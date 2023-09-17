苗栗工業風咖啡廳！韓式麻藥飯捲、茉香冰美式初嘗就上癮

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

步行於苗栗頭份的東民五街，會發現整條路都是由人行石磚鋪製而成，整齊劃一的白色建築搭配綠蔭，讓路過此區的人們感受到一絲的愜意與寧靜感，想要於此停留並漫步其中，而【Café32】就置身在這悠閒的環境裡。

▲【Café32】鄰近尚順育樂世界，步行約5分鐘的時間。
▲【Café32】鄰近尚順育樂世界，步行約5分鐘的時間。

內部的餐環境走簡約輕工業風，販賣咖啡、飲品、義大利麵燉飯、輕食、蛋糕甜點等品項，在看似具有格調的高質感裝潢下，店裡卻有著比一般咖啡廳更親民的價格，老闆期望提供給客人一個舒適而放鬆的環境，讓每個人都擁有坐下享受一杯咖啡的美好時光，因為這樣的經營風格與理念，【Café32】因此成為了許多人逛完街後稍作休息的好所在。

▲店狗熊熊很親人，常常在沙發陪伴客人。
▲店狗熊熊很親人，常常在沙發陪伴客人。

茉香美式

茉香美式咖啡散發著淡雅的茉莉花香，入口後香氣於口中緩緩綻放，與咖啡的醇厚風味交織融合，讓人感受到細緻且豐富的層次，口感清新而不過於苦澀，兩者平衡喝起來十分順口。

▲熱拿鐵以台灣單品咖啡豆製作，喝起來不苦不澀。
▲熱拿鐵以台灣單品咖啡豆製作，喝起來不苦不澀。

韓式麻藥飯捲

店內特色韓式麻藥飯捲，絕對不容錯過！將海苔包覆白飯、紅蘿蔔、韓國進口醃製黃蘿蔔後，抹上香油再灑些白芝麻點綴，吃起來超級涮嘴，沾取店內特調黃芥末醬更能增添層次感。如此簡單的食材，卻有著讓人一口接一口無法住嘴的本事，吃過的客人紛紛感嘆「終於不用再看著韓劇流口水了！」

蒜香豬五花義大利麵

主廚將豬五花下鍋香煸，並加入紅蘿蔔、玉米筍、洋蔥、四季豆等時蔬，起鍋時散發出濃郁的蒜頭香氣，讓人一吃就上癮。

牛肉丸紅醬燉飯(可升級成焗烤)

以洋蔥、紅蘿蔔、番茄為醬汁基底，煮滾後加入米飯直到收汁，顆顆飽滿的飯粒吸收了紅醬精華，散發出迷人的番茄香氣，與手作牛肉丸的紮實口感相互映襯，成為大人與小孩都喜愛的一道佳餚。

▲檸檬鮮奶油蛋糕以戚風蛋糕為基底，加上鮮奶油和檸檬，酸甜清爽又無負擔！
▲檸檬鮮奶油蛋糕以戚風蛋糕為基底，加上鮮奶油和檸檬，酸甜清爽又無負擔！

▲可麗露的甜味較高，咬下可感受到外酥內Q，並有布丁焦糖香氣。
▲可麗露的甜味較高，咬下可感受到外酥內Q，並有布丁焦糖香氣。

無論是想要品味店內的獨特餐點，還是享受老闆特調的香濃咖啡，都可以到【Café32】享受放鬆與愜意的片刻美好，下次想與朋友相約、家人共聚，或者與自己獨處，這裡會你的最佳選擇！


Café32

店家地址：苗栗縣頭份市東民五街32號

店家電話：0916993982

營業時間：11:00–20:00(周二公休)

粉絲專頁：https://pse.is/52w93e


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咖啡廳 義大利麵 燉飯

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