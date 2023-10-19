麵食控必吃！竹北「來碗粉」吃得到酸爽帶勁「川味麻辣粉絲」 激推酸V甜美「酸菜白肉湯麵」

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跟著踢小米吃喝玩樂趣／ 文、圖／踢小米

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來碗粉就在小米最近每個月必去一次的美麗特健髮管理中心對面。上個月小米去美麗特做頭皮保養，看到不少美食店家就納入了小米的口袋名單。最近為什麼小米那麼常去做保養呢？雖然小米的頭髮蠻茂盛的，但提早預防對男人真的很重要喔。「來碗粉」主打酸辣粉、酸菜白肉麵、麻油雞湯麵等特色麵食，還有哪些好料呢？快跟著小米一起去看看吧！

來碗粉-川味麵食館位置及停車方式

來碗粉-川味麵食館位於縣政九路上，靠近文信路。距離店家約100公尺，春水堂旁的停車場重新啟用囉，對開車的朋友相當方便。

來碗粉-川味麵食館環境介紹

店內走的是簡約風格，明亮乾淨的用餐環境挺舒適的，重點是有冷氣喔。

店家提醒請勿帶外食入店，如果執意要帶的話，垃圾請自行帶走喔。餐具和辣椒就自行取用啦～

辣椒看起來挺辣的。

來碗粉-川味麵食館菜單目錄搶先看

來看看菜單吧！餐點有乾拌麵和湯麵，招牌川味酸辣粉是必點的，還有小米覺得很特別的酸菜白肉湯麵。

來碗粉-川味麵食館用餐心得分享

來開動吧！今天帶著小彤和阿群做完頭皮保養後，吃個麵食飽餐一頓再回家吧。

小米首推酸菜白肉湯麵（130元），一上桌就能聞到陣陣酸香。麵條可以選細麵、白麵、拉麵或刀削麵，刀削麵約要等待15分鐘，需要耐心等候喔。

湯頭有酸V帶甜的滋味，酸菜的酸香與甘甜湯頭結合，挺開胃的，白肉加上酸V的香氣更加甜美了～

刀削麵口感挺有嚼勁的，吸附酸V甘甜的湯頭，讓人一口接一口吃不停。

如果很愛吃辣的朋友，可以加上辣椒來增加辣度喔。

辣椒辣勁挺強的，酸菜白肉沾上辣椒一起吃挺不錯的。

川味酸辣湯粉/牛肉（140元），牛肉還挺大塊的，約有6塊左右。

湯頭屬於酸甜帶微辣的風味，不敢吃太辣的朋友也可以嚐看看。

麵條是紅薯粉絲，Q彈滑溜的口感吸附湯頭很涮嘴，屬於很適合夏天吃的開胃麵食。

牛肉燉煮挺入味的，不過嚼勁的口感過多，如果燉煮更軟嫩一點就更完美了～

最後是很適合冬天溫補的麻油雞湯麵（130元）附荷包蛋，麵條選的是細麵。吃麻油雞麵就是要加入荷包蛋才是王道。

雞肉是無骨雞腿肉，給的份量不少。

湯頭帶有濃郁的麻油香，挺甜美的，是很適合冬天溫補的麵食喔。

配細麵嘟嘟好～

百香果青木瓜（40元）不容錯過，爽脆的青木瓜絲加上酸V甘甜的香氣，是很開胃的小菜喔。

川味口水雞（110元），使用的是無骨雞腿肉，不過今天吃到的口感較差一些，有點乾柴，下次再來品嚐一次看看囉。

以上是我們的心得分享，來碗粉的酸菜白肉湯麵及麻酒雞麵深得小米的心，是很適合夏天及秋冬吃的麵食，喜歡吃這一味的朋友小米很推薦喔！

來碗粉-川味麵食館 | FB

地址：新竹縣竹北市縣政九路172號1樓

電話：03 657 1523

營業時間：11:30–14:30, 16:30–20:00（週日、一公休）

現金交易/無收取服務費

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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