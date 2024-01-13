攻頂眺望「鶯桃微笑山線」！桃園「福源山步道」朝聖鶯歌百年大榕樹 再品嘗假日限定傳統豆花

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阿東的東食西遊 Vida Cómoda／ 文、圖／阿東

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涼爽秋日健行去，這次來走走桃園龜山區的福源山步道，步道全長2.2公里，海拔104公尺至345公尺，可接光明山稜線步道、中坑步道、妙音步道等，也能接石灰坑山步道、大棟山等多條登山健行步道，多元走法各有奇趣，沿途還有杜鵑、波斯菊、油桐、山櫻花等多種植栽，登頂還能欣賞百年大榕樹，四季均有美景，是相當舒爽宜人的好去處。

雖然福源山步道難度不高，但事前準備工作還是要做好，攜帶充足的飲水、簡單能量飲食，登山杖、毛巾、防蚊蟲、防曬噴霧，手機記得下載離線地圖，做足功課有備無患。

GOOGLE導航請輸入「福源山停車場」，會比直接GOOGLE福源山步道來得方便且好開，還不會亂繞路。

福源山停車場是當地的地主開放的免費停車場，約莫可停10多輛車，請大家好好珍惜，地主相當佛心，好人一生平安！

上山起初都是鋪設完整的柏油路，接著開始一連串的石階考驗，兩側均是筆直竹林，步道蜿蜒向上，倒也算是好走。

石階路段結束，接下來才是考驗，一整路的泥土路＋石頭路，部分路段能倚靠拉繩，建議大家攜帶登山杖會比較方便。兩側僻靜林徑充滿自然況味，不是一連串垂直陡坡，沿路緩緩上行甚是好走。

一路上會經過4座木造涼亭，走走停停吹吹風、拍拍照，適度補充水分。

福源山步道是不少當地人運動健身的路線，一路上看到好多叔叔伯伯阿姨健步如飛，本東嘆為觀止。（偶４小廢物）

不要急著攻頂，一路上好好感受大自然給予的驚喜，一草一木皆是魅力。

建議大家穿著輕便、好走的鞋子，沿途不少這樣的大石路，登山杖真是好幫手！

走得累了，又會剛好遇到輕便的山徑小路，涼風吹拂相當舒暢。

感謝前人的努力，把泥土做出高低差，淺淺的樓梯讓斜坡路更加好走。

走了一個多小時，不知不覺已接近終點路，看到土地公就知道已經到達百年大榕樹群，也就是福源山步道的終點啦！

盤根錯節的大榕樹群相當壯觀，據悉神木已有350年的歷史，茂盛的生命力讓人吃驚，時間的具象化都在這裡了。

鐵桿用來支撐樹幹的重量，也希望大家不要隨意觸摸，用眼睛觀賞即可，希望神木能保持健康，活得長長久久！

百年大榕樹的英姿確實值得一拍再拍，登頂後發現觀景平台這裡異常熱鬧，原來是來自四面八方登山步道的登山隊都在此會合，短暫的相遇即是緣分，坐下來喝杯茶，閒話家常一番。

周末有豆花車會開上來販售，運動完吃碗冰涼豆花、綠豆湯最是愜意，吃起來也變得更好吃了呢。

小小一台發財車販售品項真不少，綠豆湯、紅豆、花生、綜合豆花，還有礦泉水、運動飲料等。

擺了幾張小攤桌，但我們更喜歡坐在樹下享用，吃完記得把垃圾放入攤車旁的垃圾袋，不要隨處亂丟唷～

八德、鶯歌、桃園微笑山線一次看。

再遠一點的土城也都能看得見，瞭望台的視角真的好棒。

福源山瞭望台剛好位於桃園龜山、新北樹林、鶯歌交界點，鶯歌石、大棟山等步道的交會點也在這裡，可以福源山步道原地直上直下，也可以挑戰不同路線下山，變化很多很有趣，一趟不夠解鎖，多走幾趟吧，推薦給喜歡登山健行的大家，阿東下次也要再來挑戰其他路線！

福源山步道

地址：桃園市龜山區福源里湖山街88巷

電話：03-3203711

營業時間：24小時

文章來源：阿東的東食西遊 Vida Cómoda FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda

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