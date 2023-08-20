平價森林系越式餐廳！綠意盎然「越啡Viet Cafe」百元初就能享用異國料理，有甜有鹹一次滿足
udn走跳美食／大海愛上藍天
想享受異國風味美食，來越啡就對了，越啡提供又酸又辣越式料理，讓人欲罷不能，這裡用餐環境舒適，享受被植物包圍的綠意盎然，店家很貼心還提供停車場，平價就能吃到異國料理，招牌必點鮮辣鮮蝦湯、酸辣河粉、涼拌海鮮、烤雞腿，飯後還有甜點、咖啡可享用，有甜有鹹一次滿足你所有的胃，為桃園高CP值越式餐廳。
室內室外充滿花花草草，除了視覺充滿綠意，嗅覺也充滿芬多精，感覺像置身於大自然環境下。影片分享
最新DM，實際DM以店家為主，茶水自取，不收服務費。
假日不提供預約，只能現場等候。
涼拌海鮮150元，份量不多，但夠酸辣，超開胃。
烤雞腿乾河粉150元，一次滿足想吃河粉又想吃烤雞腿，適合一個人也可以享用。
酸辣鮮蝦湯110元，湯頭清爽 夠酸夠辣，喜歡酸辣的朋友可以來嚐鮮。
每人平均約百元初就可以享用異國料理，為桃園CP值高越南餐廳。
越菲提供專用停車場
青埔越啡 越南美食植物咖啡館
地址：桃園市中壢區民權路四段740號1樓
營業時間：11:00-20:00（周一公休）
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天
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