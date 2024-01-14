多種小菜無限續！ 桃園藝文特區網美風「GogiGogi韓式燒肉」 最低價位「雞豬牛三吃」超級飽足

最近常到桃園走跳，意外發現桃園市區的網美餐廳相當驚人，這次分享的GogiGogi韓式燒肉位於桃園藝文中心附近，寬敞明亮的用餐空間配上純白色系的網美系裝潢，完全看不出來是燒肉店，還以為是什麼咖啡廳。雖然店內餐點價格中等偏高，但也反應在餐點品質上，確實份量不小、品質不錯，值得聚餐約會吃一波。

一、二樓均有採光良好的大片落地窗，可以想像白天有多美，周邊都是高級豪宅聚落，差點以為來到信義區惹有沒有！

每天晚上用餐人潮滿滿，六點一到店內就幾乎坐滿，可見GogiGogi韓式燒肉的高人氣。

店內統一木質色系與純白色系的搭配，抽風管也設計成金色，簡約乾淨又優雅，桌間距離寬敞，兩人也能享有一整張大方桌的空間，加高隔板增添隱私感，桌與桌之間就像在半開放小隔間一樣，簡直不要太舒服。

GogiGogi共有5種不同價位的套餐，最低為1699元雙人套餐，其次為2299元的升級版雙人套餐，四人餐也有3380、4880兩種價位，最後是六人份的5999元套餐。除了套餐之外，也有韓式煎餅、蒸蛋、辣炒年糕、魚板、泡菜湯等單點韓式料理，常見的菜色通通有，韓料控絕對滿足。

店內小菜免費吃，海帶芽、涼拌豆芽菜、涼拌黃瓜和泡菜，阿東最喜歡海帶芽跟泡菜，甜酸中帶點清爽，搭配烤肉去油解膩，還很下飯。

這次點了最基本的1699元套餐，內容包括：豬五花、豬梅花、牛五花、松坂雞、韓式烤魷魚、燒酒蛤蠣、炸年糕、大醬海鮮牛肉湯或豬肉湯、包肉生菜、烤物蔬菜、特調飲品、甜點、沙拉和白飯２碗，加89元即可升級為韓式拳頭飯，加了麻油與海苔，還能手捏成團，吃飯多了許多樂趣，建議升級吃吃看。

雖然套餐內容很豐富，但吃韓式料理怎麼可以沒有海鮮煎餅呢，馬上單點一份來嘗嘗！！GogiGogi是厚片煎餅，用料相當豐富，大塊花枝、蝦仁都吃得到，加上酸甜醬汁更對味。

這碗蒸蛋著實嚇到本東惹，到底是用了幾顆蛋啊～這個飽滿程度一看就不可能不好吃。雖然起司沒有想像中的多，但沒關係，加入高湯的蒸蛋極有滋味，一口接一口又鮮又滑嫩順口。

生菜沙拉阿東覺得普通，如果食量不是特別大，就不用吃這個佔胃了。

可樂汽水、巧克力冰沙也通通無限暢飲。

GogiGogi出餐速度很快，擺盤器皿好精美，肉片擺放也很有美感，豬五花和梅花豬的油脂豐厚，烤起來香氣四溢，上次看其他部落客分享有桌邊烤肉，但我們這次全程都是自己烤。

海鮮牛肉湯加入豆腐、蛤蠣、雞蛋，喝起來濃郁無比，微辣的湯頭輕輕刺激舌尖，冷天喝上一碗好暖胃。

好玩的拳頭飯上桌，戴上手套即可開始捏捏捏～

這重責大任就交給我的萱～本東只負責吃而已，套餐還會附上六根辣炒年糕，黏黏糯糯越嚼越香。

出餐速度快，沒一會兒便整桌擺滿，一字排開超氣派～

烤肉部分，肉品幾乎沒有肉腥味，豬五花、豬梅花等較油部位可以煎久一點逼出多餘油脂，焦香酥脆更可口，略灑一點鹽，搭配包肉生菜就很好吃。

吃飽之後，再喝一杯特調芭樂冰茶&橙香莓果茶，根本雞尾酒吧配色也太美，但阿東本身不太喝甜飲，略嘗幾口就沒有再喝。

整體而言，如果要說到好吃的豬五花，阿東還是首推台北的料韓男，但就用餐氣氛、小菜吃到飽、食材澎湃度等，GogiGogi依舊有其優勢，光是這個環境就是許多台北韓式燒肉無法比擬的，韓料控有機會還真的可以到桃園來嘗嘗，吃飽順便在藝文特區商圈逛逛走走，推薦給大家囉～

GogiGogi韓式燒肉 | FB

地址：桃園市桃園區藝文一街80號

電話：03 346 1669

營業時間：早上12點至下午3點；下午5點至晚上10點，周末早上11點半至下午2點半

文章來源：阿東的東食西遊 Vida Cómoda FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」