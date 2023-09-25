溪畔的高質感歐風民宿！桃園大溪「玫瑰左岸莊園」九宮格早餐必吃 6歲以下兒童還能免費入住

桃園大溪老街民宿推薦

富有異國情調的♥玫瑰左岸莊園♥位於大漢溪畔，從民宿前方的木棧道步行到大溪老街大約五分鐘左右。之前來大溪時就有經過，原本以為這裡只是間景觀餐廳，這次再訪才知道原來他們家除了一樓餐酒館、頂樓星空酒吧，甚至還有高質感的民宿！而且裡面的設施以及備品等幾乎是媲美五星級飯店，房間內就有膠囊咖啡機、BOSS藍芽音響，就連吹風機還是用Dyson整個很浮誇，九宮格早餐好吃又精緻很有記憶點，入住還提供免費單車租借，是來到大溪住宿的好選擇。

2021才開幕的玫瑰左岸莊園就位於大漢溪畔，民宿提供停車場，開車前往的客人不用擔心停車問題。

在停車場側就可看到建築側面的童趣彩繪，融合大溪在地特色很是可愛。

整棟建築物有著滿滿歐式風情。

拱門設計隨便拍都是打卡美照。

前方就有木棧道可以步行到大溪老街大約是五分鐘左右。

或者也可跟櫃台租借腳踏車，住在這邊要逛老街超方便啊！！

從玫瑰左岸莊園看出去右手邊就是武嶺橋。

左手邊就是大溪橋～看看這地理位置有多方便就好！！！

進門右手邊就是營業至晚上的餐酒館。

室內放置了綠色植栽和窗外綠意相互輝映，隔天早餐也是在這裡享用。

白天可欣賞河畔風景，到了晚上搖身一變又是氣氛極佳的Lounge bar。

再往裡面走又是不一樣的風格，浪漫玻璃屋引進自然光。

走出戶外還有鳥籠座椅、鞦韆等許多可以拍美照的浪漫造景。

即使不入住這裡單純來用餐也很適合啊！！！

三層樓的歐風建築裡總共有五間民宿，包含雙人房、三人房、四人房，數量不多所以很容易滿房。周末基本上都不知道滿到幾月去了～想住還得碰碰運氣哩！！

接待大廳櫃台人員親切有禮。

辦理入住手續時會詢問隔天早餐要西式或是中式，也有素食的選項。

民宿提倡環保不提供一次性備品，若有需要也可和櫃台索取，裡面還會有附上耳塞，因為這棟建築是以前老洋房改建所以隔音會稍微差一些，淺眠的朋友請好好利用！

另外也有自家製的旅遊資訊報可以免費索取。

工作人員會帶著客人們介紹一樓環境。

懷舊風的地圖值得細細品嘗。

窗邊有個特色打卡牆，很有台灣味啊，哈哈哈！

房間位於二樓及三樓，頂樓就是星空酒吧，晚上想要喝點小酒直接坐電梯上樓就可以。

介紹完設施帶你們去看房間啦！！！

玫瑰左岸莊園的房型分為河景雙人房、河景三人房以及河景四人房，其中河景三人房及河景四人房附有景觀陽台，河景雙人房為一大床（180cm*210cm），室內坪數約6坪左右。

河景三人房（附景觀陽台）

一小床一大床，105x210cmx1、180x210cmx1，室內坪數約10坪左右。

河景四人房（附景觀陽台）

兩大床，180x210cm x2，室內坪數約12坪左右。

三人房和四人房都會有景觀陽台。

從陽台看出去就是大漢溪景觀，一早起床就能看到如此遼闊的美景心情都舒暢了起來！

房間內都會有提供65吋電視搭配BOSE頂級藍芽音箱。

開放式衣櫃結合迷你吧檯，也有提供電子保險箱、室內拖鞋。

迷你吧檯有快煮壺、Nespresso膠囊咖啡機以及迎賓小點心。

衛浴部分則乾濕分離設計搭配TOTO免治馬桶。

四人房還是雙洗手台設計，真的完全跟飯店一樣大器啊～

柔軟細緻的浴巾有中大兩種尺寸。

吹風機還是選用DYSO的品牌～就連許多五星級飯店都沒有這種設備啊！！

除了淋浴龍頭搭配花灑之外，還有大理石浴缸可以泡澡。

沐浴備品選用上山採藥

另外還有提供玫瑰泡澡沐浴鹽，真的太享受啦！！

早餐有中西式以及素食等選擇，用餐時間為為8:00~10:00。

選用致敬大溪過去相當興旺的木藝打造的木盒及日式小碗，要是為了將過去的歷史印記與當下相結合，讓入住的旅人們可以以透過器皿彷彿穿越時空般體驗當年的文化風采。

餐點包含多種季節時蔬，口味都很不錯又精緻，據說很多客人都是為了他們家的九宮格早餐特地來入住的喔！！

玫瑰左岸莊園

地址：335桃園市大溪區信義路2號

電話：033880655

官網：https://joy.link/innrose

大眾交通：捷運永寧站4號出口搭乘710公車在觀音寺下車步行約9分鐘

文章來源：加小菲愛碎碎唸 FB：加小菲愛碎碎唸

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