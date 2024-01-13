攻頂眺望「鶯桃微笑山線」！桃園「福源山步道」朝聖鶯歌百年大榕樹 再品嘗假日限定傳統豆花
udn走跳旅遊／阿東的東食西遊 Vida Cómoda
涼爽秋日健行去，這次來走走桃園龜山區的福源山步道，步道全長2.2公里，海拔104公尺至345公尺，可接光明山稜線步道、中坑步道、妙音步道等，也能接石灰坑山步道、大棟山等多條登山健行步道，多元走法各有奇趣，沿途還有杜鵑、波斯菊、油桐、山櫻花等多種植栽，登頂還能欣賞百年大榕樹，四季均有美景，是相當舒爽宜人的好去處。
雖然福源山步道難度不高，但事前準備工作還是要做好，攜帶充足的飲水、簡單能量飲食，登山杖、毛巾、防蚊蟲、防曬噴霧，手機記得下載離線地圖，做足功課有備無患。
GOOGLE導航請輸入「福源山停車場」，會比直接GOOGLE福源山步道來得方便且好開，還不會亂繞路。
福源山停車場是當地的地主開放的免費停車場，約莫可停10多輛車，請大家好好珍惜，地主相當佛心，好人一生平安！
上山起初都是鋪設完整的柏油路，接著開始一連串的石階考驗，兩側均是筆直竹林，步道蜿蜒向上，倒也算是好走。
石階路段結束，接下來才是考驗，一整路的泥土路＋石頭路，部分路段能倚靠拉繩，建議大家攜帶登山杖會比較方便。兩側僻靜林徑充滿自然況味，不是一連串垂直陡坡，沿路緩緩上行甚是好走。
一路上會經過4座木造涼亭，走走停停吹吹風、拍拍照，適度補充水分。
福源山步道是不少當地人運動健身的路線，一路上看到好多叔叔伯伯阿姨健步如飛，本東嘆為觀止。（偶４小廢物）
不要急著攻頂，一路上好好感受大自然給予的驚喜，一草一木皆是魅力。
建議大家穿著輕便、好走的鞋子，沿途不少這樣的大石路，登山杖真是好幫手！
走得累了，又會剛好遇到輕便的山徑小路，涼風吹拂相當舒暢。
感謝前人的努力，把泥土做出高低差，淺淺的樓梯讓斜坡路更加好走。
走了一個多小時，不知不覺已接近終點路，看到土地公就知道已經到達百年大榕樹群，也就是福源山步道的終點啦！
盤根錯節的大榕樹群相當壯觀，據悉神木已有350年的歷史，茂盛的生命力讓人吃驚，時間的具象化都在這裡了。
鐵桿用來支撐樹幹的重量，也希望大家不要隨意觸摸，用眼睛觀賞即可，希望神木能保持健康，活得長長久久！
百年大榕樹的英姿確實值得一拍再拍，登頂後發現觀景平台這裡異常熱鬧，原來是來自四面八方登山步道的登山隊都在此會合，短暫的相遇即是緣分，坐下來喝杯茶，閒話家常一番。
周末有豆花車會開上來販售，運動完吃碗冰涼豆花、綠豆湯最是愜意，吃起來也變得更好吃了呢。
小小一台發財車販售品項真不少，綠豆湯、紅豆、花生、綜合豆花，還有礦泉水、運動飲料等。
擺了幾張小攤桌，但我們更喜歡坐在樹下享用，吃完記得把垃圾放入攤車旁的垃圾袋，不要隨處亂丟唷～
八德、鶯歌、桃園微笑山線一次看。
再遠一點的土城也都能看得見，瞭望台的視角真的好棒。
福源山瞭望台剛好位於桃園龜山、新北樹林、鶯歌交界點，鶯歌石、大棟山等步道的交會點也在這裡，可以福源山步道原地直上直下，也可以挑戰不同路線下山，變化很多很有趣，一趟不夠解鎖，多走幾趟吧，推薦給喜歡登山健行的大家，阿東下次也要再來挑戰其他路線！
福源山步道
地址：桃園市龜山區福源里湖山街88巷
電話：03-3203711
營業時間：24小時
文章來源：阿東的東食西遊 Vida Cómoda FB：歡迎光臨，東宅 Vida Cómoda
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言