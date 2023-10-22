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朝聖拍網美照！苗栗花露休閒農場蘭花館 四季盛放的花園仙境

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圖：花露休閒農場／提供
圖：花露休閒農場／提供

利用垂釣苔球錯落的意境讓人聯想到點點星空的浪漫感覺。　圖：花露休閒農場／提供
利用垂釣苔球錯落的意境讓人聯想到點點星空的浪漫感覺。　圖：花露休閒農場／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】風景如畫的苗栗花露休閒農場蘭花館已經開幕超過4年。這個奇妙的室內花園魔法般地實現了一年四季綻放的夢想，不受天氣波動或自然災害的影響，確保遊客在任何時節都能夠欣賞到壯觀的花海，讓每一位到訪的客人都能沉浸在花的美麗身影之中。

▲設計小橋流水的意象，彷彿走入詩人詩句之中。　圖：花露休閒農場／提供
▲設計小橋流水的意象，彷彿走入詩人詩句之中。　圖：花露休閒農場／提供

這個蘭花館的運營經驗獨具特色，通過獨特的照護技術，蘭花得以長時間綻放，1株蘭花可以持續盛放長達3個月之久。而維護這樣一個令人嘆為觀止的花園，每3個月的成本超過百萬元，這對花露休閒農場來說是一個值得的投資，每天成本大約為數萬元，卻為遊客帶來無價的美麗體驗。

蘭花為主角點綴四季花卉　每次造訪都有不同驚喜

蘭花館的蘭花不是整片面積種植的方式，而是用盆栽的形式呈現。這樣一來，當某株蘭花枯萎時，可以輕鬆地將其更換，確保蘭花館保持最完美的狀態。這種經營方式不僅確保了館內的蘭花始終如新，也使蘭花館成為了一個令人難以置信的花園仙境。蘭花館內還擁有大量的鏡子，這一特點被稱為「鏡中花」，以嶄新質感圓形設計，營造點點星空的美麗意境。

通過鏡子的反射效果，蘭花館的蘭花看起來多不勝數。這種巧妙的設計增加了空間感，為遊客營造了一種幻境般的體驗。當您走進這個花園仙境，您似乎置身於無數奇妙的花園之中，每個角落都充滿了魅力。 此外，蘭花館會根據四季的變化進行不斷的更新。雖然蘭花一直是主角，但它們會與不同時節的其他花卉結合，如繡球花、聖誕紅和火鶴，共同營造出不同的設計主題，旅客每一次的造訪都會感受不同的驚喜和美麗。

▲一進入蘭花館就猶如闖入花卉烏托邦一般。　圖：花露休閒農場／提供
▲一進入蘭花館就猶如闖入花卉烏托邦一般。　圖：花露休閒農場／提供

更加注重質感和圓形概念　吸引眾多網紅和網美朝聖

花露休閒農場指出，多年來的觀察讓他們發現，遊客更傾向於圓形的花草，像是繡球花、波波草、苔球，這樣的形狀更有吸引力。因此，花露農場本次新設計更加注重質感和圓形的概念，利用垂釣苔球錯落的意境讓人聯想到點點星空的浪漫感覺。蘭花館的獨特設計也吸引了眾多網紅和網美、攝影師前來拍攝，他們以獨特的構圖和角度，將這個仙境般的花園呈現給更多人，讓大家都能一起拍出到最迷人的照片。

花露休閒農場蘭花館是一個令人陶醉的花園仙境，這裡的美麗在四季更迭中持續綻放，為遊客帶來無盡的驚喜和愉悅。無論您是花卉愛好者還是尋求一個寧靜的度假勝地，這個蘭花館都值得一遊，讓您沉浸在自然之美和創意設計之中。無論何時造訪，您都會在這個花園仙境中找到片刻的身心靈放鬆。　

▲無論任何角度都讓人停不下快門，吸引攝影花卉愛好者到訪。　圖：花露休閒農場／提供
▲無論任何角度都讓人停不下快門，吸引攝影花卉愛好者到訪。　圖：花露休閒農場／提供

【花露休閒農場小檔案】

．地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪里西坪43-3號

．營業時間：平日09：00～17：00，假日08：30～17：30（週三休園） 

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繡球花 網美 波波草

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