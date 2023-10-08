一碗拉麵有2種叉燒！舒肥叉燒好軟嫩 林口龜山排隊名店「麵屋ZURU」
udn走跳美食／艾瑪
日本原味or台灣淡味？
這間拉麵從開幕就收藏到現在，每次經過都在排隊，因為附近吃的選擇多，就一直無緣來嚐鮮，平日這天只有三組客人候位就來吃看看！拉麵可選粗、細，湯頭可選原味或淡味，一碗麵吃得到2種叉燒肉！舒肥叉燒好軟嫩～
麵屋ZURU / 麵や ズル在哪？
這間拉麵店在桃園上龜山，這邊算是林口生活圈，附近巷弄有機車格，對面附近都有收費停車場，距離A8環球購物中心、林口長庚步行約3分鐘。
- 地址：桃園市龜山區文昌一街47巷15號
- 營業時間：11:30～20:30
平日中午來都是滿席！想吃請自己登記候位等叫號。
麵屋ZURU 菜單
菜單很簡單只有清湯與濃湯，一共有9種拉麵、2種叉燒飯，想要豐盛一點還能單點，拼盤、筍干、溏心蛋或加叉燒。
拉麵販賣機
現場使用點餐機只收現金，不提供其它支付功能，選好拉麵接著選份量、麵體與單點加價。
- 正常麵量或加麵量
- 粗麵或極細麵
- 日本原味或台灣淡味
加價：溏心蛋或加一球麵
店內最多容納10個人
拉麵店空間有限！整間最多容納10位客人，來個幾組客人就會客滿，店內翻桌率快，客人吃完就會離開，其實不用等很久～
牆上有掛鉤可掛包包或外套，也有提供置物籃～
店內不時會聽到老闆與客人聊天歡笑聲！感覺有些都是熟客，開放式廚房算乾淨整齊，大鍋湯更是讓人好奇，到底有什麼食材在熬煮。
自助區提供冰冰涼涼的冰開水！
貼心小服務
桌上提供杯子、衛生紙、餐具、酒精和髮圈，很多小細節都幫客人想到，覺得好窩心～
很多人出門都不會帶髮圈，吃飯可能會飄逸泡到湯裡，這裡有髮圈可使用很貼心～
柚香鹽味辛雞湯拉麵
柚香鹽味辛雞湯拉麵我另外加溏心蛋、一球麵！原本只有三塊雞叉燒、豬叉燒、筍干與青江菜，這一樣一碗以190元拉麵來講挺豐富，光是叉燒肉就有兩種，還加上洋蔥丁、青蔥提味點綴～
- 加麵量
- 粗麵
- 台灣淡味
- 加價溏心蛋
舒肥叉燒肉
這的豬叉燒、雞叉燒都挺軟嫩！皆是用舒肥料理方式，沒有過度烹調，吃起來無負擔，雞肉軟嫩滑口，豬叉燒不乾柴也挺香，筍干帶點甜味～
我選粗麵加麵量，這拉麵真的比較有彈性，帶點麵心感需要咀嚼一下。
柚香鹽味辛雞湯滋味挺特別！帶點柚香微辣的湯頭，有一點微微酸氣，層次很豐富的湯頭，喝起來挺清爽，不會像一般豚骨容易膩口，但這湯還是要看人喝，有的人喜歡，有的人未必接受。
吃拉麵一定要來顆溏心蛋，沒有蛋總覺得少了點什麼，咬一口蛋黃膏瞬間爆開，我喜歡～
＊上龜山有好幾間拉麵，像是麵屋濃、麵家勝八生意都不錯，各自有特色，麵屋ZURU結合台、日風味，能選日本原味或台灣淡味，喜歡喝湯的朋友就選台灣味，一碗可吃到兩種舒肥叉燒挺加分～
麵屋ZURU / 麵や ズル
電話：03-3885674
地址：臺灣桃園市龜山區文昌一街47巷15號
營業時間：11:30～20:30
粉絲專頁：麵屋Zuru / 麵や ズル
文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂
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