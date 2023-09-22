來苗栗喝手搖！客家元素入茶 自煮「珍珠溜溜」咀嚼系愛爆

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

今年插旗苗栗頭份的【思茶 頭份尚順店】就位在東民六街上，鄰近尚順購物中心，對面為苗栗最新的週六夜市「公11夜市市集」。從店的外觀可見品牌色調以水藍色系為主，顯眼的招牌十分醒目；店內裝潢則走日系文青風路線，提供如同咖啡廳般舒適的座位空間，讓客人可以坐下來享受喝茶的純粹，或與朋友閒聊日常瑣碎。

▲店內空間舒適又具有質感。
▲店內空間舒適又具有質感。

【思茶】飲品店成立的初心，就是讓顧客喝到一杯思念至難以忘懷的純粹好茶，因此店內堅持每日手工原葉茶現泡，並使用在地小農所生產的台糖蔗糖、新竹寶山黑糖、新竹北埔擂茶、台農鮮奶、鮮濃豆漿、大甲檳榔心芋頭、嘉義冬瓜、鮮果原汁等新鮮原料，為的就是讓客人們喝得健康又安心。

店內所販售的品項除了市面上常見的純茶、奶茶、鮮奶茶、豆漿茶等，還有獨具特色的「北埔擂茶」系列，以穀類、豆類、中藥類等二十多種健康原料製作而成，品牌將客家獨有的飲食文化「擂茶」融入於菜單中，讓濃郁的穀物香氣依循著完美比例釋放，透過一杯杯手搖飲傳遞至客人口中。

擂擂仙草奶凍

大家曾經去新竹北埔喝過客家擂茶嗎？思茶讓你在苗栗也喝的到！擂茶中帶有醇濃的芝麻花生香氣，喝起來十分有飽足感，而其尾韻茶香迷人，讓人一喝便回味無窮，加入滑溜的嫩仙草更是絕配，成為鎮店之寶之一。

溜溜冬瓜茶

選用嘉義知名冬瓜磚熬煮，加入店內自煮溜溜(粉條)，口感咕溜又有嚼勁，是珍珠以外的配料好選擇！喜愛吃料的朋友們值得一試，這杯被視為咀嚼系博士班的教授級飲品！

珍溜紅茶拿鐵

選用伯爵紅茶做為基底，加入台農鮮奶，再搭配上無添加防腐劑的溜溜及白珍珠，咀嚼之中透出淡淡的花蜜香氣，而絲滑的紅茶拿鐵裡則伴隨濃郁伯爵茶香，不但滑順且獨具韻味。

▲晶瑩剔透又彈牙的白珍珠及溜溜，熬煮之後會浸泡於花蜜中，清新不甜膩的蜜香味深得客人喜愛。
▲晶瑩剔透又彈牙的白珍珠及溜溜，熬煮之後會浸泡於花蜜中，清新不甜膩的蜜香味深得客人喜愛。

冬瓜檸檬

清爽、酸甜的冬瓜檸檬，絕對是夏季裡的最佳選擇，甜而不膩的冬瓜茶加入新鮮檸檬，增添了幾分酸爽的滋味，既消暑又解渴，是老少咸宜人人愛的熱門飲品！

【思茶】的飲品堅持使用在地小農食材，從純茶、鮮奶到配料都經過嚴格的挑選，製作過程也是層層把關，讓人喝過便回味再三，正符合了品牌想傳遞給客人「一杯喝了會讓你思念很久很久的好茶」的期待。


思茶MissingTea 頭份尚順店

店家地址：苗栗縣頭份市東民六街3號

店家電話：037668028

營業時間：10:00–21:30

粉絲專頁：https://pse.is/55njn2


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