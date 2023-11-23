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喜妹娜哇稻草民俗藝品　手作日本傳承千年注連繩文化

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

注連繩是日本傳承千年的文化寶物，常見於日本神社鳥居、歷史遺跡及年節慶典上，象徵吉祥、開運、祈福和趨吉避凶之意，但日本稻子不像台灣一年兩收，稻草製品得仰賴進口，在日本看到的注連繩可能就來自台灣苗栗公館。

走進工廠，一陣濃郁的稻草香，師傅們正在製作準備外銷日本的注連繩素材「大根」，喜妹娜哇稻草藝品館是全台唯一的注連繩工廠，喜妹娜哇就是日語注連繩的意思，製作注連繩要採用尚未結穗的水稻，收割後立即高溫烘乾，保持綠色，去蕪存菁後再經過碾壓軟化、手工編織，在台灣、日本這樣米食文化國家，注連繩也是對神明的一種敬意與感謝。第3代負責人兼工藝師蔡佩汶，從母親手上接下幾乎快失傳的稻草編織傳統產業，著手培育手藝人才、發展觀光體驗，對稻草的情感就像對媽媽的情感一樣，要將媽媽的心血與傳統技藝發揚光大。

　

景點資訊

喜妹娜哇稻草藝品館

地址：苗栗縣公館鄉福星村75-1號

電話：0988-180-813

FB：喜妹娜哇注連繩日本外銷唯一字

時間：08:00-17:00（週六日公休）

消費：注連繩DIY每人180元（20人以上開放預約）

　

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