本柿餐廳 家族「柿」業變身桌上美味
【文：韓若紫，攝影：亞瑟王】
苗栗出產兩種柿子都進入盛產期，高海拔山區盛產甜柿，平原地帶產出水柿，則加工為柿餅。藏身田野間的「本柿餐廳」，前院就是一大片柿子果園，「本柿」的前身是以義式料理、甜點為主的咖啡廳，並開發以柿餅為主題的甜點頗受好評，不過疫情爆發後旅行停滯，為了讓產品更大眾化，疫情後轉型為中式餐廳，原本帶有復古懷舊風格的空間，也務實轉型擺上三張中式大圓桌。
老閭林聖欣出身在地知名的柿子加工產業「柿之鄉」，為了持續與家業特產結合，發揮創意將柿餅入菜，例如菜單中的「本柿和風沙拉」，新鮮的五色生菜搭配柿餅，淋上帶有芥末的和風醬汁，非常開胃。「柿乾雞湯」則是將柿餅和在地紅棗入雞湯，熬出鮮甜美味。另外還有酸菜魚，將公館三寶之一的福菜搭配鱸魚清蒸，融入客家食材，從產地到餐桌，將家族「柿」業變身獨特美味。
店家資訊
本柿餐廳
地址：苗栗縣公館鄉館東村10鄰143-10號
電話：0919-673-392
FB：本柿餐廳
時間：11:00-14:00，17:00-20:00（週一公休）
消費：本柿和風沙拉250元、柿乾雞湯780元、酸菜魚時價
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