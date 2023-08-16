在地人激推！ 桃園50多年老店「胖子牛肉」 熱炒便宜又大碗 必點二代傳承溫體牛腩火鍋

在地人都很喜歡這家大廟後 巷子內隱藏版 經營至今已經有60年歷史的老店，現由二代傳承至今也有30年，一直都很有口碑，尤其是每日限量、當日現滷——溫體牛腩火鍋更是熱門到需要事先預訂才吃得到，千萬也別錯過熱炒，真的很強！尤其是燴飯或炒飯那份量也是有驚到我。

胖子牛肉｜交通位置

大廟後方的北新街小巷內，這裡是單行道，非常難停車。開車停車可停放嘟嘟房民族店或朝陽公園停車場步行約5分鐘的路程。

我們忘記預約溫體牛腩火鍋，還好因為是平日，現場還有，幸運。

還有合菜組合可以事先預約。

我們喜歡剛開店的時間來用餐，因為可以盡情拍空景，也不用擔心打擾到別人。

胖子牛肉｜MENU

就一般熱炒價格，選項也豐富，人氣必點就溫體牛腩火鍋，還有招牌牛肉、雙蛋蝦仁炒飯、蒜泥鮮蚵也很推。另外地方媽媽朋友最愛牛肉燴飯、蝦仁炒飯，大碗滿意。

還有菜單沒有的隱藏版，看牆上有貼就順便點了。

火鍋加料區我個人建議先不要點，因為溫體牛腩火鍋本人真的已經夠豐盛飽滿了，加料真的塞不進去，建議吃得完再加點即可。

而且加點的這火鍋料也是超大盤。

給的牛筋還是滷過的，因為實在是都沒用到，還包回去繼續吃。

牛肚也是處理得很乾淨，一開始不曉得牛腩鍋大小跟份量如何，傻傻的一口氣點了三種火鍋料，全都沒用上，只好乖乖包回去，連吃剩的火鍋一起慢慢吃，也能吃上個一兩餐呢。

二代傳承，料理技術完全不輸第一代，也就是因為這樣，胖子牛肉口碑在桃園一直都很好。

牛肉燴飯

朋友最愛點的牛肉燴飯，她說以前都外帶，這次內用才知道原來這麼大碗，而且用料超豐富，給菜不手軟，她說內用比較划算啦！給大家參考。

快炒的牛肉滑嫩美味加上大量空心菜、洋蔥還有滑蛋，醬汁還有沙茶香氣。滿滿的料都看不到飯了，這樣一碗才一百出頭吧，也是菜單沒有另外加點的，總之有肉有菜還有飯，營養均衡還很大碗，有夠超值。

這就是很經典的台式燴飯，湯汁被白飯吸飽飽，濕潤夠味。

雙蛋蝦仁炒飯

這個必點，因為太划算了！一份才130元，但蝦仁鋪好鋪滿。打入雙蛋大火快炒鑊氣十足，加入醬油與白飯炒到粒粒分明還很入味。調味適中還有均勻入味的蛋香，尤其是那肥美的蝦仁一次給十幾隻，真的很超值。

招牌牛肉

怎麼辦，這個也必點捏！特別選用溫體沙朗牛的部位，跟高麗菜大火快炒，肉香十足。

牛肉真的很嫩口，加點辣椒調味適中，吃起來很爽脆過癮。

蒜泥鮮蚵

鮮嫩肥美的鮮蚵，搭配蒜泥調味，底層的豆芽菜與韭菜搭配著吃，肥美鮮蚵在嘴裡爆開的鮮甜滋味好喜歡。

蒜香黃金酥魚條

裹上地瓜粉油炸的炸魚條，是菜單沒有的隱藏版料理，搭配四季豆跟滿滿蒜香加持，外酥內嫩還有蒜酥調味很涮嘴好吃。

五更腸旺

大腸超嫩還帶Q，鴨血也很好吃，還有炒辣豆瓣提鮮增香，很下飯的料理。

醬燒九孔鮑

九孔鮑口感炒的很入味，而且給不少顆，軟軟的Ｑ嫩好吃也很下飯。

牛腩火鍋

衝著這一鍋來的，真的是超級招牌，每日限量供應，事先預約會比較安全。

超豐盛，配料很多，除了肉眼可見的牛腩、牛筋跟蘿蔔以外，還有豆皮、毛肚、豆腐、大白菜、番茄、豆腐等等，湯頭是以蔬果熬煮口感濃郁鮮甜不膩口。所以不建議你們另外加點火鍋料，因為這一鍋本身就超滿。

重點是這溫體牛筋跟牛腩真的是當日新鮮現滷的。牛肉跟牛筋都超大一塊，經過長時間的燉煮後會變得非常軟嫩好吃。

湯頭更是放了大量蘿蔔與番茄，讓濃郁帶點酸甜的湯頭更提味牛肉的鮮甜。牛肉雖然很大塊厚實，但經過燉煮過後，軟嫩帶Q以外還有飽滿肉汁，真的很好吃，是會想外帶回家慢慢吃的那一種程度。

而且內用還可以免費加湯，很划算。

剛好看到老闆拿出這一大鍋，每日限量，剛滷好熱騰騰的牛腩們，所以需要預訂，不然沒有每次運氣好都能吃到喔。

我們5個人點起來有點太失控，沒想到份量都這麼大，所以根本吃不完還打包不少回家，結算後總共$2500，一人約500元，真的很划算，份量很超值而且好吃得不得了，重點是還很平價，必須推爆。

胖子牛肉

地址：桃園市桃園區北新街74號

電話：03-3389314

時間：11:00–14:00、17:00–22:00｜每週一公休

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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