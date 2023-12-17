被網友號稱新竹最強炸肉！在地人激推「明和麵店」 認準排隊人潮就沒錯

這家被網友號稱新竹最強炸肉店真的不是蓋的，新竹人想吃好吃的炸肉一定會想到明和麵店。小米學生時代曾經來吃過，記憶中炸肉真的很好吃～這次時隔多年再次來訪，店門口大排長龍的人潮，大家都在等待炸肉跟粉沯。因為只剩老闆一個人在經營了，現在僅提供炸肉和粉沯外帶，老闆一人作業，真的很辛苦。到底有多好吃？快跟著小米一起去看看吧～

明和麵店位置

明和麵店位於愛文街，長和宮旁。經過時都會看到有人在排隊就是了。開車的朋友可以停在北門街的停車場再走過來很方便。

明和麵店環境介紹

小米假日約10點前來，仍看到絡繹不絕的人潮。

門外告示寫著”鎖骨痛不切”，小米一開始還以為鎖骨是什麼部位，後來小結巴說是老闆鎖骨痛，所以只賣整條的炸肉，不另外切啦。

只有老闆一人作業，一下要去後面炸肉、一下要應付前面的客人，忙進忙出真的很辛苦。

經過老闆特殊處理的炸肉是必點的，香脆不油膩，加上特調的獨門沾醬，吸引許多饕客前來。

明和麵店菜單目錄搶先看

炸肉和粉沯都是現做現賣，讓客人吃到都是最新鮮的，炸肉每一條都油亮亮的很下酒喔～

因為現在老闆鎖骨痛，所以炸肉整條販售、不另外切。

明和麵店用餐心得分享

來開動吧！炸肉秤重計價，像這樣兩條300元，其實並不貴耶。粉沯一大條只要220元，真的物美價廉～

炸肉會附上特調沾醬，老闆建議先吃原味，覺得不夠味再沾醬搭配著吃。選購炸肉的時候，可以跟老闆說希望瘦一點或肥一點～

外帶回去，小結巴展現她賢慧的手藝，切的還蠻漂亮的。

肥瘦比例嘟嘟好的炸肉，讓人食指大動～

趁熱吃或回烤口感最好～即使冷掉也還是有酥脆的口感，肉質醃製鹹香，加上肉甜和油脂甘甜結合，難怪讓大家願意排隊等候。在家搭配啤酒或高粱真是人生一大樂事，可惜現在只能外帶，不能現場配麵一起吃。

沾醬屬於重口味，鹹中帶甜的口味，很適合搭配啤酒～直接吃的朋友建議吃原味，或是自己買泰式酸辣醬沾也不錯喔！

粉沯一大條只要220元，老闆說因為是剛蒸好，所以要帶回去放涼再切比較Q喔。

客家人傳統美食粉沯，以甘藷粉、豬肉丁摻合灌入豬腸製作而成，口感軟Q、豬肉也挺嫩的，個人覺得吃原味就很棒了。

以上是小米的心得分享，喜歡吃炸肉和粉沯的朋友，不容錯過明和麵店喔！

明和麵店

地址：新竹市北區愛文街5號

電話：0921 978 981

營業時間：週三至週日 08:00–13:00 (週一、二公休)

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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