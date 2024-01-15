冬季限定！ 桃園落羽松大道+落羽松公園 棉花糖雲朵加上金黃落羽松 超級夢幻美景

與Sandy, 秀卿再度參加小武哥鄉鎮徒步, 說是到桃園落羽松吃到飽!

行程安排: 落羽松大道-石門水圳步道-霄裡大池-南興落羽松-忠貞市場吃美食, 還特別交代, 帶中餐, 好走鞋, 穿水水7:35北車第三月台搭1131區間車, 出桃園後火車站到桃園客運搭5056公車(桃園- 石門水庫)

配銷所下車, 往前走

對面路口的浪漫台三線, 落羽松大道標示挺可愛

繼續往前走

轉進落羽松大道, 落羽松大道禁止停車

開始, 落羽松吃到飽, yummy!

團照取自陸廣勝拍攝, 因為拍得特別好啦

湛藍的天空棉花糖般的雲朵加上金黃色的落羽松, 真不愧是冬季限定的夢幻美景

一起分享水果

微涼的天氣來徒步鄉鎮, 真棒, 整個人神清氣爽, 好像都不會累特別的愜意

石門大圳休憩據點

石門大圳水岸綠廊

石門大圳水岸綠廊

最有學問的小鍾哥說: 落羽松是延用日文漢字用法, 然而「落羽松」並不是松樹, 而是屬於杉樹的一種, 因此有學者主張將其正名為「落羽杉」, 落羽松因樹形優美, 小葉狀似羽毛, 翩翩飄落就像飄逸的羽毛, 而有「落羽」這個美麗的名字, 為世界知名的水岸造景樹種....

石門大圳邊的里程數約12公里, 以工區來分共騎乘山溪工區, 南勢工區, 東勢工區, 員樹林工區, 這段屬其一

至於石門大圳自進水口至新竹縣湖口鄉, 全長有27.337公里, 民國53年正式通水, 是南桃園地區的主要輸水渠道, 肩負民生, 農業及工業輸水重責

google: 石門大圳渡槽, 過水橋最常見的是跨越街道或公路, 協助行人穿越道路或水路的一種建築, 陸橋, 天橋或吊橋等, 正式名稱為「渡槽」的過水橋, 是石門大圳水利設施的一部分, 當遇到河流或溪谷石為能使水圳跨越溪谷用

具200多年歷史的霄裡大池, 不只是桃園第一座埤塘, 也是八德地區面積最大的埤塘, 乾隆年間平埔族人以其社名「霄裡社｣命名此地

埤塘旁整排黃澄澄的的落羽松, 像畫一般超美

太好拍了, 任何角度都好看

Candy有事說先離開, 在附近等搭公車

沿著霄裡大池旁的步道走, 落羽松美景盡收眼底

google: 落羽松屬於杉科植物, 因原產於美國所以又稱美國水松, 樹高可長至50公尺, 常作為造景植物與建材, 與一般的針葉樹不同, 落羽松的針葉會隨著季節入冬而由綠轉紅, 最後如羽毛般飄落, 桃園境內有兩大落羽松打卡熱點, 分別為大溪落羽松大道以及南興落羽松....

逛了半天的落羽松, 小武哥顯然飽了, 是因為大家沒特別穿水水嗎? 竟然說不去看南興落雨松....嗚嗚, 人家還想吃到撐啊

看到米干店, 忠貞市場快到了

或許是星期一, 要不然就是過午了, 市場上大部分已收攤

國旗屋, 忠貞市場內的雲南米干麵店, 由滇緬游擊隊孤軍後裔張老旺所開, 多次在國慶日自發性舉行升旗典禮, 以布置多面中華民國國旗聞名

12:37 放大家忠貞市場自行覓食, 這次就來嘗嘗看看國旗屋的米干麵, 诶, 好像比上次那家好吃些, 也或許是餓了

眷村口想買的滷味遷移了

說是搬到這裡, 但鐵門深鎖空手歸

忠貞站搭公車, 時間還早竟然就要回家了, 怎麼有種空虛的感覺....( 忘了看有沒有車子可到南興落雨松)

桃園火車站等搭火車

特別感謝小武哥和淑美帶大家來桃園落羽松吃到飽! 但少了南興落羽松好像只有八分飽還意猶未盡怎麼辦呢?