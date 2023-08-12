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辣椒醬香辣夠味！ 南庄老街人氣必吃「老家米食堂」 客家粄條、大湯圓、芋頭糕 連甜的熝湯齊都有

涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

老家米食堂是在 Google Map 上意外發現的南庄老街美食，8百多則評論有4.2的好評價，而且老家米食堂招牌餐點是我喜歡的客家湯圓、蘿蔔糕、芋頭糕、粄條…，連甜的熝湯齊都有，各種在地客家傳統小吃看起來都好好吃，立刻決定苗栗行第二天的中午就在老家米食堂用餐。

老家米食堂用餐環境

老家米食堂位於南庄老街附近的大同路上，距離南庄遊客中心很近，走路到熱鬧的桂花巷約3-5分鐘。

內用自己拿菜單找座位坐，點好餐再到櫃檯結帳。

餐具醬料需要什麼自己拿。醬料種類不少，還出現客家特有的桔醬可以沾。我自己愛它們家的辣椒醬，香辣夠味，加的時候記得酌量慢加。

老家米食堂菜單

老家米食堂菜單如下，有客家大湯圓、炸湯圓、米苔目、粄條、手工麵⋯⋯，也有爌肉飯、肉燥飯、竹筍飯等飯食選擇。

老家米食堂餐點

綜合（蘿蔔糕+芋頭糕），一份70元。蘿蔔糕表面有煎出恰恰我就給過，沾點醬提味五厚呷；芋頭糕吃得到紮實濃郁的芋頭，外皮煎到微酥還不賴～

客家粄條，一份70元。粄條Q彈而且拌著肉絲一起入口還蠻香的，好吃，我喜歡加點辣更提味～

客客家大湯圓，一碗790元。鮮肉湯圓蠻大顆的，外皮軟黏有彈性，內餡豐富，除了肉末還有香菇絲與蘿蔔絲。

五行熝湯齊，一碗90元。之前在南庄老街的桂花心語就有吃過「桂花漉湯臍」，名字很奇特但其實是湯圓+甜湯，只是當時是吃熱的，而這次來老家米食堂天氣超熱，所以選擇吃冰的。

不同顏色麻糬味道差不多，主要是吃桂圓甜湯，加上挫冰冰冰涼涼很消暑。

老家米食堂評價

這次在老家米食堂吃到的料理我都有喜歡耶！是我的菜，有到南庄老街，喜歡客家米食小吃的，推薦可以試試喔～

【消費資訊】

用餐時間：2023年7月

老家米食堂

電話：03 782 2882

地址：353苗栗縣南庄鄉大同路25-1號

營業時間：早上11:00-下午18:00

公休日：週三、週四

老家米食堂 FB 粉絲頁

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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南庄老街 客家 湯圓 小吃 醬料 苗栗美食

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