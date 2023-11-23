喜妹娜哇稻草民俗藝品　手作日本傳承千年注連繩文化

在桃園市矚目的「古弟私廚」，彩繪藝術與門牌號碼相融，營造迷人氛圍。主理人Gudy在阿根廷長達11年的生活成就了他對當地美食文化的深厚理解。未經專業訓練的他憑藉卓越味覺記憶，與母親獨家食譜相結合，呈現出獨一無二的拉美料理。店內招牌直火慢烤挑戰料理人的經驗，需完全預約，突顯其講究與費時的獨特特色。

2023-11-21 12:00