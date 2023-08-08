吃了會微笑！ 中壢「微笑香腸」有隱藏版口味 來份煙錢米腸、米香串、古早味紅茶一杯只要10元
文、圖／Mika
這家在我口袋名單已久，剛好來附近辦事情那就衝了啦！雖是路邊發財車但生意超好，是在地人的下午茶小點心，賣的是大家熟悉的古早味 炭火烤香腸跟米腸 ，竟然還有古早味紅茶只要10元！可以直接包著吃也可以剪成適口大小，裝入便當盒更方便外帶。
其中限量隱藏版更是讓人驚喜，有人吃到花生糯米腸，也有銀絲捲香腸，吃到哪一種就碰運氣這樣，我們今天是碳烤銀絲捲香腸，很好吃～～～
微笑香腸｜交通位置
位於中正路四段往觀音大園方向。
小時候紅茶一杯只要10元，是加購價喔。
三個人分工的很明確也很流暢，只是這炎炎夏日還要炭烤真的還蠻辛苦的。
微笑香腸｜MENU
大腸包小腸 60元/一份
香腸 35元/1條｜100元/3條
米腸 30元/1條
小時候紅茶 10元（加價購）
古早味青草茶 40元/1瓶（無糖）
偶而會有的隱藏版 時價
小時候紅茶 加購價 10元/1杯
古早味青草茶 40元/1瓶（無糖）
這樣一杯只要10元真的很划算！就是我們熟悉的古早味紅茶，好喝解渴。
古早味無糖青草茶一大瓶也只要40元，因為急需退火，所以我們決定喝這個，無糖的有點微苦回甘。
加料部分也很精彩，有炒洋蔥＋生小黃瓜＋醃蘿蔔還有辣醬。
米腸部分會先蒸熟後稍微碳烤一下，為了節省客人們的等候時間，而且這樣口感也不錯。
大腸包小腸
大腸包小腸部分，這樣份量是兩份。可以不切，捲起來吃，也可以像我們這樣，剪成適口大小，用便當盒裝著吃，很方便外帶喔。
加料部分就擺在旁邊，炒洋蔥＋生小黃瓜＋醃蘿蔔還有辣醬，第一次看到有炒洋蔥的，真的很有誠意。
米腸內軟Q外帶點微脆香。
碳烤香腸真的夭壽好吃欸，以溫體豬肉製作，8:2的肥瘦比例，不肥膩爆多汁，真的很喜歡。
我是覺得剪成適口大小真的很方便吃啦。
弄成米香腸串也不賴。
碳烤的香氣還在，多汁薄脆，真的是激推。
加料更好吃，堆疊出更多風味加層。
限量隱藏版（偶而才會有）
傳統炭火烤過的銀絲捲，充滿了炭香味兒。
除了香腸以外還加了炒洋蔥＋生小黃瓜＋醃蘿蔔還有辣醬，塞好塞滿。
每一口都有滿滿的料加持，香腸薄脆多汁，鹹香不肥膩，碳烤銀絲捲烤的焦脆好吃，但銀絲本捲口味偏甜一些喔。
總之這一家我很喜歡，限量隱藏版更是驚喜，就是想吃到得要碰點運氣喔。
微笑香腸
地址：桃園市中壢區中正路四段402號
電話：0912-889151
時間：13:30–18:30（每週四公休）
粉絲團Facebook：微笑香腸
文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌
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