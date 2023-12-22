最有人情味的居酒屋！ 新竹「深夜食堂」每晚11點酒水免費補滿杯，生日還招待壽喜燒

最近很著迷於居酒屋那種讓人放鬆心情、同時又可以品嚐日式餐點以及小酌幾杯的魅力，所以最近跟朋友去新竹市區逛百貨時也順便安排去了在地一間Google評價高達4.6顆星的居酒屋用餐，這間居酒屋叫做「深夜食堂 しんやしょくどう」，除了各種日式烤物、炸物、主食等應有盡有以外，我覺得這裡最大的特色之一就是店內的服務人員都特別熱情、友善（清一色都是帥哥），來這裡用餐時可以感受到他們真誠地在跟客人搏感情，加上餐點口味也不俗，所以聽說很多客人都光顧了一次以後就成為常客，三不五時都會再揪自己的親朋好友來這裡聚會呢！

基本資料（深夜食堂 しんやしょくどう）

地址：新竹市東區林森路143號

電話：(03)528-0309

營業時間：18:00 ~ 凌晨2:30

官方粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100067037318242

官方IG帳號：https://www.instagram.com/lan035280309/

這間深夜食堂位於新竹市區的林森路上，附近比較大的知名地標應該算是「大遠百 新竹店」以及「新竹國泰綜合醫院」，然後從新竹火車站步行過來也不算太遠，大概走個10分鐘就可以抵達，開車前往的話可以考慮停在「日月亭明志書院立體停車場」，走過來只要4分鐘左右而已。

雖然日劇的那個深夜食堂是真的午夜才開始營業⋯⋯但新竹這一間是從傍晚18:00一直營業到凌晨2:30（最後收客時間是1:30），所以晚餐時段或宵夜時段想來用餐都是沒有問題的。

一踏進店內就可以感受到濃濃日式居酒屋的氣息，各種掛飾、日本酒的酒瓶、裝飾酒樽等讓人看得目不暇給。

本來看店門口小小一個，以為座位可能都集中在二樓，進去以後才曉得裡頭的格局長這樣，是比較偏狹長型的用餐空間。

但桌與桌間距其實有一段距離，在裡頭用餐是感覺很自在、愜意的，並不會有那種過於擁擠的不適感。

一個人來用餐的話也沒有問題，坐在吧檯區那邊可以一面欣賞師傅們的烤功，一面跟店內的服務人員談心說地，我覺得他們都非常健談，不是那種走那種臉很臭的路線。

再來這個是二樓的包廂區，基本上這三桌可以容納18～20位左右的客人，如果大家要舉辦10人以上的公司部門聚餐、三五好友慶生或者其他活動的餐會都可以考慮來這邊舉辦（包廂低消是10,000元），現場都有提供大螢幕和麥克風等設備唷！

如果二樓的這區域沒有人租借然後一樓又客滿的話，有時店家也會開放讓一般客人上來二樓用餐。

然後如果你們人數沒那麼多但又希望可以在比較有私密性的包廂空間用餐的話，這邊另外還有一間最多可以容納12人的小包廂，低消只要3,600元唷～

再來跟大家報個好康，就是目前店內都有每晚11點免費幫客人啤酒及飲料歡樂乾杯補滿杯的活動，簡單來講就是你們用餐時間如果有跨晚上11點這個時間點就直接招待一人一杯啤酒或其他飲料啦～是不是非常佛心的福利呢！？

另外還有一個生日的優惠就是只要你們那桌有當月壽星一起來用餐的話就不囉唆、直接招待「壽喜燒」一鍋，還可以選擇要牛肉或是豬肉為主的，這個我等下也會直接給你們看壽喜燒實體的照片長什麼樣子。（我是覺得店家這樣算是非常有誠意的了啦～）

再來菜單的部份也提供你們參考，點圖都可以瀏覽放大版的，首先這一面是串烤跟其他烤物類的部份，雞、豬、牛、海鮮、蔬菜應有盡有。

另外一面有很多其他的料理，怕吃不飽的話可以多點幾樣「深夜主食」類的，然後最近天氣轉涼，也可以考慮先點個湯品來暖暖胃之類的。

然後店內還有紙本菜單上沒有的「隱藏版菜單」是直接寫在黑板上的，時常都會推陳出新，懶得自己看的話也可以直接請店內服務人員來做介紹。

就座以後都會先依人數奉上熱的麥茶。

但如果你們沒有開車又喝幾杯的話，這裡也是有提供各式各樣的酒類，包括啤酒、清酒、燒酒、水果酒、沙瓦和威士忌⋯⋯等等。

詳細的酒單也提供你們參考。

警語：喝酒不開車，開車不喝酒，未滿十八歲不得飲酒

然後滴酒不沾或因為開車而不方便喝酒的朋友們也不用擔心，這裡也是有提供茶類、汽水、果汁等非酒精類的飲料。

再來看到這一桌澎派的好料就是我們當晚的餐點啦～我自己看到照片都有口水又忍不住開始要分泌的感覺⋯

先從飲品的部份開始看起好了～

【松竹梅白壁藏澪mio氣泡清酒 500元】

首先是我點的這款氣泡清酒，它完全顛覆了一般人對清酒的印象，喝起來是清爽、充滿果香味而且帶有氣泡感的滋味，酸度酸得非常恰到好處，我覺得跟烤物或炸物一起享用都很適合，會有很好的解膩功效，然後因為酒精濃度偏低，所以酒量不好的朋友也不用太擔心會喝一、兩杯就醉倒。

【日本限定富士山汽水 120元／瓶】

另外這兩瓶是葡萄和柚子口味的日本進口汽水，喝起來都蠻清爽的，而且都有加入一定比例的水果原汁，喝起來不會很死甜。

【酒蒸蛤蠣 160元】

再來美味餐點一一上桌，首先是顆顆飽滿的「酒蒸蛤蠣」。

業者選用的蛤蠣都有篩選過，個頭都不小，然後煮過的清酒帶有淡雅怡人的酒香味，而且可以讓蛤蠣的肉吃起來感覺更鮮甜～好吃耶！

【烤透抽絲 300元】

這一盤是手撕的「烤透抽絲」，屬於下酒菜的一種，上烤爐烤到香氣逼人的狀態，咀嚼時的口感不會像一般真空包裝的魷魚絲那麼硬，而且滋味鮮香有味，連我那平常不愛吃魷魚絲的朋友都讚譽有加。

單吃其實就風味非常不錯了，但沾了點店家特調的醬料，鹹香又帶點微辣，感覺整個滋味又更上一層樓，我真心超愛的～♪

【莎莎醬骰子牛 160元／二串】

這兩串是隱藏版菜單的「莎莎醬骰子牛」，因為從來沒在其他居酒屋看過這樣的串燒，所以非常好奇吃起來會是怎樣的滋味...

大口咬下後，覺得他們的骰子牛真是可口，雖然略帶點嚼勁，但有越嚼越香（也不會到讓人覺得很難咬得動的地步），肉汁的香甜與外面那層酸香、尾韻又帶點微微辛辣感的莎莎醬非常合拍，吃完以後有整個胃口更加大開的感覺～

【蔥鹽雞肉 140元／二串】

再來這兩串是「蔥鹽雞肉」，上面滿滿的蔥鹽加得一點也不手軟，視覺上看起來就相當誘人。

實際拿起來品嚐，那雞肉的嫩度相當不錯，一點也不柴，搭配爽口的蔥鹽，吃起來非常清爽、無負擔，也很推薦你們可以試試。

【明太子烤飯糰 100元】

下一份是香噴噴的「明太子烤飯糰」，一整顆獨享的話飽足感還不小。

這裡的烤飯糰我覺得真的口味很不錯，調味上吃得到綜合的香鬆以及那層鮮香的明太子醬，飯糰表面帶點焦脆感，但裡面吃起來不會太乾，順順地就可以把整顆都解決了。

【日式炒麵 120元】

之前去很多居酒屋大多是點白醬烏龍麵，這次換換口味來一份「日式炒麵」，我覺得份量還不少。

跟台式的炒麵比起來，我覺得日式炒麵香Q夠味，醬汁是走甜中帶鹹、鹹中又帶酸的滋味，讓人有越吃越涮嘴的感覺，下次光顧還會想再回味。

【鹽烤松阪豬 220元】

這一盤是「鹽烤松阪豬」。

我覺得師傅的烤功真的很不錯，表面沒有烤焦，裡頭的肉質又保持得鮮嫩彈牙，沒有烤到又乾又柴。

簡單沾點胡椒鹽就非常惹味，這道真的三、兩下就被我和我朋友搶食一空！

【日式唐揚雞 160元】

「日式唐揚雞」也是我幾乎去每家居酒屋都必點的料理，不過戲法人人會變、各有巧妙不同，其實每家炸出來的風味都略有差異。

這裡的雞腿肉切得每一塊Size都差不多，下鍋油炸以後油瀝得很乾，吃起來外酥內嫩，有Juicy的口感，而且不會有什麼很重的油膩感。

這雞肉因為有經過醃漬，所以直接吃就蠻有滋味的了，但吃第二塊的時候建議可以沾點酸味比較強烈的黃芥末醬，這樣更不容易吃膩。

【牛肉壽喜燒】

再來看到這一鍋就是我前面有跟你們提過⋯⋯當月壽星可以免費招待的「壽喜燒」，只要來用餐時出示相關證明就可以免費獲得！

雖然是免費招待的，但我覺得份量跟口味上都不馬虎，而且裡頭的食材也算挺豐富的，一次可以吃到牛肉片、豆腐、多種蔬菜以及菇類，然後有時候去吃那種吃到飽的壽喜燒會覺得醬汁味道太甜或太鹹，但這裡的調味真的就是穠纖合度、很剛好。

剛上桌的時候肉片是很鮮嫩的狀態，咀嚼起來肉香味十足，又吸飽了醬汁，超銷魂的～

其他豆腐、葉菜類的蔬菜跟香菇用壽喜燒醬汁煮過以後也都有入味進去，天冷來上這一鍋，感覺真是超滿足的～

【日式烤麻糬 120元】

收尾的甜點我們選擇的是很經典的「日式烤麻糬」，這個記得一上桌就要趕快開動，口感會比較好。

烤好的年糕建議先放進煉乳的碟子裡去打滾個幾圈，再沾上特製的花生粉，吃起來的口感軟Q又不黏牙，甜在心的風味讓人難以抵抗。

以上就是這次的分享，真心覺得這裡的餐點都相當有水準，這次吃到的餐點沒有任何一道有踩到雷，然後用餐氣氛很棒，服務人員親切的態度又讓人有賓至如歸的感受，絕對是一間值得大家加入口袋名單的新竹居酒屋，誠心推薦給大家嘍！

深夜食堂 しんやしょくどう

地址：新竹市東區林森路143號

電話：(03)528-0309

營業時間：18:00 ~ 凌晨2:30

官方粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=100067037318242

官方IG帳號：https://www.instagram.com/lan035280309/

文章來源：老錢的老巢 FB：老錢的老巢

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