喜妹娜哇稻草民俗藝品 手作日本傳承千年注連繩文化
【圖／文：行遍天下】
注連繩是日本傳承千年的文化寶物，常見於日本神社鳥居、歷史遺跡及年節慶典上，象徵吉祥、開運、祈福和趨吉避凶之意，但日本稻子不像台灣一年兩收，稻草製品得仰賴進口，在日本看到的注連繩可能就來自台灣苗栗公館。
走進工廠，一陣濃郁的稻草香，師傅們正在製作準備外銷日本的注連繩素材「大根」，喜妹娜哇稻草藝品館是全台唯一的注連繩工廠，喜妹娜哇就是日語注連繩的意思，製作注連繩要採用尚未結穗的水稻，收割後立即高溫烘乾，保持綠色，去蕪存菁後再經過碾壓軟化、手工編織，在台灣、日本這樣米食文化國家，注連繩也是對神明的一種敬意與感謝。第3代負責人兼工藝師蔡佩汶，從母親手上接下幾乎快失傳的稻草編織傳統產業，著手培育手藝人才、發展觀光體驗，對稻草的情感就像對媽媽的情感一樣，要將媽媽的心血與傳統技藝發揚光大。
景點資訊
喜妹娜哇稻草藝品館
地址：苗栗縣公館鄉福星村75-1號
電話：0988-180-813
時間：08:00-17:00（週六日公休）
消費：注連繩DIY每人180元（20人以上開放預約）
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