健康餐盒新選擇！苗栗網美風餐廳 西式輕食、韓式鍋物全都收

在苗栗頭份的尚順路上，遠遠便能瞧見【LIHO Coffee 輕食餐盒】的招牌，以簡單的白底黑字，營造時尚簡約風格，走進店內後更會為其豐富可愛的裝潢所驚艷。

店內同樣以白色系為主軸，加上各種繽紛可愛的動畫線條、剪影、勵志標語，搭配懷舊的深色系桌椅，可愛和諧的氛圍讓饕客們在用餐之餘，也不禁拿起手機大拍特拍。

▲不只使用了簡單的白色牆面，更使用了大理石增添層次感。

店家主打各種健康系的美食，包括餐盒、輕食、沙拉等，並且主食皆使用烤製烹飪，富有迷人香氣的同時，也比油炸更低負擔，想要來點重口味的朋友，也有許多韓系鍋物可以選擇喔！

│義式香草烤雞腿排餐盒

以混搭的黑白米作為基底，搭配水煮蛋、豆芽菜、高麗菜、花椰菜、玉米筍，最後加上風味滿滿的烤雞腿排與義大利香料，以簡單的調味引出食材迷人的自然香甜，風味清爽卻不無聊，均衡的營養搭配午餐、晚餐都十分合適。

│茄汁紅醬烤松阪豬義大利麵

將番茄與紅醬一起拌炒，增添醬汁的濃郁度與酸味，加上以檸檬汁和海鹽調味的松阪豬，與Q彈的義大利麵一起入口，檸檬與紅醬兩種不同層次的酸香在口中交織，口感十足相當過癮。

│檸香炙烤鮭魚排沙拉

配料豐富的沙拉也是店內的人氣品項，有生菜、小黃瓜、番茄、玉米筍等多種蔬果，搭配增加飽足感與口感的麵包丁，主食則有鮭魚、牛肉、雞腿三種，不想吃肉的朋友，也有純時蔬可以選擇，滋味豐富又不失飽足感，深受許多女性饕客歡迎。

▲沙拉有凱薩、千島、和風柚香、胡麻四種醬料可以搭配。

│韓式海鮮豆腐鍋

使用店家自己炒的辣醬調製湯底，風味鮮甜同時帶著微微的辣度，配料則有大蝦、魷魚、蛤蜊、豆腐等，加上一旁的小菜與黑白米飯，一鍋下肚滿滿都是幸福。

▲韓式海鮮豆腐鍋辣度固定為小辣。

【LIHO Coffee 輕食餐盒】以豐富的美味料理取勝，不僅有各種餐盒與沙拉可以選擇，喜歡吃鍋的朋友也能在此找到自己的小天地，特別的是店家並沒有午休時間，讓許多下午才開始覓食的饕客也能有熱騰騰的美食可以享用，想來點不一樣的健康美食？那就趕緊來嚐嚐吧！





【LIHO Coffee 輕食餐盒】

店家地址：苗栗縣頭份鎮尚順路51號

店家電話：037662227

營業時間：11:00–20:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3DZxica





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