隱身巷弄新開韓系咖啡廳！平價連鎖「MINI.D COFFEE」插旗桃園 挑高三層樓白色獨棟建築高質感超好拍

知名連鎖咖啡店MINI.D COFFEE咖啡也在桃園設分店了，隱身在桃園巷弄內，擁有大片的落地窗，白色獨棟挑高三層樓相當顯目，空間寬敞舒適，營業時間從早上7:30到晚上22:00，不管你要享用早餐、午餐、下午茶、晚餐都可以，餐點樣式超多，除了各式飲品，還有蛋糕、生菜沙拉、帕里尼、吐司都有，餐點平價美味，適合姐妹約會、家庭聚餐好所在。

外觀相當醒目，白色獨棟挑高三層樓，室內室外座位都有。影片分享

三樓最佳景觀座位區。

平價就能擁有一杯好咖啡，MINI. D Coffee主打平價，只要低消一杯飲品或消費120元就可以在此休憩，不限時的空間讓人用餐起來很舒服。

美式咖啡70元起，順口好喝，內用還用馬克杯盛裝，很有質感。

餐點多樣化選擇，除了各式飲品、咖啡，還有蛋糕、生菜沙拉、帕里尼、吐司、丹麥菠蘿都有。

招牌必點諾曼第丹麥菠蘿，75元起就有。

一樓座位區溫韾舒適。

二樓網美座位區，相當夢幻～

2樓戶外座位區。

三樓藝術座位區。

我們選用三樓靠窗座位區，擁有大片落地窗，採光良好，可以欣賞戶外景緻。

低消一杯飲品就可以在此享用悠閒的美好時光。

蕃茄晨光蛋菠蘿75元，酥皮丹麥菠蘿夾生菜、荷包蛋加上美奶滋，甜甜鹹鹹的，幸福感尤然而生～

花生培根交響曲菠蘿95元：濃醇的花生醬加上香煎培根，多層次口感，讓人好滿足～

一邊享用美食還可以一邊欣賞藝術，真是雙重享受～

最新DM，實際DM以店家為主。

一樓戶外也有座位區。

2023/11/20開幕時三天全館商品消費享9折優惠，限時五天凡購買諾曼蒂丹麥菠蘿系列商品搭配任一飲品可享套餐組合九折優惠。

很開心桃園又多一䦔優質咖啡廳，讓我們可以享用美好的早晨時光。

MINI.D COFFEE 同德館

地址：桃園市桃園區同德十街1號

營業時間：07:30-22:00

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享

FB：大海愛上藍天

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」