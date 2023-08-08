坐擁優美景緻！南庄「碧絡角花園咖啡」　蓊鬱山城四季花卉舞繽紛

【圖／文：行遍天下】

開車行經農場入口處的天然瀑布後，抵達寬敞停車場，購買門票後即可由咖啡廳上2樓，眼前豁然開朗，花團錦簇的四季庭園、露天咖啡座、小木屋中餐廳，充滿盎然生態與四季繽紛美景。

▲碧絡角四季花園可見各色繽紛花卉輪番上陣。

佔地面積廣達8甲多的碧絡角花園咖啡結合山城自然環境，在花園主人細心培育下，栽種各種櫻花、繡球花、楓樹、五葉松、香菇等，加上這片山林的「原住民」竹林、杉樹林，以及種類豐富的野生植物，把碧絡角點綴得如夢似幻。花園咖啡後山賞花區要爬上小山坡，上面設有可愛的蘑菇屋、繽紛花田和花海山徑。

▲視野遼闊的露天咖啡座被青翠森林和繽紛花園簇擁。

「碧絡角花園咖啡」設有咖啡廳、中餐廳和露天咖啡座，以原木搭建，周圍植滿各種繽紛花草植栽，就連多肉植物也有超多種，而整座花園咖啡又被蓊鬱青山包圍，無論入坐室內或戶外，皆可欣賞花漾綠意。位於2樓的室外咖啡廳擁抱滿山森情，露天咖啡座開揚的空間清新舒適，一邊是青蔥山景，一邊是七彩花園，在此品嘗下午茶最是愜意。咖啡廳提供精緻套餐和輕食、茶點、各式飲品，菜單依季節分成「花季菜單」及「平日菜單」，依照時節享用美味餐點。

▲放滿Ｑ萌絨毛玩偶的咖啡廳1樓為碧絡角花園咖啡的入口處。

中餐廳提供道地客家菜，兩層樓的小木屋提供室內戶外座位，無論坐在哪一處，都可坐擁詩與遠方的優美景緻。白斬雞、清蒸鱒魚、炒山蘇、客家小炒、菜脯蛋、炸蝦……樣樣經典美味。

▲中餐廳提供道地美味的客家菜。





店家資訊

碧絡角花園咖啡

地址：苗栗縣南庄鄉東河村橫屏背25號

電話：037-825-605、0972-522-125

網址：www.biro.com.tw

時間：10:00-17:00，六日09:00-18:00（週三休，花季期間照常營業），下午5點過後勿再入園。

消費：入園門票150元，可折抵100元餐飲消費。中餐廳客家菜單點價位約在200至300元。





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