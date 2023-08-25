苗栗傳統日料！現撈海鮮搭配在地蔬果 十年手藝壽司來店必吃

【田野日式料理】坐落在苗栗銜接台灣海峽的苑裡，在地農民種植的稻米、蔬菜，純淨天然，加上海港的漁獲豐富多元，讓習得一身日料功夫的老闆不禁回鄉開創屬於自己的品牌。

店家經營了九年，田野這兩個字，深深地刻在苑裡這個地方，老闆說起店名的由來，是最初開店在自己家，面對著一望無際的稻田，那刻的景象讓老闆當下想到了「田野」二字，於是沿用到了現在。牆上擺飾江戶時代平民生活的浮世繪，店內的裝潢復刻日本傳統平屋的木製格間，坐下來喝茶、用餐，宛如置身在日本。

▲餐桌擺放整齊的餐具，展現了老闆對於服務的嚴謹態度。

｜手捲系列

選用日式厚片海苔，包裹著米飯和滿滿的鮭魚卵、蝦仁等珍味，配上蘆筍，各式滋味隨著口感變化，處處吃的到驚喜，吃完富有飽足感，且乾淨不黏手。

▲軟絲、紅甘都是老闆和漁港的朋友合作，從漁港現撈當季漁貨，直送到店內。

｜壽司系列

新鮮的生魚片色澤鮮活，油花分明，稻米和當地的部落合作，將壽司米浸潤白醋，每一口都能粒粒分明、Q彈，一口吃下去，滿滿海味從魚肉的鮮嫩中蹦出，讓人回味不絕！

｜烏龍麵

烏龍麵和香菇，紅蘿蔔在鍋中快火翻炒，加入柴魚高湯下去悶煮，吸附柴魚香氣的麵條依然抱持Q彈，呈現金黃油光，爽口又美味。店家還提供了肉絲、蔥末、七味粉讓客人能自由調配喜歡的口味。

｜田野沙拉

苑裡盛產的小黃瓜、番茄加上當季在地產出的蔬菜、水果做搭配，淋上店家自製的和風醬，吃完主餐後享用沙拉，鹹甜滋味相當解膩。

｜荒煮魚

荒煮魚屬淤日式老菜之一 ，是日本皇家的傳統美食，整個鮭魚頭用牛蒡、紅蘿蔔、薑等蔬菜將腥味去除，在湯鍋裡悶煮三至四個小時，鎖住魚頭的鮮味，鮭魚肉入口即化，湯頭入口後，口感溫潤、鮮美。

｜茶碗蒸

用日式茶碗盛裝的蒸蛋，外型簡單可愛，蒸蛋飄出淡淡的醬油香，輕輕一挖，濃濃蛋香飄散在空氣中，口感鹹香滑順。

｜炸牛蒡

店家在備料時，讓牛蒡徹底瀝乾，用麵粉把牛蒡包覆完全，在一定的溫度下油炸，上色均勻後立即取出，金黃的外衣咬起來酥脆，牛蒡在處理的過程中消除了原本的苦味，留下了扎實的甘甜。

｜炸豆腐

將雞蛋豆腐放進一百多度的油鍋快速炸過，金黃色的光澤，鋪上海苔絲，精緻小巧，喀滋一聲，外酥內軟的口感，讓人吃完一個還想再吃！

吃日料，想當然就是要配酒啦！跳脫一般日式料理基本的清酒，店內提供日本知名威士忌品牌，任一瓶都喝的到威士忌頂級的風味，推薦給喜愛威士忌的朋友。

※酒後不開車，安全有保障。未滿十八歲禁止飲酒。

【田野日式料理】用在地食材製作而成，新鮮、美味，老闆十幾年的廚藝讓每一道料理達到相當高的標準，趁著假日和家人、朋友來到苑裡踏青，別忘了來這裡，享受店內無微不至的服務和美味的日式料理吧。





田野日式料理

店家地址：苗栗縣苑裡鎮新生路18號

營業時間：11：00~14：00、17：00~21;00 (週二公休)

店家電話：037856334

粉絲專頁：https://bit.ly/3s8eSmF





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