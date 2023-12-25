新竹人氣日式料理 基隆漁港新鮮直送 超浮誇海鮮即刻品嘗！

鄰近新竹遠東百貨的【東街日本料理－民生店】，已在東區深耕近16年的時光，是當地頗負盛名的日本料理餐廳，擁有從基隆崁仔頂新鮮直送的漁獲食材，與高品質的料理工法，因此擄獲許多饕客的味蕾，並陪伴著附近居民走過多年的用餐時光，是民生路上的人氣美食。

店家在多年來與時俱進，從裝潢設計到桌椅的擺飾，均經過反覆改良才有了如今的樣貌，室內空間的寬敞程度，可容納大量客人，無論是家庭日常用餐、公司聚會、情侶約會，都能在這裡享受到舒適的用餐環境。

▲各式新鮮食材透明公開，讓客人們可以安心品嘗料理。

▲人潮眾多時，可在等候區的沙發椅上舒適的候位。

▲隱藏版的菜單料理都會寫在黑板上，並因應季節去更換菜單。

▲周一至周五只要打卡加Google五星評論即可享有優惠招待蝦蘆荀手卷一份。

環境雖一再改變，但不變的是老闆對料理品質的要求。店內除了單點外，還有提供合菜、桌菜、蔬食、隱藏版菜單的用餐方式，菜單的選項也十分多元，有招牌的刺身系列、壽司系列、丼飯與烏龍麵系列，還有許多烤物、揚物、定食系列，以及其他冷盤、沙拉任君挑選，每道料理皆講求真材實料，讓饕客們得以享受到食材最原始的風味。

特上姿造刺身

店家的生魚片有別於其他日本料理店，均使用厚切工法，魚類皆由師傅自由搭配，希望以較為厚實的切片，讓客人得以完整的品味海產的原始風味。不論是第一次品嘗，還是今天還沒有想到要吃什麼種類刺身的客人，店員也會貼心地介紹每種魚類的口感與滋味供人挑選。

東街海景刺身丼飯

浮誇系的東街海景刺身丼飯，嚴選各式頂級海鮮，如干貝、海膽、鮭魚卵，以及其他生猛海鮮所組成，在師傅的精細刀工與擺飾下，以相當精緻的方式呈上桌，讓客人看得口水直流！

香煎嫩煎牛

採用美國Choice板腱牛排，以舒肥方式進行料理，先將牛肉真空包裝放到恆溫50度的溫水中煮製，耗時約12個小時後，再將其下熱鍋中乾煎，最後進行細膩的刀工切片，油花分布均勻、肉質鮮美軟嫩的可口牛排，搭配特製海鹽或黑胡椒醬進行享用，風味更佳。

鹽烤海大蝦

屬於隱藏版菜單中的豪華料理，特別選用20公分長的大海蝦，進行鹽烤的方式料理，在精心控制的火侯之下，將大海蝦烤製得金黃可口，讓客人們享受到最鮮美的食材風味。

品牌創辦人堅持每日凌晨開始到基隆漁港進貨，採用新鮮直送的方式分配到每間店中，以追求職人精神的日式料理為核心概念，打造出在北台灣廣為人知的東街日本料理，只為讓每位相信店家的客人都能享有最高品質的美食體驗。





【東街日本料理－民生店】

營業地址：新竹市東區民生路286號

營業時間：11:00-14:00；17:00-21:00

店家電話：035328381

粉絲專頁：https://pse.is/57nf7y





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