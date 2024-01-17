七大秘境美拍！新竹縣落羽松正轉紅 倒映湖面超浪漫

【旅奇傳媒/編輯部報導】由新竹縣政府交通旅遊處經營的「竹縣好好玩」官方粉絲專頁，釋出了落羽松的美圖，雖然實際轉紅情形需依照各地現況為主，照片僅供參考，但空拍美景仍讓人十分期待！

▲竹縣好好玩官方粉絲專頁提供7個觀賞落羽松的地點。 圖：新竹縣政府交通旅遊處（攝影：Garry Liu）／提供

竹縣好好玩官方粉絲專頁的官方代言人皮皮獅為遊客整理出「追松地圖」如下：

■ 芎林「小森之歌」

一入園就能看到兩排筆直的落羽松，轉紅的落羽松顯得更加唯美，園區內有販售咖啡和一些簡單餐點，可以找個位子坐下來好好享受一番。

■ 新埔「九芎湖步道群」

九芎湖步道群共有三條登山步道，沿著步道前行，可見一整排的落羽松，而且沿途會經過陳家農場、金谷農場等地，既能健行賞落羽松，又能參觀農場。

■ 新埔「陳家農場」

餐廳、果園及咖啡廳結合的九芎湖陳家農場，園區環境優良，四周綠意盎然，不論走到哪都好拍，還有轉紅的落羽松可賞哦。

■ 橫山「內灣親水公園」

位於內灣老街附近的內灣親水公園，在每年秋季總是有大片的落羽松美景可欣賞，也是拍攝落羽松的絕佳景點。

▲橫山村韓屋大埤。 圖：新竹縣政府交通旅遊處／提供

■ 橫山「橫山韓屋」

成排落羽松，數量多達上百棵，一整排紅、黃、綠落羽松葉漸進變色，宛如歐洲森林落羽松，現在正轉紅超美！是橫山隱藏版打卡秘境美拍。橫山村韓屋大埤位在當地居民社區內，盡量不要太晚前往，也輕聲細語避免大聲喧嘩。

▲北埔六塘落羽松。 圖：新竹縣政府交通旅遊處（攝影：Garry Liu）／提供

■ 北埔「北埔六塘落羽松」

北埔六塘石柿餅的一整排落羽松，相繼轉紅，倒映在湖面上的絕美景象，等著大家前來朝聖。

■ 北埔「綠世界生態農場」

綠世界生態農場除了有著多種動植物生態環境，讓遊客們近距離觀賞，以及每日互動導覽等活動，正值冬季，農場內還有隱藏的落羽松夢幻步道。

▲竹縣好好玩官方粉絲專頁的落羽松觀賞圖。 圖：新竹縣政府交通旅遊處（Garry Liu）／提供

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