本柿餐廳 　家族「柿」業變身桌上美味

熱鬧的桃園是北台灣民眾輕旅行的熱門地點，白天玩的精彩，夜晚也能繼續狂歡！不管是漫天星空下眺望遠方的城市燈火，還是欣賞飛機起降的壯觀面貌，在這全都有，今天為您精選8個夜晚桃園景點。靜候華燈初上，站在高處遠望都市裡的燈海，享受浪漫氛圍，不論是情侶約會還是朋友聚會都適合。趕緊收藏起來，一起沉醉在奪目的璀璨夜景裡，度過浪漫又美麗的夜晚吧！

2023-11-27 11:00