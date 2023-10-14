苗栗溫情歇腳處！天然料理現點現做，從正餐到下午茶全包辦

拎咖B佐輕食的老闆因曾經長時間與客戶於咖啡廳談論公事，以致於對咖啡廳生態瞭若指掌，而坊間咖啡廳大多以輕食為主，若需長時間久坐從午餐到下午茶包辦就得另尋餐館，於是老闆將夢想築起，並以「拎咖B佐輕食」為名，悠然豎立起這家位在苗栗頭份寧靜住宅區的小店。

踏入店內，簡約裝潢搭配些許波西米亞風格陳設，大面積落地玻璃使暖陽緩緩灑入，營造出寧靜放鬆氛圍，彷彿置身心靈靜地；座位則劃分為四個區域以異風格呈現，讓來店光臨的顧客挑選喜愛的角落，度過一段美好時光。

品牌主打天然、健康無負擔的原型食物料理，並以溫沙拉取代坊間常見的冷生菜；餐點品項也十分豐富，從正餐的各式定食、溫沙拉到下午點心的厚片生吐司及咖啡果汁皆有，讓你不用急於時間壓力，享受一站式美食饗宴。

美味料理源於對食材的細心與專精，除了多數食材親手製作及餐點現點現做外，老闆也堅持使用健康好油；麵包及吐司為使用日本麵粉及法國艾許奶油製作；肉品也是嚴選品質穩定且新鮮的廠商配合，引進無腥味的台灣黑豬肉及國產雞；蔬果類則是與小農合作新鮮直送，總總用心只為製作出健康耐吃的家常美味，廣受地方媽媽們及上班族喜愛。

｜咖哩雞腿排溫沙拉佐花生蛋麵包

為店內熱銷必點，手作醃製雞腿排口感香濃不厚重，尾韻帶有淡淡咖哩香氣，連不敢吃咖哩的顧客都能輕鬆駕馭，搭配日本四葉牛乳和熊本麵粉製作的麵包，中間夾入夾花生醬及炒蛋，口感香濃，讓人回味無窮。

｜番茄牛肋煲佐定食

經長時間燉煮番茄、洋蔥等蔬果，並以煲類方式製作，風味香醇濃郁營養滿分，搭配順口滑嫩的牛肋，讓人欲罷不能。除此之外，店家還別有用心於香Q米飯上加入藜麥，兼顧了營養與美味。

｜三杯麻油杏包菇佐定食

店家貼心推出蔬食料理，杏包菇以三杯方式製作及添加麻油香氣並搭配五樣小菜，每道食材皆保留了食物原味，清甜口感成為熟客不斷回訪的理由。

｜奶酥厚片生吐司

吐司和抹醬皆使用法國艾許奶油製作，堅持不添加防腐劑，吐司體濕潤綿密，搭配香醇不死甜的奶酥，奶香氣息於口中繚繞，讓人一咬入魂。

｜伯爵鮮奶茶厚片生吐司

除了經典奶酥口味外，老闆還推出特色伯爵鮮奶茶風味，濃郁茶香中透出淡淡奶香風味，搭配濕潤微焦的生吐司，讓人一口接一口停不下來，滿是幸福滋味。

｜酪梨牛奶

使用小農酪梨，以不加一滴水的製作方式使整體風味濃郁香醇，甜度則使用高品質百花蜜調製而成，入口便能感受到酪梨香氣於口中擴散，深受許多女性顧客喜愛。

｜莓果飲

加入藍莓、蔓越莓及百花蜜調製而成的莓果飲，以其鮮豔色澤吸引許多少女前來品嚐，酸甜沁涼口感絕對是夏日消暑首選。

拎咖B佐輕食對每道料理的用心，反映於顧客入口後滿足的神情，而老闆也不止於現階段的風光，他將帶著熱情與不斷精進的心態持續研發新餐點，期望帶給顧客更多溫暖與驚喜。





拎咖B佐輕食

店家地址：苗栗縣頭份市中山路271號

店家電話：0963750317

營業時間：10:00 – 20:00，週三公休

粉絲專頁：https://pse.is/56yuv3





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