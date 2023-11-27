精選8個桃園夜生活好去處！璀璨燈火下的百萬夜景，收藏屬於你的浪漫時刻

熱鬧的桃園是北台灣民眾輕旅行的熱門地點，白天玩的精彩，夜晚也能繼續狂歡！不管是漫天星空下眺望遠方的城市燈火，還是欣賞飛機起降的壯觀面貌，在這全都有，今天為您精選8個夜晚桃園景點。靜候華燈初上，站在高處遠望都市裡的燈海，享受浪漫氛圍，不論是情侶約會還是朋友聚會都適合。趕緊收藏起來，一起沉醉在奪目的璀璨夜景裡，度過浪漫又美麗的夜晚吧！

桃園景點-桃園夜生活推薦

永安漁港

「永安漁港」位於社子溪出海口，環境整潔，有高雅的白色貝殼館，大片綠地草坪及海邊步道，為全台唯一客家漁港。外觀以龍蝦為設計風格的觀光漁市，食材都很新鮮且價位平實。傍晚五點後，永安觀海橋動態光雕點亮夜景，照映在海面上非常浪漫，可以在橋上欣賞美麗的夕陽，更是攝影人眼中的一大美景。

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地 址：桃園市新屋區永安里中山西路3段1165號

電 話：03-486-1017

開放時間：全年無休

虎頭山環保公園

有星星公園美名的「虎頭山環保公園」，擁有無遮蔽的寬廣視野，標高僅251公尺，卻是市區至高點。坐在觀景台或涼亭，就能俯瞰桃園的璀璨燈火，一睹360度全景視野的絕美景致，是情侶欣賞夜景的約會聖地！公園還有超好拍的裝置藝術桃機一號，是知名裝置藝術家王文志打造的大型藝術作品，也是不能錯過的打卡熱點呢！

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地 址：桃園市桃園區成功路三段

電 話：03-394-6061

開放時間：06：00-00：00

1895乙未保台紀念公園

榮獲2021國家卓越建設獎的「1895乙未保台紀念公園」，整棟建築以清水模為基底打造，和半月型的無邊際池水面做搭配，是一座兼具展覽、娛樂和質感的公園。夜晚，當乙未之環亮起的燈光倒映在水池上，就像是天上繁星點點，顯得超有氛圍，是攝影愛好者、IG網美必朝聖的特色建築，更是桃園夜晚的絕美亮點！

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地 址：桃園市平鎮區復旦路二段66號

電 話：03-409-6682#5010

開放時間：全年無休

大古山步道

「大古山步道」和桃園機場航道距離不遠，時常可以看到飛機起飛降落的景象，是這裡最大的景觀特色。登山步道公園每年都有超夢幻的星光夜廊在這裡璀璨登場，也成為夏天必去的景點推薦。擁有最佳視野的老鷹觀景台和福山宮前的觀景座位，還能見到夕陽躲在雲層後的雲隙光，陸、海、空美景皆有，一次全都滿足。

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IG@kenny.lin.18659

地 址：桃園市蘆竹區大古路228號

開放時間：全年無休

大棟山

名列台灣小百岳之一的「大棟山」，海拔高達405公尺，位於龜山龜崙嶺的制高點，又稱405高地。設有一等三角點，此處坐擁極佳視野，左眺桃園右望雙北。天氣好時甚至能清晰看見台北101，遠方依稀還可見到台灣海峽的蔚藍海景。黃昏後繽紛夜色登場，城市夜景更是絕美無比，又呈現出另一種微醺風景。

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地 址：桃園市龜山區兔坑村

開放時間：全年無休

乳姑山

以夢幻迷人夜景著稱的「乳姑山」，向來是桃園賞景的熱門去處，因為狀似女人的乳房，當地客家人便取了這有趣的名稱。每逢跨年都有不少人提前到乳姑山卡位，無遮蔽的視野，不需要在信義區人擠人就能看到璀璨煙火，夕陽餘暉，金黃陽光灑滿山谷；夜幕低垂點點燈火的絕美夜色，深受愛好攝影人士的喜愛。

IG@shadow_04_13

地 址：桃園市龍潭區楊銅路二段

開放時間：週一～週五 18：00-02：00 /週六、 日 14：00-02：00

鐵炭魂創意料理工作室

隱藏在大同路商圈巷弄內的「鐵炭魂」，主打創意料理，是中壢隱藏版美食。由老房子改造的混搭風格居酒屋，有三明治、烤物、煲飯、壽司、義大利麵、鐵板料理和粥等。用料實在的日式料理透過店家的創意，迸發出感動人心的好滋味，座位不多所以強烈建議要訂位，否則只能望店興嘆囉！

IG@a1220_o.l.life

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地 址：桃園市中壢區大同路56號後門(廣安街30巷內)

電 話：03-426-1987

營業時間：17：30-01：00(週日、周一公休)

小料理食事処

「小料理食事処」位於桃園火車站後站出口，步行只需10分鐘，網路評價超高，是許多桃園在地人推薦的居酒屋。食材新鮮真材實料，菜單選擇豐富，除了燒烤、生食以外，還提供台菜、熱炒、時令美食，也提供客製化桌菜。若是喜歡保有私人用餐空間，也可選擇預定包廂，絕對是朋友聚餐、聊天喝酒好選擇。

IG@gjia_lai

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地 址：桃園市桃園區建國路131號

電 話：03-362-8566

營業時間：17:30-01:00(週一 ～ 週五)/ 11:30-14:00、17:30-01:00(週六、週日)

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