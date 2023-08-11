看見不一樣的新竹！風味十足的「山城尋幽、小巷夜遊」小旅行

「新竹製造｜跑吧舊城！夢想製造機」是舊城夜間散步路線。 圖：新竹市政府城市行銷處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】從早到晚、從城到海，以新竹製造為主題，新竹市政府城市行銷處續推「新竹市小旅行」，結合舊城與香山城鄉之美，打造「吃吧舊城！理想餐桌永續購物學」、「跑吧舊城！夢想製造機」及「玩吧香山！與山海共生的物產巡禮 」等3條路線，透過輕鬆且深度旅遊，讓在地人重新認識新竹市，也讓旅客們看見這座城市發展文化以及歷史背景縮影。

▲從餐桌出發，引領遊客了解飲食文化背後的新竹風土。 圖：新竹市政府城市行銷處／提供

「吃吧舊城！理想餐桌永續購物學」行程，從餐桌出發，帶領旅客看見飲食文化背後的土地紋理，同時了解傳統市場如何供給城市活力，邀集客家背景、西餐養成的在地主廚，結合新竹在地特色物產，精心設計「新竹 Tasting Menu」，呈現出令人驚豔與創新的料理，不僅吃盡新竹從山到海的特色物產，更吃懂背後人文與環境紋理。

「新竹製造｜跑吧舊城！夢想製造機」是去年廣受好評的舊城夜間散步路線加強版，避開夏季炎熱的上午，在涼爽的夜晚由酒吧主理人訴說東門市場的前世今生，感受其興衰起落與再生，走進巷仔內的酒吧店家，傾聽青年老闆的創業圓夢歷程，以美酒佐故事，一起為夢想乾杯。

▲透過新竹小旅行深入新竹玻璃生產基地，探訪香山不為人知的產業故事。 圖：新竹市政府城市行銷處／提供

「新竹製造｜玩吧香山！與山海共生的物產巡禮 」將帶領旅人在午後時光，走進建於1928年、具有全台罕見全檜木搭建的古老海線車站「香山火車站」，見證香山過往作為林業集散地的興衰風華。接著前往纖碧爾啤酒廠，學習一顆麥芽如何透過發酵與啤酒花的作用，釀造出具有獨特風味的精釀啤酒，其中最不能錯過獨家的啤酒品飲教學，還有用啤酒 Food Pairing 九降風吹拂而成的香山烏魚子，在舌尖迸發味道組合。

▲「小塹有約」是「新竹市小旅行」的品牌名稱，透過旅行讓台灣各地遊客及本地人看見不一樣的新竹。 圖：新竹市政府城市行銷處／提供

而「小塹有約」是「新竹市小旅行」的品牌名稱，透過行程讓新竹人更認識自己生活的土地、也讓外地旅客看見不一樣的新竹。從8月底起、持續到11月中，各週末皆有場次，3路線各場次已開放線上報名，可上網參考新竹市政府城市行銷處臉書粉絲團。

※ 溫馨提醒：禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野