回到爺爺奶奶家！北方小食好味道　復古紅磚牆走進時光隧道

位於民族街上【灶咖食堂】，從竹南火車站步行5分鐘即可抵達，店家主打北方麵食料理與滷味，一到用餐時段，店裡店外總會排滿人潮，就是為了品嘗這一味。

一走進去，一股濃濃的台式復古風格撲面而來，紅磚牆面讓人感覺非常溫馨，一切的軟硬裝都非常細心且自然，像是回到爺爺奶奶家。

櫃檯旁邊琳瑯滿目的醬料區和滷味區，可以依據個人喜好調製合適自己的口味。

其中最具特色的「老虎辣醬」是店內必吃品項之一，店家加入了菜脯和豆豉，使得辣醬辣度適中口感豐富，形成獨具特色的口味，不論是加進麵裡或是當作沾醬皆合適，許多老饕就是為此而來。

店內裝潢保留著古色古香，紅磚、窗花、鮮花餐布打造出復古風格。

放眼望去，店內陳設了許多老闆的復古收藏品，像是走進時光隧道。這樣極具經典的美食，除了要有精湛的廚藝基礎，若能表達出深厚的文化底蘊，就可以讓人更沉浸在舒適的用餐氛圍之中！

這次品嘗了幾款店家的招牌品項，濃厚特色的北方風味讓人印象深刻，如果有機會來到【灶咖食堂】，一定要試試以下幾種經典的風味菜，絕對讓你流連忘返！

沙茶牛肉拌麵

完美呈現出簡單卻又不平凡的料理，麵條搭配時蔬與牛肉片，在醬汁襯托下拌勻，使得麵條、配料吸附了醬料的鹹香，肉片軟嫩、時蘇爽脆打造出多層次口感，喜愛吃麵食的你絕對不容錯過。

▲吸附醬汁的麵條，風味十足。

豬油拌飯

一提到懷舊美食就不得不提到豬油拌飯，黃澄澄的半熟蛋包覆，馬上激起食慾！豬油拌飯裡的醬油使用黑豆製作的黑桐醬油，帶有淡淡清甜，香氣更勝一籌，甜鹹交織的口味讓人一口接一口。

▲最療癒的莫過於戳破蛋黃的那一瞬間！

招牌什錦麵

剛送上桌就讓人驚豔的什錦麵，份量十足、配料澎派是給人的第一印象，各式配料在麵湯裡爭奇鬥艷，讓吃到的每一口都是不同的味道，搭配使用大骨和玉米慢火精燉的高湯，香氣濃郁但入口清爽，處處都能品嘗到【灶咖食堂】的用心！

▲豐富的配料，一次可以品嘗多種口感。

無骨鳳爪

經過細心去骨的鳳爪，品嘗起來更加順口，不用擔心會吃得骨頭，大人小孩都能放心吃，QQ脆脆的鳳爪搭配適中的辣度，呈現出辣椒獨一無二的香氣，喜歡香辣的人一定會喜歡，不吃辣的人也可以安心享用！

麻油粉肝

純手工製作的麻油粉肝絕對是店內必點的小菜，麻油香氣濃郁，薑絲味道不會過度嗆辣，搭配粉肝一起食用增加層次。

開業五年的【灶咖食堂】，一直是竹南在地人的好夥伴，經典的北方口味與其他台式小吃店做出明顯的區隔，復古的風格更是使人彷彿回到了老台灣，喚醒饕客們隱藏在深處的美食之魂。下次來到竹南，一定要來品嘗！





灶咖食堂

店家地址：苗栗縣竹南鎮民族街65-1號

店家電話：037477766

粉絲專頁：https://bit.ly/43QKIRW

營業時間：11:30～13:30，17:00～20:00，無固定公休





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