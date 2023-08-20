平價森林系越式餐廳！綠意盎然「越啡Viet Cafe」百元初就能享用異國料理，有甜有鹹一次滿足

文、圖／Mika 這家在我口袋名單已久，剛好來附近辦事情那就衝了啦！雖是路邊發財車但生意超好，是在地人的下午茶小點心，賣的是大家熟悉的古早味 炭火烤香腸跟米腸 ，竟然還有古早味紅茶只要10元！可

2023-08-08 13:00