新竹霞喀羅古道懶人包！賞楓秘境步道、歷史遺跡一次看

終於要迎來秋天！秋高氣爽，最好的活動當然是去登山和賞楓葉。 台灣也有超多登山步道能讓你緊緊被楓葉環繞 !新竹霞喀羅國家步道有多處極佳的賞楓點，沿途景觀還十分秀麗，吊橋、山澗林相讓人目不暇給！如果想要到步道走走，就要先看小編以下為你準備的資訊了！

新竹霞喀羅古道懶人包目錄

新竹霞喀羅古道簡介

新竹霞喀羅古道交通

新竹霞喀羅古道步道介紹

新竹霞喀羅古道生態

新竹霞喀羅古道歷史

新竹霞喀羅名字來源

新竹霞喀羅古道打卡推薦

新竹霞喀羅古道打卡亮點#1 霞喀羅古道楓紅

新竹霞喀羅古道打卡亮點#2 霞喀羅古道櫻花谷

新竹霞喀羅古道打卡亮點#3 日據時期駐在所

新竹霞喀羅古道打卡亮點#4 白石吊橋

新竹霞喀羅古道周邊景點

新竹霞喀羅古道周邊景點＃1 內灣老街

新竹霞喀羅古道周邊景點＃2 清泉溫泉

新竹霞喀羅古道周邊景點＃3 大霸尖山

新竹霞喀羅古道周邊景點＃4 司馬庫斯

新竹霞喀羅古道周邊景點＃5 鎮西堡





新竹霞喀羅古道簡介

霞喀羅古道全線22公里，海拔高度大概為1,600 ~ 1,900 公尺。雖說步道中多數路段為平緩路線，但是長距離與部分路段需拉繩攀登，整體來說非常消耗時間也頗消磨體力。多數人會選擇從A點進B點出，來避免來回折返需44公里這樣超驚人的距離。霞喀羅古道的兩個步道口為：養老端、清泉石鹿端，來玩兩天一夜的朋友可以再順道造訪更多五峰鄉和尖石鄉的景點。

▲新竹霞喀羅古道。 （圖／johnsonhsu88, Instagram）

適合族群：全段-有中級山岳、百岳登山經驗者

適合族群：養老段-健行路線適合大眾參加





新竹霞喀羅古道交通

如果你是乘搭公共交通叛工具，建議搭乘5630號公車，從竹東站或是沿途各站上車，接著於終點站清泉站下車。然而，到站後，你還需步行3-4小時才能到登山口，所以這條登山步道也可以算是沒有大眾運輸工具可以抵達，你需特別注意公車時刻表與跟團時間的出發集合時間是否充裕。

如果你選擇開車，可以到霞喀羅主要有兩個登山口，分別是石鹿登山口或養老登山口。但每年賞楓季節，新竹縣政府都會公告會否在既定日子實施車輛管制，建議前往的民眾要事先上網看最新公告。





新竹霞喀羅古道步道介紹

新竹霞喀羅古道生態

霞喀羅古道是一條充滿歷史文化印記，與林相生態風采的一條國家級步道。霞喀羅步道跨越新竹的五峰鄉與尖石鄉，海拔高度剛好穿越動植物生態最豐富的中海拔地帶。沿途柳杉、楓香、杉木、殼斗科植物皆有，在霞喀羅古道能春天賞櫻、夏沐山林、秋觀楓紅、冬泡暖湯，一年四季皆能有不同的體驗。

▲新竹霞喀羅古道。 （圖／-willllllbefine, Instagram）

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新竹霞喀羅古道歷史

這條互通有無的原住民獵徑，在日治時期成為「理蕃道路」。這條常常傳出英勇抗日事蹟的霞喀羅古道，在日治時期有全台最密集的日據警備道駐在所，當時霞喀羅一代的原住民又被日人稱為「兇蕃」，可見日本人對這一代原住民懼怕的程度相當的高。

一路從泰雅族人通婚、打獵、遷徙的聯絡道，日治時期的警備道到被開發為林務局的第一條國家級步道，這條道路都在用它的歷史遺址與意義穿越時空的與我們對話。





新竹霞喀羅名字來源

霞喀羅古道命名＃1

霞喀羅之意

泰雅族為全台原住民分布最廣的一族，從南投、苗栗、新竹皆有泰雅族部落。在250年前有一隻泰雅族人從尖石鄉遷入這個山間谷地，霞喀羅(Syakaro)，在泰雅族語裡是「烏心石」的意思，因為附近的頭前溪上游盛產「烏心石」這個堅硬、木質深黑的大樹，故以大樹之名來命名部落。

霞喀羅古道命名＃2

養老之意

養老段步道的命名由來，與年老想好好休養意思並不一樣。養老（Yoro）在泰雅族語裡是"穀倉下的防鼠板"之意。烏心石堅硬的材質被族人劈下來作為墊高穀倉基柱的材料，這個小突起讓老鼠難以行走，這個小機關也讓霞喀羅一代的傳統穀倉樣貌非常富有特色。

▲新竹霞喀羅古道。 （圖／jimzz37, Instagram）





新竹霞喀羅古道打卡亮點推薦

新竹霞喀羅古道打卡亮點#1

霞喀羅古道楓紅

霞喀羅古道又被稱作霞喀羅國家步道，這個全台第一條國家級的山野路徑在每年秋季時吸引了許多登山客前往。入秋後楓葉由橙色漸變成豔紅，路面上枯褐的落葉，給人秋意濃濃、"楓"情萬種的絕美視覺饗宴。

看到這裡的你想到「秋天」會連結到哪些顏色？如果每天的生活沒有變化那一年四季就是穿薄與穿暖的差別，但如果我們在這些平凡的日常用旅行點綴，那就能讓生活有夏天的大地綠、春天的櫻花粉、冬天的山頭白、秋天的琥珀橙，這個秋天就讓自己在霞喀羅古道上好好感受「涼」「橙」美景。

▲新竹霞喀羅古道打卡亮點 - 霞喀羅古道楓紅。 （圖／kejunyan1121 , Instagram）

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新竹霞喀羅古道打卡亮點#2

霞喀羅古道賞櫻

▲新竹霞喀羅古道打卡亮點- 霞喀羅古道賞櫻。 （圖／mingheng237, Instagram）

霞喀羅櫻花谷在2022才首度開放。因為園主種植多年的櫻花樹，櫻花都種植在山波地上，沿著山坡起伏可以看見一排一排的櫻花樹，絕對是拍攝美照的好地方，但入園參觀每人要付$100元的入場費，而且櫻花園只是季節性開園。2023年開園時間已經結束，想一睹櫻花之美的朋友們要等明年開園再去嘍！

新竹霞喀羅古道打卡亮點#3

日據時期駐在所

▲新竹霞喀羅古道打卡亮點——日據時期駐在所。 （圖／johnsonhsu88, Instagram）

在霞喀羅古道上共計有18個駐在所，有的已經不見痕跡、有的倒塌、有的荒廢，站在這些廢墟前，似乎能想像日治時期給原住民畫的隘線、治理原住民的大砲彈藥穿越竹林的畫面。碉堡、土牆、紀念碑，都安靜地訴說這那一段可歌可泣的殖民史。

新竹霞喀羅古道打卡亮點#4

白石吊橋

▲新竹霞喀羅古道打卡亮點——白石吊橋。 （圖／xiang630.tw, Instagram）

搖搖晃晃的狹窄木橋—白石吊橋，距離養老段登山口距離為8.2km，沿途會先經過竹林區，接著到馬鞍這一段一路從綠、黃、橙、紅的各色楓葉，在秋冬不同的氣溫下將它們催紅。過了這段超美的楓葉路在往前行遍能看到白石吊橋，但前白石吊橋的這哩路並不好走，會經過需攀爬木梯、繞行大石的路段。

白石吊橋橫跨薩克亞金溪，這個吊橋的命名可與薩克亞金(Sakayachin)一詞在族語的意思連結，薩克亞金意為「可磨利刀鋒的亮白石頭」。願大家在享受自然美景時，也能與嚮導一起看這片土地的故事，一起閱讀山林。





新竹霞喀羅古道周邊景點

新竹霞喀羅古道周邊景點＃1

內灣老街

▲新竹霞喀羅古道周邊景點- 內灣老街。 （圖／tana_limuy, Instagram）

小編第一次聽到內灣老街是小時候課本裡介紹劉興欽的«阿三哥大嬸婆»作品，這個敘述市井小民的漫畫就是以內灣老街為背景。在50年代，內灣老街是尖石山區進出林木及礦產的必經道路，也為當時的內灣帶來了繁榮的人潮，隨著產業結構改變如今熱絡的場景不在。

如今然這條老街，以觀光、故事、客家文化文元素，讓更多年輕人看見內灣，也讓更多老一輩回味美好時光。客家麻糬、客家擂茶等...特色美食更是來內灣必吃的傳統美味。

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新竹霞喀羅古道周邊景點＃2

清泉溫泉

▲新竹霞喀羅古道周邊景點-清泉吊橋。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

想一探霞喀羅國家步道之美的朋友，一天的時間就差不多了，但倘若你願意給自己更多時間認識這片土地，小編非常推薦你來霞喀羅古道附近的清泉走走。

清泉除了有泰雅部落、泰雅美食、弱鹼性的碳酸泉外，也是張學良被軟禁的地方，但此處最吸引小編的地方是三毛的故居—夢屋。

三毛傳奇的一生，她的漂流、瀟灑、眷戀都讓她的文字有特殊的韻味，三毛在清泉住了三年的時間，除了在這幫丁神父翻譯書籍，也在這個山清水秀的清泉尋找靈感。

新竹霞喀羅古道周邊景點＃3

大霸尖山

▲新竹霞喀羅古道周邊景點-大霸尖山。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

霞喀羅古道就登山分級來說屬"中級山岳"，難易度界在健行與登山之間，想要挑戰自我完成登百岳夢想的朋友，可以考慮同樣位在新竹的大霸尖山。

大霸尖山屬百岳三尖之手，有「世紀奇峰」的美譽，此外大霸尖山也被泰雅族與賽夏族視為聖山，他們相信這裡是祖先的發祥地。揹著重裝走在山林間一步步登頂，到山的盡頭時忘卻所有的煩憂和揹負重裝的辛苦，好好享受自然帶給人的暢快感受。

適合族群：至少兩次進階百岳登山經驗，須背重裝行走長程距離。

新竹霞喀羅古道周邊景點＃4

司馬庫斯

▲新竹霞喀羅古道周邊景點-司馬庫斯。 （圖／chianmi.tw, Instagram）

和霞喀羅古到一樣都位在尖石鄉的司馬庫斯也有個泰雅族部落，這個泰雅部落是全台海拔最高的部落。因高海拔加上蓊鬱的森林、豐富的自然資源，此地又被稱作上帝的部落。每年12月~1月山上高大的楓香與青楓變色，穿越著條"紅葉山徑"才會進入部落給人世外桃源的感覺。

適合族群：健行路線適合一般大眾。

挑戰路線：一次想走完鎮西堡、司馬庫斯者建議有一定體力與腳程。、

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新竹霞喀羅古道周邊景點＃5

鎮西堡

▲新竹霞喀羅古道周邊景點-鎮西堡。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

提到司馬庫斯，相信許多人就會同時聯想到同是位在尖石鄉的鎮西堡。鎮西堡以聳拔的神木出名，漫遊在充滿自然芬多精與檜木香的步道中，感受大樹帶給人那種成穩的能量和安全感，覺得不安、焦慮、煩躁感都被自然輕輕地抱住。

適合族群：健行路線適合一般大眾。

更多霞喀羅古道推薦玩法

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