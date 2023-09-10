竹南人氣陶鍋料理！苗栗健康好滋味 超高人氣沒訂位吃不到

位在竹南新生路上的【樂陶食店】，遠遠就能看到可愛溫馨的木製裝潢與植栽。

店內的木製桌椅設計十分獨特，一問之下才知道，是老闆特別訂製的設計。

店內除了餐點之外，還有販售許多老闆喜歡的產品，希望能將更多美味分享給大家。

▲熊熊是店內的大明星，是客人們最喜歡的打卡地標。

菜單上附有照片，品項繁多，如果有選擇障礙，可以選擇店家招牌的原味綜合海陸鍋、韓辣泡菜雪花牛陶鍋、招牌洋蔥牛肉蓋飯、咖哩嫩雞腿蓋飯。

原味綜合海陸鍋

需要耗時四到五小時熬煮的龍鳳湯底，使用大骨熬製，不含任何味素，每一口都是食材的精華美味。鍋內食材豐富，滿滿的蔬菜五彩繽紛，而且這些蔬菜都是根據五行安排特別配色，除了豐富視覺，吃起來也更健康。

▲套餐中的小菜有新鮮的火龍果和甜口的韓國年糕，年糕上的花生粉也是老闆自己製作。

▲附餐的果露是使用蜂蜜紅石榴加上柚子茶調製，能夠解膩潤喉，非常順口。一旁的紅豆湯則是使用悶煮法製作，甜度不會太高，能夠吃到紅豆的香氣，因為製作過程繁複，一鍋只限量八十杯！

▲陶鍋的主食可以選烏龍麵、拉麵、蒟蒻麵，其中最特別的蒟蒻麵，麵體是用蒟蒻製作，富有高膳食纖維，熱量低，是健康飲食的好夥伴！

韓辣泡菜雪花牛陶鍋

為了要重現韓國道地口味，嚴選韓國製年糕與韓國媽媽製作的正宗韓國口味泡菜，並特別選用陶鍋燉煮食材，讓陶鍋本身的氣孔能夠吸收香氣。另外燉煮的方式也非常有講究，不同食材需要在不同時間下鍋，才能保持食材最美味的口感，讓客人能夠品嘗到食材的精華美味。

招牌洋蔥牛肉蓋飯

除了陶鍋料理外，店裡也有多款蓋飯能夠選擇，「招牌洋蔥牛肉蓋飯」上面的牛肉非常軟嫩，調味清爽不膩，能夠吃到牛肉的香氣，喜歡吃牛肉的朋友絕對不能錯過！同時隨餐的味噌湯，也是使用從韓國空運來台的味噌，這可是平常喝不到的美味！

▲鋪滿大量的牛肉，讓人垂涎三尺。

咖哩嫩雞腿蓋飯

不會辣的日式咖哩是許多孩子們最喜歡的口味，溫潤的口味相當下飯。

如果喜歡辣味，可以搭配老闆自己熬製的辣椒醬食用。辣椒醬裡不加任何一滴水，全部使用酒液熬煮，已經不含酒精成分，只留下酒的香氣，也有販售小罐的辣椒醬可以另外購買。

在竹南開業八年，老闆說，許多客人都是從剛開業就來品嘗，看著客人成家生子，帶著孩子一起來店內，使他能夠堅持理想，繼續秉持初衷，讓剛斷奶的小朋友，到需要飲食控制的老人家都能安心享用。

【樂陶食店】健康用心的好味道也成為周邊鄰居的用餐第一選擇，用餐時間總是座無虛席，也提醒若想來品嘗，一定要記得訂位喔！





樂陶食店

店家地址：苗栗縣竹南鎮新生路39號1樓

店家電話：(03)7481022

粉絲專頁：https://bit.ly/3KiylHx

營業時間：11:30～14:00，17:00～20:00（週一店休、遇連續假日則連假結束隔日公休）





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