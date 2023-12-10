爆料餡餅終於回來了！ 新竹銅板價「曾記餡餅」 滿滿餡料又多汁美味藏不住

新竹人超愛的銅板價爆料曾記餡餅回來啦～自從國華街休息之後，大家一直很關心曾記餡餅何時回來，今天終於回來了，當然要第一天就來報到為大家開箱啦！一樣的爆料，一樣的美味，大家準備好跟著小米一起去看看了嗎？

曾記餡餅位置及停車方式

已經開業快十多年的曾記餡餅，現在第3次搬遷，來到光華街上。附近皆為住家，開車的朋友找位置停的時候請注意不要擋到鄰居唷。

今天第一天開真的人潮滿滿！

曾記餡餅菜單目錄搶先看

三種口味分別為牛肉、豬肉及紅豆，價格在04/01/2023開始調整了。現場等候可能會有點久，建議大家可以先打去預訂，但是忙線中時就⋯⋯衝到店面吧。

每一顆炸起來澎澎的可愛又美味～

他們的內餡除了有肉多多，高麗菜多多外，出給客人前會再剪開加入韭菜多多來提味，如果不愛綠綠韭菜的朋友記得要說不要韭菜。

油亮亮的韭菜加進去感覺就是爽！

如果不想先放韭菜的朋友點餐前要跟店員說，這一大包是1X顆餡餅用到的量，不是一顆唷。

今天跟晴晴兒及小玉一起來踩點，還有樂樂也回歸曾記餡餅了，她真的是很熱心為客人服務呢。

曾記餡餅用餐心得分享

一顆餡餅挺大顆的，下午茶吃一顆加一瓶飲料應該會很飽了～

不忘衷初⋯⋯打錯了！不忘初衷一樣很爆料耶！牛肉高麗菜餡餅50元，有一大球牛肉、韭菜多多及後面的高麗菜多多，難怪一直以來是如此的受歡迎。

大口一咬！牛肉不油有嫩又多汁～還有高麗菜又脆又甜跟牛肉超搭！最後加上韭菜香，還有那個帶嚼勁又有麵香的酥酥外皮，就是完美的餡餅了。

醬油膏及辣醬有獨立包裝，不用先擠在餡餅上造成帶回家都軟趴趴了，店家很貼心呢！重口味的朋友雙醬就給我通通淋上去吧！

不吃牛肉的朋友還有豬肉高麗菜餡餅45元可選，裡面又是一大球嫩嫩又有豬肉甜味的肉球，還有多汁高麗菜及韭菜香，肚子餓著時小米兩顆都嗑完了。每一口都可以吃到滿滿的內餡與酥酥的外表結合在一起的美味，這才叫餡餅啦。

紅豆餡餅25元，很便宜的價格。

紅豆的內餡比較偏甜一些，適合喜歡吃甜食的朋友。

最後今天４點就賣完了，我們也等了快兩小時，終於買到一大袋帶給好朋友吃啦～

曾記餡餅 ｜ FB

地址: 新竹市北區光華街88號

訂餐專線：0931278707

營業時間：14:00～（售完為止）

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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