隱藏版職人級乾拌麵！桃園好店Google高達4.9顆星 平價就能擁有一碗好麵、招牌必點白菜滷

是什麼樣的麵店，Google居然高達4.9顆星，且隱身在桃園巷弄內，若不是在地人介紹真的很難發現，除了有職人級乾拌麵還有隱藏版可野式手沖咖啡，老闆用心製作的好麵，可以感受對每一碗的堅持與美味，一碗入魂的麵條加上自家手炒秘製沙茶醬，運氣好還可以喝到老闆爸爸的手沖咖啡，為桃園不可多得私房麵店。

每人低消一份麵食，週日、一公休，別跑空了～

整間店呈現木質色系，具有沉穩質感文青風～

日式吧台座位區，開放式廚房，可以看到老闆親自料理，對食材處理的用心，以及對每一碗的堅持與美味。

菜單非常簡單，只有一頁，靈魂主軸：自家手炒秘製沙茶醬。

桃園隱藏版美食，地點就在莊二街上。

餐具、茶水自取，不收服務費，還有提供古早味紅茶相當好喝，所有餐點現點現做，請耐心等候。

簡單的一碗乾拌麵，從器具、製作到擺盤都非常講究，相當有質感。 影片分享

招牌必點：味增燒肉沙茶乾拌麵 150元，老闆自製的秘製沙茶匠＋Q彈的麵條，上面鋪滿現煎還有炙燒過的燒肉，搭配在一起真的超美味的～

招牌必點：鮮香白菜滷 50元，白菜滷的非常軟爛，食材一點都不馬虎，具有濃郁的香氣與鮮甜。

敢吃辣的，千萬別忘了加上它的辣椒醬，除了增添食物的原味，更能提升食物的層次。

很難得在桃園可以吃到職人級乾拌麵，90元起就有，平價就能擁有一碗好麵。

這裡除了是間私房麵店，也是一間咖啡店，由老闆的爸爸自己烘豆，手沖咖啡，非常親切會跟人分享。

咖啡的溫度、份量、沖泡都很講究，連杯子都看得出他的用心，喝起來相當順口。

喜歡老闆沙茶醬也有現場販售，很開心桃園又多了一家好吃的麵店和咖啡店，是間會讓人想再訪的好店。

潮月沙茶匠私房麵室

桃園市桃園區莊二街218號1號樓之1

營業時間：11:30-14:00；18:00-20:30（週日一公休）

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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