漫遊湖口老街周邊景點，必吃傳統客家美食、手捏陶體驗享受平靜愜意的週末出遊！

排過高人氣排隊夯店，也踏過熱門打卡景點，你是不是也無奈地想著明明是難得的休假，卻總是花很多時間在人擠人？如果想避開人潮擁擠的地方，享受平靜而愜意的行程，那麼不妨前往新竹縣湖口鄉，除了可以深度遊湖口老街，以嶄新的視角看看地方大小事，還可以一嘗傳統客家美食、體驗陶藝活動以及探訪客家風味紅磚建築，親自感受有別於印象中的湖口。

新竹一日遊懶人包：湖口老街

小窩口柴燒Pizza

要逛湖口老街，應該都會看到非常醒目的老湖口天主堂文化館，而「小窩口柴燒Pizza」便藏身於此，散發出淡淡的炭火香氣。店家精心將披薩結合本土食物，打造出如焦糖地瓜、黑糖珍珠麻糬、客家鹹豬肉、神父酸菜豬肉、剝皮辣椒皮蛋、客家小炒等特殊口味，現點現做並使用龍眼木進行柴燒，讓人每一種口味都想試過一次呀！

圖／IG@nancyfish79

圖／IG@luke81131

地址｜新竹縣湖口鄉湖口老街108號

電話｜0906 907 762

營業時間｜11:00-18:00（週一～二公休）

百年歲月創意餐坊

來新竹，當然要嘗試最道地的客家美食啦！湖口老街的「百年歲月創意餐坊」，從店的外觀看就能感受到一磚一瓦皆充滿了歷史痕跡，用餐空間則是配置著早期的家具與擺飾，洋溢著滿滿的懷舊風情。至於菜單的部分，百年歲月沒有花俏的餐點，而是提供涼拌過貓、紅糟鴨肉、脆腸薑絲、筍絲扣肉、放山土雞、翡翠晶瑩蛋等經典客家菜，每一道都相當下飯，而喜歡吃辣的讀者，記得一定要配上店家親手炒的辣椒醬，後勁十足喔。

圖／IG@tancy_hsinchu_food

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地址｜新竹縣湖口鄉湖口老街165號

電話｜0936 116 273

營業時間｜09:00-21:00

茵月古物古道具

「茵月古物古道具」隱身在湖口老街一隅，給往來旅客的一種自成一格的印象，不過當躡腳走進小小的店裡，這才發現裡頭別有洞天。店家的天花板懸掛著水果籃、竹簍等物品，主要販賣各式古物，另外也有日系棉麻服飾、手工編繩、自製的老琉璃項鍊等手作古物，對手作或是老東西有興趣的人，真的會不知不覺逛到忘記時間了呢！

圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu

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地址｜新竹縣湖口鄉湖口老街126號

雜糧煎餅

跟著香味走，你會發現湖口老街的「雜糧煎餅」，吸引了不少人的關注。雜糧煎餅的製作過程很療癒，老闆娘先將由五穀雜糧磨成的麵糊煎成餅皮，接著迅速加入配料，例如原味的話會加入香菜、蘿蔔乾、生菜和蛋，也可以選擇牛肉、豬肉、雞肉、龍蝦等口味，最後煎餅會切成兩半，再放入紙袋內。趁熱吃這來自山東的風味小吃，超酥脆的口感，可說是涮嘴又爽口。

圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu

圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu

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地址｜新竹縣湖口鄉湖口老街260號

電話｜0985 386 895

營業時間｜週六～日 11:00-18:00

牛汶水

你吃過「牛汶水」嗎？牛汶水是將糯米磨成米漿，在去除水分後揉成湯圓狀，並且於中間壓一個凹痕，再配著黑糖薑汁享用，據傳是因為看起來很像牛泡在水裡的模樣，因此才有牛汶水這個名稱。在湖口老街的復興戲院旁，有家假日才營業的牛汶水店舖，便販賣著這即將失傳的傳統客家點心。牛汶水的口感Q彈，搭配花生和黑糖薑湯更是絕配，相信冬天吃一定很暖胃呀！

圖／IG@suan_1214

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地址｜新竹縣湖口鄉湖口老街155號

詹志良陶玩

「詹志良陶玩」是陶藝家詹志良位在湖口老街的工作室，同時提供展售和教學的項目，一進入店裡就能聽到木屐叩叩叩的腳步聲，看見老師熱情地向前與每一位客人打招呼。工作室內的裝潢古色古香，四處陳列著老師與學生的作品，販售如碗公、茶杯、茶壺等生活化陶器，每件作品都有著獨一無二的手感，不只可以購買，也可以報名體驗課程，親身感受手作的溫度。

圖／＠ReadyGo編輯Summer Wu

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地址｜新竹縣湖口鄉湖口老街133號

電話｜0937 812 999

營業時間｜08:30-17:45（週一公休）

湖口好客文創園區

以在地文化與生活創意為主軸，「湖口好客文創園區」致力提供湖口獨立工作者與藝文創作者一個可發揮的平台，並企圖連結在地的傳統記憶以及創意願景。為呈現充滿客家風味的園區，園區特意建造了拱形街屋和圓樓建築，打造出客家民俗古禮堂、神農大帝祈福平安館、創意課程教學、農業文化交流廳、農產交流之農村社區小舖等空間，最讚的是免費開放給民眾入內遊玩。

圖／IG@pageleetw

圖／FB@吳慧

圖／FB@吳慧

地址｜新竹縣湖口鄉中平路一段510號

電話｜03 590 5939#33

營業時間｜週一～五 08:00-16:30；週六～日 09:00-17:30

大房子親子餐廳樂園

如果想要繼續帶小孩放電的話，推薦大家到新竹最大的親子餐廳——大房子親子餐廳樂園！菜單的部分，店家提供義大利麵、燉飯、排餐和各式飲品等餐點。然而事實上，大房子親子餐廳樂園不單單只是親子餐廳這麼簡單，除了有廚藝教室、跳跳床、大球池等遊樂設施的室內遊戲區，另外還有賽車、沙坑、攀岩等戶外遊戲區，豐富設施想必能讓小朋友玩得不亦樂乎！

圖／IG@aaron8129

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地址｜新竹縣湖口鄉湖中路23號

電話｜03 599 2017

營業時間｜週一～五 11:00-19:00；週六～日 10:30-20:00（週二公休）

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