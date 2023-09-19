快訊

懶人包／iPhone 15開賣優惠一次看！Studio A抽免費新機、10%舊換新回饋 德誼數位1元換這物

李昂掀起博愛座存廢論戰 衛福部回應了：放寬對象但不取消

AI股回神苦撐！台股大跌218點收16,316點 台積電再挫低收527元

回到爺爺奶奶家！北方小食好味道　復古紅磚牆走進時光隧道

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於民族街上【灶咖食堂】，從竹南火車站步行5分鐘即可抵達，店家主打北方麵食料理與滷味，一到用餐時段，店裡店外總會排滿人潮，就是為了品嘗這一味。

一走進去，一股濃濃的台式復古風格撲面而來，紅磚牆面讓人感覺非常溫馨，一切的軟硬裝都非常細心且自然，像是回到爺爺奶奶家。

櫃檯旁邊琳瑯滿目的醬料區和滷味區，可以依據個人喜好調製合適自己的口味。

其中最具特色的「老虎辣醬」是店內必吃品項之一，店家加入了菜脯和豆豉，使得辣醬辣度適中口感豐富，形成獨具特色的口味，不論是加進麵裡或是當作沾醬皆合適，許多老饕就是為此而來。

店內裝潢保留著古色古香，紅磚、窗花、鮮花餐布打造出復古風格。

放眼望去，店內陳設了許多老闆的復古收藏品，像是走進時光隧道。這樣極具經典的美食，除了要有精湛的廚藝基礎，若能表達出深厚的文化底蘊，就可以讓人更沉浸在舒適的用餐氛圍之中！

這次品嘗了幾款店家的招牌品項，濃厚特色的北方風味讓人印象深刻，如果有機會來到【灶咖食堂】，一定要試試以下幾種經典的風味菜，絕對讓你流連忘返！

沙茶牛肉拌麵

完美呈現出簡單卻又不平凡的料理，麵條搭配時蔬與牛肉片，在醬汁襯托下拌勻，使得麵條、配料吸附了醬料的鹹香，肉片軟嫩、時蘇爽脆打造出多層次口感，喜愛吃麵食的你絕對不容錯過。

▲吸附醬汁的麵條，風味十足。
▲吸附醬汁的麵條，風味十足。

豬油拌飯

一提到懷舊美食就不得不提到豬油拌飯，黃澄澄的半熟蛋包覆，馬上激起食慾！豬油拌飯裡的醬油使用黑豆製作的黑桐醬油，帶有淡淡清甜，香氣更勝一籌，甜鹹交織的口味讓人一口接一口。

▲最療癒的莫過於戳破蛋黃的那一瞬間！
▲最療癒的莫過於戳破蛋黃的那一瞬間！

招牌什錦麵

剛送上桌就讓人驚豔的什錦麵，份量十足、配料澎派是給人的第一印象，各式配料在麵湯裡爭奇鬥艷，讓吃到的每一口都是不同的味道，搭配使用大骨和玉米慢火精燉的高湯，香氣濃郁但入口清爽，處處都能品嘗到【灶咖食堂】的用心！

▲豐富的配料，一次可以品嘗多種口感。
▲豐富的配料，一次可以品嘗多種口感。

無骨鳳爪

經過細心去骨的鳳爪，品嘗起來更加順口，不用擔心會吃得骨頭，大人小孩都能放心吃，QQ脆脆的鳳爪搭配適中的辣度，呈現出辣椒獨一無二的香氣，喜歡香辣的人一定會喜歡，不吃辣的人也可以安心享用！

麻油粉肝

純手工製作的麻油粉肝絕對是店內必點的小菜，麻油香氣濃郁，薑絲味道不會過度嗆辣，搭配粉肝一起食用增加層次。

開業五年的【灶咖食堂】，一直是竹南在地人的好夥伴，經典的北方口味與其他台式小吃店做出明顯的區隔，復古的風格更是使人彷彿回到了老台灣，喚醒饕客們隱藏在深處的美食之魂。下次來到竹南，一定要來品嘗！


灶咖食堂

店家地址：苗栗縣竹南鎮民族街65-1號

店家電話：037477766

粉絲專頁：https://bit.ly/43QKIRW

營業時間：11:30～13:30，17:00～20:00，無固定公休


延伸閱讀//治癒身心的小天地！苗栗盆景專家 苔球課程助妳創造療癒夥伴

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

復古 滷味 醬料

延伸閱讀

竹南淨遷入人口連25年正成長 房仲曝兩大關鍵原因

苗栗三灣大橋附近轎車自撞電桿事故 31歲男送醫不治

台南這樣玩！ 走讀鹿耳門溪 嘗美食還免費學廚藝

中台灣農業行銷展售會今起在苗栗開展 8大場館各具特色

相關新聞

全台休閒農場集合！與動物近距離接觸、體驗有趣的DIY活動，來場寓教於樂的親子出遊

暑假就要到了，長達兩個月的暑假是好好放鬆、全家人一同出遊的好時機。想要帶家人、孩子們感受平時生活之中所缺少的悠閒、比較難接觸到的自然環境，就到全台各地的休閒農場走走吧！今天要介紹的5間休閒農場，都能讓遊客們與可愛的動物們互動、親近大自然。

把握好「食」光！高雄觀光圈200元餐飲抵用只到9月底

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署茂林國家風景區管理處聯合高雄觀光圈業者辦理優惠活動，在今年夏季推出第一波「高雄好食」餐飲店家限定優惠，已抽出500位高雄好食餐飲抵用券獲獎幸運兒，可於高雄、屏北三鄉

嚐遍東南亞9國美饌　300款世界精釀啤酒秒飛南洋度假

2022年底開幕的「ABV南洋餐酒館」台北國館店鄰近捷運國父紀念館站，提供泰國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、緬甸、越南等9個東南亞國家的道地特色料理，搭配來自世界各國300款以上的精釀啤酒，加上充滿熱帶南洋風情的裝潢與擺設，讓人秒飛南洋度假。

深夜排隊也要吃！「腳筋飯搭配半熟蛋」、爌肉飯、蒸蛋湯，想吃要趁早來

https://ikiwi.tw/pork-risotto-changhu2/ udn走跳美食／Kiwi 彰化美食宵夜場，這家爌肉飯很有戲！彰化在地人吃的爌肉飯阿正爌肉飯一到夜晚就在彰化市

店休近3個月！接地氣老牌「天喜迷你石頭火鍋」回歸 老顧客衝第一回味：一樣好吃

想念的味道！店休近3個月的台北人氣石頭小火鍋「天喜迷你石頭火鍋」終於自9/16起恢復營業，但同時也表示「人手嚴重不足」，還請前往用餐的顧客見諒。該好消息一曝光，就吸引內行饕客興奮回應「終於等到了！」、

回憶要掰了！南門市場「徐家點心」突傳將熄燈 老顧客哀號：我的千層饅頭啊

好滋味快吃不到了！在北市南門市場飄香70年的老店「徐家點心」突然發布歇業公告，將於9/29熄燈，同時感謝顧客多年來的支持，由於事出突然，令不少老顧客驚嘆「天呀！怎麼會」、「好突然！從小吃到大的好滋味要

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦