！還沒開吃，嘴角已經往上仰45度，讓人忍不住露出笑容，可頌鬆餅還附上兩球冰淇淋、草莓與藍莓果粒，這甜點好迷人～
自然光灑落角落長凳上！不用浮誇背景拍就很美！
剛烤好可頌鬆餅蓬鬆好酥脆！搭配鮮奶油與新鮮水果一起吃，鮮奶油滑順奶香四溢，平衡了草莓與藍莓酸甜度～
即是冰淇淋融化了！可朗芙依舊清爽不膩口，忍不住一口接一口我喜歡～
草莓微泡泡．哈味微泡泡
浪漫漸層色泡飲！一直都是我的最愛！草莓微泡泡底部的草莓醬，都是慕森MuSen自己做！近1/3杯都是天然草莓果泥，真的是真材實料，另一杯充滿哈味的微泡泡，是哈密瓜氣泡飲，清透氣泡飲酸甜細緻有爽感，一點都不甜膩～
堆疊唯美的草莓微泡泡！攪拌一下讓草莓果泥與氣泡水mix一起，喝起來有滿滿草莓香！是很天然的草莓味～
＊慕森MuSen服務良好、餐點好吃！店內正餐、甜點與飲料都是自已做，吃過後很有記憶點，視覺與味覺都有滿滿飽足感，手工漢堡排、可朗芙都好吃推推～
※分享真實感受，可能因個人口味或店家變動有不同結果，如遇資訊錯誤，歡迎來信mail給我，謝謝。（內文照片請勿擅自下載使用，侵犯智慧財產權依法處理）
文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂
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