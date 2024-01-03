快訊

藍委公布高端董事會錄音檔控詐國家補助 高端提告了

日航擦撞意外塔台通聯紀錄公開 證實航管人員「未發海保機起飛許可」

隱藏版職人級乾拌麵！桃園好店Google高達4.9顆星 平價就能擁有一碗好麵、招牌必點白菜滷

大海愛上藍天旅遊日記分享／ 文、圖／大海愛上藍天

udn走跳美食／大海愛上藍天

是什麼樣的麵店，Google居然高達4.9顆星，且隱身在桃園巷弄內，若不是在地人介紹真的很難發現，除了有職人級乾拌麵還有隱藏版可野式手沖咖啡，老闆用心製作的好麵，可以感受對每一碗的堅持與美味，一碗入魂的麵條加上自家手炒秘製沙茶醬，運氣好還可以喝到老闆爸爸的手沖咖啡，為桃園不可多得私房麵店。

每人低消一份麵食，週日、一公休，別跑空了～

整間店呈現木質色系，具有沉穩質感文青風～

日式吧台座位區，開放式廚房，可以看到老闆親自料理，對食材處理的用心，以及對每一碗的堅持與美味。

菜單非常簡單，只有一頁，靈魂主軸：自家手炒秘製沙茶醬。

桃園隱藏版美食，地點就在莊二街上。

餐具、茶水自取，不收服務費，還有提供古早味紅茶相當好喝，所有餐點現點現做，請耐心等候。

簡單的一碗乾拌麵，從器具、製作到擺盤都非常講究，相當有質感。 影片分享

招牌必點：味增燒肉沙茶乾拌麵 150元，老闆自製的秘製沙茶匠＋Q彈的麵條，上面鋪滿現煎還有炙燒過的燒肉，搭配在一起真的超美味的～

招牌必點：鮮香白菜滷 50元，白菜滷的非常軟爛，食材一點都不馬虎，具有濃郁的香氣與鮮甜。

敢吃辣的，千萬別忘了加上它的辣椒醬，除了增添食物的原味，更能提升食物的層次。

很難得在桃園可以吃到職人級乾拌麵，90元起就有，平價就能擁有一碗好麵。

這裡除了是間私房麵店，也是一間咖啡店，由老闆的爸爸自己烘豆，手沖咖啡，非常親切會跟人分享。

咖啡的溫度、份量、沖泡都很講究，連杯子都看得出他的用心，喝起來相當順口。

喜歡老闆沙茶醬也有現場販售，很開心桃園又多了一家好吃的麵店和咖啡店，是間會讓人想再訪的好店。

潮月沙茶匠私房麵室

桃園市桃園區莊二街218號1號樓之1

營業時間：11:30-14:00；18:00-20:30（週日一公休）

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡 燒肉 必點 文青 古早味 桃園美食

相關新聞

隱藏版職人級乾拌麵！桃園好店Google高達4.9顆星 平價就能擁有一碗好麵、招牌必點白菜滷

udn走跳美食／大海愛上藍天 是什麼樣的麵店，Google居然高達4.9顆星，且隱身在桃園巷弄內，若不是在地人介紹真的很難發現，除了有職人級乾拌麵還有隱藏版可野式手沖咖啡，老闆用心製作的好麵，可

不變的好味道！來自台東風味的料多多「大四囍腸蚵仔麵線」，大推「綠豆蒜熱湯＋冰棒」來個冰火五重天

udn走跳美食／踢小米 從小米初訪客來吃樂——新竹旗艦店後，不知不覺過了兩年，來自台東風味的大腸麵線口味跟初訪時一樣好吃。 配料新增了手作的瘦肉羹，從原本只有東石蚵仔、滷大腸及新竹摃丸大三

愛泡湯的桃園人看過來！「桃園羅浮溫泉」美人湯重啟連續7天免費泡

愛泡湯的桃園人看過來！「桃園羅浮溫泉」於聖誕節再度開放並推出七天試營運優惠，只要12/31前都能免費入場泡湯，讓您享受美人湯的魅力，特別在寒流襲來時更為宜人。這是一次難得的機會，趕緊約上好友一同來場溫暖的泡湯之旅！

新竹人氣日式料理 基隆漁港新鮮直送 超浮誇海鮮即刻品嘗！

厚切的生魚片口感可曾體驗過？位於新竹民生路上的【東街日本料理】，擁有超浮誇的海鮮丼、扎實口感的刺身盤、肥碩無比的海大蝦，還有鮮嫩多汁的可口香煎牛排，每道料理皆使用真材實料，定能滿足你對日本料理最夢幻的想像！

在苗栗小島與梅花鹿相見歡　漫步湖光山色蘇堤小秘境

河川截流築壩，形成獨特優美的山水交融景緻，苗栗頭屋的明德水庫也是其一，集水區內林木蓊鬱涵蓄豐沛水量，築壩後湖水面積約200公頃，湖長8公里，也形成日新、鴛鴦、海棠三島，擁有豐富的生態資源以及山水景觀，是苗栗的後山秘境。

中壢牛肉麵新勢力！老饕新歡麵食館曝光 可免費加麵、加湯 「客家烙飯」也必點

udn走跳美食／老錢 中壢的牛肉麵算是全台有名的，尤其是有兩個老字號的品牌，大家都趨之若騖、愛不釋手，但老實講～以我這種平常不太能吃辣的人來說，那兩家的最不辣的辣度對我來說都有點太辣⋯⋯所以我自

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。