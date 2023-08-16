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暑假倒數！水上樂園推「主題優惠399起」快把握

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夏天最適合到樂園體驗刺激清涼的水上設施。　圖：六福村主題樂園／提供
夏天最適合到樂園體驗刺激清涼的水上設施。　圖：六福村主題樂園／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】想要抓住暑假尾巴瘋玩一波嗎？？炎炎夏日就是泡在水裡最消暑暢快，六福水樂園特別推「秀出鮪魚肚」或是「穿上藍白拖」，或「換上比基尼泳裝」可享半價門票$399 (原價$799)，好康活動即日起至9/10為止，聰明的小資玩法讓遊客加倍透心涼。

夏季出遊玩水也要好好呵護肌膚，六福水樂園首次與美國知名敏弱肌護膚品牌「Cetaphil 舒特膚」跨業合作，即日起到八月中旬的周末假日，只要來水樂園參與「Cetaphil 舒特膚互動活動拍照打卡留言」，就有機會抽一年份限量商品！！在毒辣辣的太陽底下瘋玩刺激水設施，同時還能做好肌膚的萬全防護。

▲水上樂園推各式主題優惠活動。　圖：六福村主題樂園／提供
▲水上樂園推各式主題優惠活動。　圖：六福村主題樂園／提供

暑假接近尾聲氣溫仍節節高升，浸泡水裡涼爽一夏最好玩！北台灣最刺激的六福水樂園擁有十多項水上設施，除了熱門設施「冰凍滑道」外，還有絕對不能錯過的「獨行千里」，體驗從立體滑道高處急速衝下，感受360度天旋地轉瞬間迷失方向的失衡感，刺激和清涼指數破錶！！

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