芋圓冰超有料！竹南冰店手工豆花口感綿密 配料減糖不死甜

位於苗栗竹南鎮上的【波妞芋圓】曾是南投埔里鎮的人氣冰店，於兩年前搬到竹南車站附近的美食商圈，一開幕隨即受到在地人的喜愛！

老闆不變其開店的初衷，堅持手工熬煮配料、每日磨製豆漿、製作豆花，就連飲料、剉冰的用糖也是使用二砂手工炒製而成，用心的滋味讓許多饕客一吃便愛上，紛紛推薦給親朋好友嚐鮮。

店內的菜單品項相當豐盛，主打的「芋圓」有1號～7號的芋圓冰口味配料可選，喜歡吃豆花的朋友也有「綜合豆花」可自選配料，其除了甜湯底也能更換成豆漿，於剉冰的選項也多達20種以上的口味，想來杯特調飲品消消暑也都能被實現，很適合在午茶時光揪朋友家人一同歡聚於此。

1號芋圓冰

最經典的冰品組合莫過於此！加入芋圓、地瓜圓、紅豆、綠豆、芋泥與額外贈送的湯圓，其中的配料採用大甲芋頭、萬丹紅豆熬煮，搭配手工炒製的糖水最沁心，讓人想起古早的剉冰滋味，且一碗配料超滿，減糖不死甜的風味也讓人可輕易吃到見底、意猶未盡。

宇治金時冰

榮登店內的人氣品項之一，於剉冰淋入獨家調配的抹茶醬後，加入自製的抹茶凍、紅豆、仙草、西谷米與抹茶口味的冰淇淋，豐富的配料搭有尾韻抹茶的香氣，讓整體更為清爽沁涼。

綜合豆花

選用非基因改造的天然黃豆每日磨製，且無添加任何香料、色素、防腐劑、消泡劑，讓手工製作的豆花入口綿密、豆香四溢，而超值的「綜合豆花」也能自選二至三種配料，一整碗上桌用料超滿！除了原本的甜湯口味外，也有提供「豆漿」替換搭配只需+5元，讓人直呼超暖心。

黑糖珍珠鮮奶

以寶山黑糖手工炒製出專屬黑糖的獨特香氣，細膩的甜感伴隨Q感十足的黑白雙珠，與濃醇的鮮奶組合出最耐人尋味的手搖風味，也是店內的人氣飲品之一。

芋頭西谷米

將傳統點心「西谷米」搭配綿密的芋泥與牛奶，感受咀嚼間咬開西谷米的口感與芋香氣息，對芋頭控來說每天來一杯不是問題！

雙芋鮮奶（芋泥＋小芋圓）

咀嚼控的朋友，選擇店內的「雙芋」系列絕對能讓你大飽口福！不僅有滿滿的芋泥，還有小芋圓能增添口感，無論基底搭配鮮奶茶還是濃醇的鮮奶，都讓人超滿足。

「波妞」源自老闆與老板娘小孩的乳名，也是當年開店時的理念之一，希望小朋友能吃到天然、無化學添加的食物，「只賣自己也愛吃的美味」也是近十年來不變的堅持，透過手炒蔗糖、每日磨製豆花的用心，讓老顧客持續回籠，並持續讓嚐鮮的朋友驚豔於這般新鮮、讓人難忘的傳統挫冰豆花滋味。

▲室內用餐空間明亮舒適





波妞芋圓

店家地址：苗栗縣竹南鎮龍山路一段222號

店家電話：03-7551102

營業時間：10:30–21:00（週一公休）

粉絲專頁：https://bit.ly/453txOC





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