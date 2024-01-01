不變的好味道！來自台東風味的料多多「大四囍腸蚵仔麵線」，大推「綠豆蒜熱湯＋冰棒」來個冰火五重天
udn走跳美食／踢小米
從小米初訪客來吃樂——新竹旗艦店後，不知不覺過了兩年，來自台東風味的大腸麵線口味跟初訪時一樣好吃。
配料新增了手作的瘦肉羹，從原本只有東石蚵仔、滷大腸及新竹摃丸大三元變成大四囍麵線了，還有用黑糖桂圓熬出來的甜湯加上綠豆蒜、新竹在地福源花生粉等配料，冬天熱熱的吃是非常棒的甜品，搭配綠豆蒜冰棒來個冰火五重天。快跟著小米一起看看吧。
客來吃樂-新竹旗艦店位置
客來吃樂-新竹旗艦店位於西大路上，靠近經國路。
客來吃樂-新竹旗艦店環境介紹
裝潢帶有復古風格，店內無提供內用，以外帶為主～
牆上有料理特色給大家參考，主要提供大腸跟蚵仔麵線給大家享用。
綠豆蒜湯頭堅持用黑糖桂圓熬出甜而不膩的湯頭，搭配綠豆仁跟花生粉，冬天熱熱的吃真的很溫暖。夏天有賣剉冰，黑糖桂圓綠豆蒜冰棒(30元/支)一年四季都買得到。
新竹旗艦店由一對年輕夫妻也是小米的粉絲，離開園區來創業，帶給大家有特色的台東麵線。
綠豆剝殼後為綠豆仁，加入黑糖桂圓熬煮成綠豆蒜～
客來吃樂-新竹旗艦店菜單目錄搶先看
來看看菜單吧！麵線有沒加料的清麵線，和綜合、大腸、蚵仔麵線可以選擇，還有豐盛的料多多麵線每天限量供應。配料新增了手作的瘦肉羹，大家可以依喜好加料～黑糖桂圓綠豆蒜有分小碗45元、大碗60元，芋圓、地瓜圓送完為止喔！
客來吃樂-新竹旗艦店用餐心得分享
來開動吧！
大胃王的朋友可以點料多多麵線(110元)，配料有東石蚵仔、滷大腸和新竹摃丸，加手工瘦肉羹一份20元就變大四囍了！加入蒜泥跟香菜提味，就是一碗傳統美味的台灣小吃。
小米吃一口麵線時真的有驚艷到，好吃的麵線不只是吃配料，吃清麵線就可以嚐出他的功夫所在～
老闆使用兩間不同廠牌的麵線烹調，讓客人可以吃到兩種不同麵線的彈牙滑順口感。湯頭使用燙鮮蚵的湯底加入柴魚片、紅蘿蔔、筍絲及油蔥酥等食材熬煮，鹹香帶甜的口味，不會像南部偏甜口味，也不會有勾芡過頭的口感，喝起來是就像海鮮清湯的風味。
肉羹肉質挺不錯的，嫩中帶嚼勁，醃製入味，搭配麵線一起吃，是傳統的美味，再加上他們的辣椒提味就更棒了～
大腸給得很多，而且大腸是他們自己滷製，吃起來不會有腥味，有軟嫩帶Q的口感。
老闆堅持使用東石蚵仔，鮮甜肥美的滋味，跟麵線是黃金的組合～
最後來個新竹摃丸，來自老闆很喜歡的一家市場小店，彈牙有肉汁，這可是隱藏版的美味。
重口味的朋友加入他們炒的辣椒油，至少中辣以上，香辣有勁，重口味的朋友一定非常過癮。
小米推薦給大家
招牌黑糖桂圓綠豆蒜(小45元，大60元)也是必點的，讓小米很驚艷。大碗的份量很多，有桂圓、綠豆仁、福源花生粉滿滿的料。濃郁黑糖桂圓的香氣，加上甜而不膩帶有濃稠口感，冬天熱熱的喝非常順口，深受女性朋友喜愛
綠豆仁香氣濃郁，而且煮的火侯剛剛好，讓綠豆仁鬆軟綿密，大口大口的吃很過癮。其實在新竹綠豆蒜真的很少見，喜歡吃這一味的朋友可以來回味看看，小米大力推薦他們的綠豆蒜～
軟Q帶嚼勁的地瓜圓跟芋圓，搭配黑糖桂圓湯頭，真的會讓人回味無窮。
小米推薦一個新吃法，黑糖桂圓綠豆蒜冰棒(1支30元，2支50元)搭配綠豆蒜，來個冰火五重天。桂圓諧音貴人，希望小米也能遇到貴人相助～
冰棒的基底是黑糖桂圓熬煮而成，甜而不膩、解膩又清爽，搭配綠豆蒜，冰火交融超爽的。
以上是小米的心得分享，客來吃樂多年來維持水準一樣美味，老闆夫妻非常用心經營，想吃台東風味麵線的朋友，小米推薦給大家。
客來吃樂-新竹旗艦店
地址：新竹市北區西大路716號
電話：0927 727 901
營業時間：11:00–20:00 (週二、三公休)
現金交易/無收取服務費
市區滿300提供外送，園區滿1000提供外送
文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣
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