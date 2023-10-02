彷彿置身國外！異國經典美食神還原，精緻裝潢有如電影場景

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

【C’est la Vie 異國料理餐廳】位於苗栗竹南的光復路上，在竹南照南郵局的對面，大門前有許多植栽，外觀以湛藍色為基調，搭配裏頭的深紅色窗簾，整體營造出濃厚的異國氛圍。

進入店內，不禁被裏頭的精緻裝潢深深吸引，西洋電影裡的街邊路燈；繁華城市中的璀璨夜景，全都一一呈現，讓人彷彿置身於外國，一邊享受著羅曼蒂克的約會，一邊欣賞窗外的風景。

從牆面、桌椅、燈光、地毯到吧枱，整體皆可以看出店家的精心設計別具巧思，除此之外，特殊節日如同萬聖節、聖誕節等，老闆還會特別因應節慶佈置超浮誇的裝飾，讓客人感受過節的歡愉氣氛。

店名C’est la Vie是一個法文句子，有著「生活就是如此」、「這就是生活」的意思，也象徵著著老闆的開店理念，希望用餐的客人們都能夠坐下來「好好吃飯」，因為人生不過如此，那不如放慢腳步，品嘗時光吧！

▲每桌皆附上檸檬水，以及不同姿勢的馴鹿擺飾。
▲每桌皆附上檸檬水，以及不同姿勢的馴鹿擺飾。

法式麵包佐哈萊姆醬

哈萊姆醬為美國哈林區的特殊醬料，因為哈林區有著嚴重的貧困問題，沒辦法常常吃到肉，當地人便會以多種辛香料製成醬，讓醬料吃起來有肉的味道，不論搭配任何食材都很美味；老闆特別從美國取得製作配方，塗在烤過的帕瑪森麵包上，相當對味！

火烤墨西哥鮮嫩辣雞翅

外皮烤得酥脆微焦，一口咬下，鮮嫩多汁的雞肉在口中散發豐富的燒烤香氣，微辣口感十分開胃，讓味蕾瞬間被挑動，令人陶醉於多層次的風味之中。

弗洛尼海鮮燉飯

店內的燉飯走偏乾的風格，以大火保留香氣，喜歡濕潤的朋友也可以提前告知，親切的老闆會幫忙調整哦！這裡的燉飯有外面吃不到的新鮮多利魚、帶殼立帆貝柱、魷魚圈、蝦子等，醬料堅持不用料理包，全為老闆一人現調現做，也因此每一道都需要較長的製作時間，然而，美味的料理值得耐心等待，品嘗過後肯定不後悔。

魁北克香草烤半雞

將紫洋蔥層層堆疊於底部，撒上黑胡椒、玫瑰鹽、油並烤到冒煙微焦，再鋪上櫛瓜片、馬鈴薯片、美式粗薯條、新鮮蝦子，主角半雞口感鮮嫩多汁，帶有淡淡迷迭香、蝦夷蔥的香氣。

這道菜的靈感來源出自於老闆的一場奇幻夢境，夢中身處加拿大魁北克的他，在大雪紛飛12月的夜晚回到家，著手準備聖誕節要與朋友聚餐的料理。夢醒後，當時的烹飪過程、調料、食材等依然清晰，他便將夢中的料理化為菜單上的品項，讓顧客一起分享那一夜的聖誕大餐。

▲除了餐點外，店內亦販賣調酒品項。
▲除了餐點外，店內亦販賣調酒品項。

【C’est la Vie 異國料理餐廳】僅以老板兩人，就打造了一個異國氣息十足的美食天堂，並會隨著檔期、節慶的不同會推不同的特色餐點，店內的桌數不多，不論是想要前來感受異國風情，又或者是想品嘗老闆的精湛手藝，都別忘了要先提前以電話預約，才不會遇到撲空的窘境喔！「人生不過如此」，大家在忙碌之餘也別忘了靜下心來，好好吃飯，好好生活。


【C’est la Vie 異國料理餐廳】

店家地址：苗栗縣竹南鎮光復路273號

店家電話：0909078701

營業時間：11:00–14:00、16:30–20:00(週一公休)

粉絲專頁：https://pse.is/585e6k


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燉飯 醬料 美國

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