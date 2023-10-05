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銷魂滷肉飯一大碗50元！有菜有半熟蛋　飲料無限供應、辣椒醬超狠必加

艾瑪・享受吃喝玩樂札記／ 文、圖／艾瑪

udn走跳美食／艾瑪

CP值高銷魂滷肉飯

平常小吃飯館點菜速度都很快，這間雞先生我需要思考一下，銷魂滷肉有手切滷肉、白菜滷與半熟蛋，內用冬瓜茶免費喝到飽，這樣一大碗才50元！想大口吃肉有炸雞咖哩飯、脆皮紅燒肉飯，吃爆辣的朋友，這的辣椒醬一定要來一下，狠到我人中都是汗珠…真的爆辣～

雞先生職人飯館 在哪？

雞先生職人飯館位在中原商圈，在熱鬧實踐路上，看到街邊這間橘紅色扛棒就是！距離中原國小停車場步行2分鐘，吃飽再去夜市走走很方便。

  • 地址：桃園市中壢區實踐路231號

  • 營業時間：12:00~14:00/16:30~21:00

  • 公休：每週五

      • 座位數多、有冷氣吹！

      以附近同類型小吃店來講，雞先生環境勝出！挺大間也很寬敞，吃飯也有冷氣吹，現場冷藏櫃有多種小菜可選購。

      雞先生職人飯館 菜單

      左邊有「M字」都是雞先生推薦！餐點都是每日新鮮現做，限量供應賣完就沒有啦！最便宜銷魂滷肉飯50元、最貴炸咖哩雞腿飯120元，裡面都包含一顆半熟蛋，想要豐盛一點，還能升級每日限量套餐，吃不夠也能加飯+10元、雞絲+10元。

      自助醬料、飲料區

      老闆說辣椒醬是自己做的！看起來就挺狠，先別衝動加到飯上，建議放到小碟子上，不然整碗可能會辣到吃不下～

      內用提供冬瓜茶喝到飽！

      炸雞腿咖哩飯

      這一份餐點很澎湃！炸雞腿咖喱飯升級限量套餐+80元，有白飯、咖哩醬、半熟蛋、大雞腿、滷筍與剝皮辣椒湯，內用冬瓜茶還能無限喝，食量小的女生兩人吃一份差不多～

      這咖哩醬給的大方！不用擔心醬不夠吃，咖哩有濃郁香料味，結合台日式咖哩口味，是老少咸宜的咖哩味，一匙飯配上一口咖哩醬，這咖哩醬真下飯～

      紅燒肉飯、排骨飯與雞腿都是當日現炸！對我們家來說炸物是最好的主菜，單點一份去骨雞腿70元，光是炸雞腿小孩就能嗑完一碗白飯。

      老闆之前從事雞肉行業！對雞肉品質有一定了解，雞肉醃製後沾粉油炸，炸到金黃就能起鍋，這一盤炸雞腿每塊都切的挺厚，要分好幾口才能吃完，剛起鍋雞腿外皮好脆口，去骨雞腿肉Ｑ彈香軟，沾點咖哩醬更好吃～

      蛋黃膏緩緩流下來，一口咖喱飯、一口炸雞腿實在是大飽口福！

      雞油燜筍

      升級加購小菜有涼拌、白菜滷、燙青菜與雞油燜筍選一，想要當季蔬菜朋友，可以點燙青菜，小吃店很少有“雞油燜筍”我點這個！燜筍鹹香度適中，還有雞油香氣太下飯了～

      脆皮紅燒肉飯

      脆皮紅燒肉飯好經典，足足有半碗的脆皮紅燒肉！白飯淋上手切滷肉、滷白菜與半熟蛋，一旁撒上香脆油蔥酥，聞起來真的很香，食量好的男生吃完這碗也能滿足。

      脆皮紅燒肉也是雞先生自己製作，紅燒肉外皮很酥脆，紅燒肉會吃到不同比例肥瘦度，我個人偏好半肥半瘦，肥肉不膩口挺Ｑ軟、瘦肉不柴，單吃原味就滿香，算是很經典的台式紅燒肉口味～

      狠辣辣椒醬！！

      這辣椒醬會不會太狠？！第一口吃進去覺得還好，就只有辣油味，沒多久辣勁瞬間爆開，這根本是爆炸辣椒醬，只能淺嚐沾一小口吃，我吃到人中都冒起小汗珠啦～

      半熟蛋就是那麼讚！夾起來蛋黃膏緩緩向下流，米飯吸附滷肉汁香，加上油蔥酥片點綴很耐吃，這碗可以吃到四種不同風味。

      銷魂滷肉飯

      第一次上門客人或小資族一定要點這碗！飯加滷肉、白菜滷與半熟蛋，這樣一碗50元，對學生與上班族來講很讚，蔬菜、蛋肉與澱粉全都有，內用連手搖飲都省下來～

      有半熟蛋就是加分！蛋黃膏與滷肉mix在一起，每一口更是醇香濃郁好吃。

      剝皮辣椒雞湯

      湯底以剝皮辣椒為主，加上蔥花與薑絲去腥，喝起來有剝皮辣椒的香氣，還有兩根辣椒配雞肉吃，雞肉是一小腿一翅，湯頭清甜辣香，搭配滷肉炸物吃還能解膩～

      *老闆說開店就是為了糊口滷肉飯吃，店內餐點很平價，去骨炸雞腿香酥脆，銷魂滷肉飯才50元，內用冬瓜茶還免費無限喝耶！以目前物價來講，滷肉飯CP值很不錯，無敵辣椒醬也要來一點～

      雞先生職人飯館 | FB

      電話：0903-959812

      地址：桃園市中壢區實踐路231號

      營業時間：12:00~14:00/16:30~21:00

      公休：每週五

      文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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