一碗拉麵有2種叉燒！舒肥叉燒好軟嫩　林口龜山排隊名店「麵屋ZURU」

舒肥叉燒肉

這的豬叉燒、雞叉燒都挺軟嫩！皆是用舒肥料理方式，沒有過度烹調，吃起來無負擔，雞肉軟嫩滑口，豬叉燒不乾柴也挺香，筍干帶點甜味～

我選粗麵加麵量，這拉麵真的比較有彈性，帶點麵心感需要咀嚼一下。

柚香鹽味辛雞湯滋味挺特別！帶點柚香微辣的湯頭，有一點微微酸氣，層次很豐富的湯頭，喝起來挺清爽，不會像一般豚骨容易膩口，但這湯還是要看人喝，有的人喜歡，有的人未必接受。

吃拉麵一定要來顆溏心蛋，沒有蛋總覺得少了點什麼，咬一口蛋黃膏瞬間爆開，我喜歡～

＊上龜山有好幾間拉麵，像是麵屋濃、麵家勝八生意都不錯，各自有特色，麵屋ZURU結合台、日風味，能選日本原味或台灣淡味，喜歡喝湯的朋友就選台灣味，一碗可吃到兩種舒肥叉燒挺加分～

麵屋ZURU / 麵や ズル

電話：03-3885674

地址：臺灣桃園市龜山區文昌一街47巷15號

營業時間：11:30～20:30

粉絲專頁：麵屋Zuru / 麵や ズル

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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