露營也能泡溫泉，還有無邊際泳池！苗栗住宿推薦泰安溫泉
精選6家苗栗泰安住宿推薦！遇見了五彩繽紛的春天，熬過了熱情如火的夏日，終於來到微涼舒適的秋季，苗栗有一處寶地，特別適合在這個季節到訪。苗栗泰安是北台灣的溫泉勝地，最早被泰雅族人發現泉源後，日治時間成為警察、總督府放鬆的好地方，因此現在能在苗栗泰安看到許多湯屋、溫泉飯店及會館，距離台北開車不用兩小時，下次想泡湯泰安住宿或許是個不錯的選擇喔！
精選6家泰安住宿
錦水溫泉飯店
擁有知名美人湯的泰安溫泉，泡完皮膚都會超「估溜」，這間老飯店「錦水溫泉飯店」乘載了歲月，但也刻劃出歷史的美。這裡的景觀湯屋走一個原木色系，特別是竹子搭建成的屋簷，還能開窗的設計，真的很有復古氛圍，讓整體的景緻更迷人了。
地址：苗栗縣泰安鄉錦水村橫龍山72號
泰安觀止溫泉會館
苗栗最夢幻的泡湯享受，是沿著溪畔、倚靠山嵐的泰安觀止溫泉會館，尤其被森林環繞的無邊際泳池，更是寒冷的冬天都想下水拍張美照的網美景點。泰安觀止溫泉會館住宿高級舒適，若無法停留一晚也有湯屋可以選擇，戶外也有泉池、泡湯區，設備多樣隱蔽性又高，很適合情侶、夫妻來這裡約會度假呢。
地址：苗栗縣泰安鄉圓墩58號
竹美山閣溫泉會館
有著東方禪意風格的竹美山閣溫泉會館，既是溫泉會館也是藝術園區，除了有溫泉湯屋還有展演空間非常特別，第一次前來的旅客，都會不經懷疑這裡真的是溫泉會館嗎！在溫泉會館裡隨處可見藝術品，房型簡單，擁有小小的客廳空間，展現整體的禪意美學，座落在泰安溫泉區的最高處，是很適合放鬆的世外桃源喔。
地址：苗栗縣泰安鄉橫龍山35-1號
泰安湯悅溫泉會館
來到山林裡渡假泡湯，是秋冬最享受的假日時光。湯月溫泉會館裡每個房間都有私人湯屋，讓你邊泡湯邊欣賞泰安的風景，如果覺得這樣不夠，這裡也有大眾池，讓你更靠近大自然，亦或是選擇坐在戶外座位區，喝杯咖啡欣賞著秋意之美吧！
地址：苗栗縣泰安鄉錦水村橫龍山 45
日出溫泉渡假飯店
找溫泉飯店，除了深山有好風景，寵物友善也不可忘記！苗栗的日出溫泉渡假飯店是一間寵物友善的飯店，讓主人可以帶著毛小孩一起來度假，除此之外也提供一泊二食的方案，讓進到山裡的旅客，毋須擔心用餐的問題，整棟建築有點南洋峇厘島風，結合當地原住民文化，非常有特色。
地址：苗栗縣泰安鄉錦水村橫龍山34號
翩翩泰安
這是一間近期挖到千年溫泉的露營地加溫泉旅宿！從來沒想過露營也能泡溫泉，這個位置正好能滿足兩項需求，翩翩泰安的腹地廣大，提供旅客一日的體驗票券，也有過夜的住宿選項。如果想要體驗露營，搭配的衛浴空間真的放了一個溫泉池！一日遊則可以選擇要帳篷或是民宿，都有私人的獨立湯池，是不是超特別的享受～
地址：苗栗縣泰安鄉86之6號
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