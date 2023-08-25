想吃乖乖現場排！苗栗後龍「阿水飯店」 海線最狂無菜單海鮮熱炒台菜，生意超好不給訂位

身為苗栗海線人，很少人沒聽過阿水飯店的名號，有名程度幾乎都快變成傳說了。好不容易帶著桃園的朋友揪到一桌才有機會解鎖吃過阿水飯店的成就，是說這家不給訂位真的有夠秋，重點是生意還非常好，動不動就瞬間全滿要嚇唬誰。

提醒一下這家是以當日現捕撈的海鮮決定當日菜單，是無菜單海鮮料理，沒有紙本菜單當然也沒有標示價格，白板上只會提供當日的菜單，或你也可根據當日魚獲指定料理方式，價格會依照人數、份量大小來計價。

阿水飯店｜交通位置

鄰近後龍火車站走路大約4分鐘，就在後龍慈雲宮廣場附近，開車的話可以停到100公尺橋下的免費停車場停放，步行幾分鐘即可到。

除了喜慶那種包場的以外，店家不給散客訂位。我們只好提早半小時到現場候位，沒想到等待的人已經很多了！看來想吃到這家真的沒這麼簡單。

狹長型的用餐空間，有四人、六人、八人的座位區，其實座位數沒很多，難怪經常動不動就客滿這樣。還是建議大家在營業前提早到場候位，不然白跑一趟很可惜。

這還是平日用餐時間的人潮喔，一切都只發生在我們順利入店不到10分鐘內，一轉過頭瞬間全滿，確實有嚇到，不愧是海線傳說。

飲料啤酒是放在這種傳統的冷藏櫃裡，不能自取，有需要的話請跟店員說一聲。

點餐方式就是店員帶位入座後，等候店員通知到後方冰櫃前點餐，除了白板上有的當日菜單外，也可以針對冰櫃內當日魚獲或食材點餐，店員會提供料理方式讓你參考與選擇。

阿水飯店｜MENU

這裡沒有紙本的固定菜單，但有當日限定菜單，不過一些招牌是每日都有的，例如必點的海鮮粥跟飯麵類。

遇到這種無菜單的雖然有點慌，不知道怎麼點，還好店員給了我們不少建議，而且根據人數提供適量的份量，就這樣慌亂中也點了一整桌。總共六道菜含飲料不到$2500，五個人吃剛剛好還有剩，這家食材不僅海鮮很青 料理也好吃，出菜速度也快，道道美味無雷。

蟹黃代子

是蟹黃、芥菜、干貝的結合。一般我是不吃芥菜的，覺得這東西吃起來苦苦的不愛，但這樣料理過後，竟然不苦！而且芥菜吃起來還能很脆嫩帶蟹黃的鮮，很好吃。

干貝也很肥美，但蟹黃真的太重要了，是靈魂，它撐起一切主味覺。

海鮮粥

這是每桌必點的招牌料理，必點必點必點（很重要需要說三次）。店家會自動根據人數選擇份量大小，五個人是中份海鮮粥，還真的不但夠吃還有剩。

重點在料超多！除了有新鮮的蚵仔、魚肉、吻仔魚和蝦子等海鮮用料，還搭配柴魚和香菜增添口感和香氣，粥都被豐富的海鮮淹沒了，被逼退居配角位置。

炒水蓮

我們朋友群中有人應該是水蓮的信徒，每次吃熱炒必點這一道，是說炒水蓮真的就用蔥蒜、辣椒提味清炒一下就很爽脆好吃。

炒魚皮

這絕對也是必點，我第一次吃到這樣的炒魚皮，一般會這樣料理的都是豬皮居多！但魚皮的膠質不輸豬皮，而且更軟Q，咬下去還有黏嘴的滿滿膠質，醬汁鹹鮮帶甜，魚皮應該炒過後有再燉煮入味，才能這麼軟滑帶Q還很入味。

除了魚皮以外還有大量白菜鋪底。

看看這不輸豬皮的魚皮，軟Q入味還有滿滿膠質，也太好吃了吧。

甘蔗蝦

中間那一根真的是甘蔗，可以吃的。再用鮮蝦做成的蝦漿裹上杏仁片然後插上甘蔗下鍋油炸。

這樣一支60元，我是覺得很好吃啦！有著蝦漿的鮮，杏仁的脆還有甘蔗的甜香，很可以。

還可以順便啃啃甘蔗收尾。

綜合生魚片

以當日魚獲為準，會寫在白板上，今天吃到的是黃鰭鮪魚、鮭魚以及旗魚，份量也是店家根據人數幫我們準備的。這樣一份約260元，每片都超厚實又新鮮，入口即化的肥美軟嫩。

蒜泥鮑魚

一份五顆鮑魚，下方還鋪上寬粉吸飽鹹香鮮甜的湯汁，鮑魚用蒜泥調味再下去清蒸，精華都在寬粉裡，太好吃了。

鮑魚口感軟Q帶鮮，這樣料理真的很合我口味。總之很開心解鎖成就了，果然名不虛傳，下次回後龍還是要衝來吃。

阿水飯店

地址：苗栗縣後龍鎮中龍街183之2號

電話：037-722767

時間：11:00–13:30｜17:00–19:30

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文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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