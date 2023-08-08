快訊

郭柯配無望了？柯文哲放話參選總統到底 郭台銘反應曝光

新冠疫情雖降溫 疾管署估9月開學恐有新一波傳播

吃了會微笑！ 中壢「微笑香腸」有隱藏版口味 來份煙錢米腸、米香串、古早味紅茶一杯只要10元

Mika出走美食日誌／ udn走跳美食／Mika

文、圖／Mika

這家在我口袋名單已久，剛好來附近辦事情那就衝了啦！雖是路邊發財車但生意超好，是在地人的下午茶小點心，賣的是大家熟悉的古早味 炭火烤香腸跟米腸 ，竟然還有古早味紅茶只要10元！可以直接包著吃也可以剪成適口大小，裝入便當盒更方便外帶

其中限量隱藏版更是讓人驚喜，有人吃到花生糯米腸，也有銀絲捲香腸，吃到哪一種就碰運氣這樣，我們今天是碳烤銀絲捲香腸，很好吃～～～

微笑香腸｜交通位置

位於中正路四段往觀音大園方向。

小時候紅茶一杯只要10元，是加購價喔。

三個人分工的很明確也很流暢，只是這炎炎夏日還要炭烤真的還蠻辛苦的。

微笑香腸｜MENU

大腸包小腸 60元/一份

香腸 35元/1條｜100元/3條

米腸 30元/1條

小時候紅茶 10元（加價購）

古早味青草茶 40元/1瓶（無糖）

偶而會有的隱藏版 時價

小時候紅茶 加購價 10元/1杯

古早味青草茶 40元/1瓶（無糖）

這樣一杯只要10元真的很划算！就是我們熟悉的古早味紅茶，好喝解渴。

古早味無糖青草茶一大瓶也只要40元，因為急需退火，所以我們決定喝這個，無糖的有點微苦回甘。

加料部分也很精彩，有炒洋蔥＋生小黃瓜＋醃蘿蔔還有辣醬。

米腸部分會先蒸熟後稍微碳烤一下，為了節省客人們的等候時間，而且這樣口感也不錯。

大腸包小腸

大腸包小腸部分，這樣份量是兩份。可以不切，捲起來吃，也可以像我們這樣，剪成適口大小，用便當盒裝著吃，很方便外帶喔。

加料部分就擺在旁邊，炒洋蔥＋生小黃瓜＋醃蘿蔔還有辣醬，第一次看到有炒洋蔥的，真的很有誠意。

米腸內軟Q外帶點微脆香。

碳烤香腸真的夭壽好吃欸，以溫體豬肉製作，8:2的肥瘦比例，不肥膩爆多汁，真的很喜歡。

我是覺得剪成適口大小真的很方便吃啦。

弄成米香腸串也不賴。

碳烤的香氣還在，多汁薄脆，真的是激推。

加料更好吃，堆疊出更多風味加層。

限量隱藏版（偶而才會有）

傳統炭火烤過的銀絲捲，充滿了炭香味兒。

除了香腸以外還加了炒洋蔥＋生小黃瓜＋醃蘿蔔還有辣醬，塞好塞滿。

每一口都有滿滿的料加持，香腸薄脆多汁，鹹香不肥膩，碳烤銀絲捲烤的焦脆好吃，但銀絲本捲口味偏甜一些喔。

總之這一家我很喜歡，限量隱藏版更是驚喜，就是想吃到得要碰點運氣喔。

微笑香腸

地址：桃園市中壢區中正路四段402號

電話：0912-889151

時間：13:30–18:30（每週四公休）

粉絲團Facebook：微笑香腸

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

古早味 外帶 便當 下午茶 中壢 桃園美食

相關新聞

吃了會微笑！ 中壢「微笑香腸」有隱藏版口味 來份煙錢米腸、米香串、古早味紅茶一杯只要10元

文、圖／Mika 這家在我口袋名單已久，剛好來附近辦事情那就衝了啦！雖是路邊發財車但生意超好，是在地人的下午茶小點心，賣的是大家熟悉的古早味 炭火烤香腸跟米腸 ，竟然還有古早味紅茶只要10元！可

坐擁優美景緻！南庄「碧絡角花園咖啡」　蓊鬱山城四季花卉舞繽紛

開車行經農場入口處的天然瀑布後，抵達寬敞停車場，購買門票後即可由咖啡廳上2樓，眼前豁然開朗，花團錦簇的四季庭園、露天咖啡座、小木屋中餐廳，充滿盎然生態與四季繽紛美景。

看過來！苗栗南庄新奢華旅宿　秒飛歐洲哥德式城堡莊園

2023年2月開幕的「格拉斯行館 Grasse Grace Manor」榮獲全球奢華精品酒店聯盟（Small Luxury Hotels of the World，縮寫為SLH）認證，是繼「老英格蘭莊園」之後，備受矚目的豪華歐洲古堡渡假民宿及私人招待會所。

平日想吃也要排！ 邪惡指數爆表「永芯茶檔」茶餐廳 西多士狂流餡、蛋撻淋楓糖超甜蜜、沙爹牛醃製6小時以上

udn走跳美食／艾瑪 平日想吃也要排隊！ 這間茶餐廳邪惡指數好高，老闆有20多年廚藝經驗，4年前來吃過印象很不錯，永芯生意好到從小店搬到三角窗店面，6米高扛棒很吸睛，老闆對自家料理很用心，

CP值超高的隱藏版美食！招牌套餐「六菜一湯只要120元」 還有玉米鬚茶無限暢飲

udn走跳美食／大海愛上藍天 顛覆我對素食的想像，沒想到蔬食也可以這麼好吃，且六菜一湯居然只要120元，難怪每到用餐時間，總是座無缺席，這間蔬食餐廳就隱身在桃園大溪石門水庫入口旁，四周青山綠水好

用循環杯「30間手搖杯買1送1」！新竹市專屬優惠，可不可、龜記與清原等統統都有

酷熱的夏日，渴望一杯清涼飲料，卻忘記環保杯？現在，您可以借用「綠色循環杯」，減少一次性垃圾。新竹市環保局舉辦「新竹環保咖～借‧這杯有禮」活動，30家飲料店提供免費循環杯租借，設置3處自助歸還箱。借還循環杯，即有機會抽中1,000元百貨禮券，共30名幸運者。8月1日至8月10日加碼「買一送一快閃優惠」，每日3店提供借循環杯買一送一，每店限量30組，每人限購1組，歡迎民眾攜好友體驗綠色循環！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦