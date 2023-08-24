快訊

台灣Burberry員工私下IG公審VIP！男星未消費遭嗆：是不是有錢人？

午後雷陣雨範圍擴大！15縣市大雨至晚上 注意雷擊強風

賴品妤指控記者推人發臉書「討拍」？藍議員放影片批：假摔仔

芋圓冰超有料！竹南冰店手工豆花口感綿密 配料減糖不死甜

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於苗栗竹南鎮上的【波妞芋圓】曾是南投埔里鎮的人氣冰店，於兩年前搬到竹南車站附近的美食商圈，一開幕隨即受到在地人的喜愛！

老闆不變其開店的初衷，堅持手工熬煮配料、每日磨製豆漿、製作豆花，就連飲料、剉冰的用糖也是使用二砂手工炒製而成，用心的滋味讓許多饕客一吃便愛上，紛紛推薦給親朋好友嚐鮮。

店內的菜單品項相當豐盛，主打的「芋圓」有1號～7號的芋圓冰口味配料可選，喜歡吃豆花的朋友也有「綜合豆花」可自選配料，其除了甜湯底也能更換成豆漿，於剉冰的選項也多達20種以上的口味，想來杯特調飲品消消暑也都能被實現，很適合在午茶時光揪朋友家人一同歡聚於此。

1號芋圓冰

最經典的冰品組合莫過於此！加入芋圓、地瓜圓、紅豆、綠豆、芋泥與額外贈送的湯圓，其中的配料採用大甲芋頭、萬丹紅豆熬煮，搭配手工炒製的糖水最沁心，讓人想起古早的剉冰滋味，且一碗配料超滿，減糖不死甜的風味也讓人可輕易吃到見底、意猶未盡。

宇治金時冰

榮登店內的人氣品項之一，於剉冰淋入獨家調配的抹茶醬後，加入自製的抹茶凍、紅豆、仙草、西谷米與抹茶口味的冰淇淋，豐富的配料搭有尾韻抹茶的香氣，讓整體更為清爽沁涼。

綜合豆花

選用非基因改造的天然黃豆每日磨製，且無添加任何香料、色素、防腐劑、消泡劑，讓手工製作的豆花入口綿密、豆香四溢，而超值的「綜合豆花」也能自選二至三種配料，一整碗上桌用料超滿！除了原本的甜湯口味外，也有提供「豆漿」替換搭配只需+5元，讓人直呼超暖心。

黑糖珍珠鮮奶

以寶山黑糖手工炒製出專屬黑糖的獨特香氣，細膩的甜感伴隨Q感十足的黑白雙珠，與濃醇的鮮奶組合出最耐人尋味的手搖風味，也是店內的人氣飲品之一。

芋頭西谷米

將傳統點心「西谷米」搭配綿密的芋泥與牛奶，感受咀嚼間咬開西谷米的口感與芋香氣息，對芋頭控來說每天來一杯不是問題！

雙芋鮮奶（芋泥＋小芋圓）

咀嚼控的朋友，選擇店內的「雙芋」系列絕對能讓你大飽口福！不僅有滿滿的芋泥，還有小芋圓能增添口感，無論基底搭配鮮奶茶還是濃醇的鮮奶，都讓人超滿足。

「波妞」源自老闆與老板娘小孩的乳名，也是當年開店時的理念之一，希望小朋友能吃到天然、無化學添加的食物，「只賣自己也愛吃的美味」也是近十年來不變的堅持，透過手炒蔗糖、每日磨製豆花的用心，讓老顧客持續回籠，並持續讓嚐鮮的朋友驚豔於這般新鮮、讓人難忘的傳統挫冰豆花滋味。

▲室內用餐空間明亮舒適
▲室內用餐空間明亮舒適


波妞芋圓

店家地址：苗栗縣竹南鎮龍山路一段222號

店家電話：03-7551102

營業時間：10:30–21:00（週一公休）

粉絲專頁：https://bit.ly/453txOC


延伸閱讀//苗栗超人氣炸物！豪邁炸全雞澎湃上桌 酥香口感冷了美味依舊

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

豆花 抹茶 冰品

延伸閱讀

高市「大港閱冰」消暑登場 33家冰店齊聚民眾擠爆

竹南鎮安宮修建賜匾 蔡總統今揭匾「厚澤溥化」

42家1500個職缺 竹南運動公園12日大型徵才活動有好康

澎湖冰店耍噱頭！故意口齒不清引發話題 網笑：太多人咬過我不敢

相關新聞

芋圓冰超有料！竹南冰店手工豆花口感綿密 配料減糖不死甜

來到炎炎夏日，沒吃上一碗冰怎能消掉心中的燥熱感呢！位於苗栗竹南鎮的【波妞芋圓】不僅手工熬煮配料，每日磨製的豆花入口更是綿密、富有豆香氣，搭配霸氣加好加滿的用料，讓人直呼CP值超高！

店員凍未條啦！中壢「茶の魔手」開幕8天　急宣佈店休

南部知名手搖飲「茶の魔手」自8月13日重返桃園，開設中壢福州店。自開幕以來，就吸引大批民眾排隊購買。但在8月20日，茶の...

平價森林系越式餐廳！綠意盎然「越啡Viet Cafe」百元初就能享用異國料理，有甜有鹹一次滿足

udn走跳美食／大海愛上藍天 想享受異國風味美食，來越啡就對了，越啡提供又酸又辣越式料理，讓人欲罷不能，這裡用餐環境舒適，享受被植物包圍的綠意盎然，店家很貼心還提供停車場，平價就能吃到異國料理，

愛店成回憶！「嗑肉石鍋」苗栗店9月熄燈，在地人不解問：為什麼？

將成回憶！人氣火鍋連鎖「嗑肉石鍋」苗栗店貼出歇業公告，宣布最後營業日為8/31，並將自9月起熄燈，令在地老饕不捨，紛紛大嘆「好可惜」、「不！」、「一起吃的回憶」，看出店家受到許多顧客喜愛，也對突然的歇

在地人激推！ 桃園50多年老店「胖子牛肉」 熱炒便宜又大碗 必點二代傳承溫體牛腩火鍋

udn走跳美食／Mika 在地人都很喜歡這家大廟後 巷子內隱藏版 經營至今已經有60年歷史的老店，現由二代傳承至今也有30年，一直都很有口碑，尤其是每日限量、當日現滷——溫體牛腩火鍋更是熱門到需

辣椒醬香辣夠味！ 南庄老街人氣必吃「老家米食堂」 客家粄條、大湯圓、芋頭糕 連甜的熝湯齊都有

udn走跳美食／涼子是也 老家米食堂是在 Google Map 上意外發現的南庄老街美食，8百多則評論有4.2的好評價，而且老家米食堂招牌餐點是我喜歡的客家大湯圓、蘿蔔糕、芋頭糕、粄條…，連甜的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦