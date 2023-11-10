入冬進補去！ 高CP值平價羊肉爐「一鍋羊肉」480元吃到飽 新鮮羊肉片、帶骨羊肉、羊大骨、羊髓骨任你拿

時序又來到我最喜歡的秋冬，又可以開揪羊肉爐吃到飽，這是一種入冬儀式感。店內共提供數十種生鮮時蔬、火鍋料以及羊肉片、帶骨羊肉、羊大骨、羊髓骨等⋯⋯任你拿，吃好吃滿，揪朋友來秋冬進個補，期許大家今年能健康平安過個好冬。

一鍋羊肉｜交通位置

這裡位置比較偏僻一點，不過還算好找，而且好停車。擁有專屬停車場，一人480元吃到飽不另收服務費，限兩小時。身高超過90公分以上的小朋友酌收150元，再者超過150公分就是成人價格。而且這專屬停車位真的有夠大，可見這家生意有多好了。

一年只賣秋冬兩季，春夏休息。今年九月中才開賣，現在人還不多快去吃。

店內空間非常寬敞，至少可容納上百人的座位。

因為這裡不另收服務費，所以冰塊、水、高湯都請自助取用。

冷藏櫃裡的數十種新鮮時蔬、火鍋料以及羊肉片、帶骨羊肉、羊大骨、羊髓骨都任取。店家只希望你們不要浪費食材，能吃多少拿多少。

一鍋羊肉｜吃到飽自助專區

火鍋料與蔬菜的部分

帶骨羊肉、羊大骨、羊髓骨的部分

羊肉片在旁邊的冷凍櫃，別忘了拿喔。

來這裡如果沒開車的話，啤酒必須的吧。

沾醬區

還有白飯、滷肉、王子麵。

DIY滷肉飯來一碗

一鍋羊肉｜價格資訊

一人480元吃到飽不另收服務費，限兩小時。身高超過90公分以上的小朋友酌收150元，身高超過150公分就是成人價格。一人不開鍋，可自備酒但酌收100元開瓶費，不珍惜食材需另收食材費用。

寶寶身高不到90公分不用錢，不過他也不能吃就是了，只能乾瞪眼。

清燉羊肉湯底先奉上

一開鍋就是先來各種羊肉下去慢燉。肉質會越煮越軟嫩入味，所以一開始下一堆肉就對了。

這裡的羊肉沒什麼羊腥味，喜歡。

加點洋蔥增添點甜味，還有我愛的蓮藕跟芋頭。

容易熟的時蔬跟羊肉片依序再加入，可以快速燙熟快速吃到的最後放，滿足那些喊餓的傢伙。

羊肉片部分提供的是冷凍肉喔。

玉米不甜不太推，其他的我倒是很滿意，好吃。

熬煮過更多羊肉的清湯更濃郁香甜了。湯頭也是越煮越出味，尤其是加了時蔬後更好喝。

我們都愛吃的蓮藕片

羊肉片

帶骨羊肉，越煮會越軟嫩好吃。

羊大骨

自助加清燉羊肉湯底。

看起來戰況是不是有點激烈。

羊髓骨的骨髓清晰可見，多吃可以補充膠原蛋白喔。

根本不用吸，用筷子就能拉出來吃了。總之有來吃過羊肉爐吃到飽也算是一種入冬儀式感這是一種屬於桃園人的入冬儀式，天氣快變冷了，快點預約吃起來。

地址：桃園市蘆竹區中正北路1139之6號

電話：03 2122730

時間：11:00–21:00

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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