平日想吃也要排！ 邪惡指數爆表「永芯茶檔」茶餐廳 西多士狂流餡、蛋撻淋楓糖超甜蜜、沙爹牛醃製6小時以上

平日想吃也要排隊！

這間茶餐廳邪惡指數好高，老闆有20多年廚藝經驗，4年前來吃過印象很不錯，永芯生意好到從小店搬到三角窗店面，6米高扛棒很吸睛，老闆對自家料理很用心，光是沙爹牛就要醃製6小時，即使很忙，老闆還是堅持蘿蔔糕、蛋撻、煲仔油都要自己做～

永芯茶檔茶餐廳 在哪？

永芯茶檔在中壢區成章四街與忠勤街路口，鄰近內壢火車站，距離之前店面不到100公尺，遠遠看到6米高招牌寫著永芯茶檔就是！斜對面有停車場，但騎車來還是比較方便。

地址：桃園市中壢區成章四街61號

營業時間：11:30～20:30

公休：每週二

真的挺誇張！假日排隊正常，連平日中午也要排，人潮絡繹不絕，明明11點半才開始營業，11點已經在排隊，還好排隊的時候不無聊，這裝潢街景蠻好拍，很多人都在拍照～

超復古茶餐廳

裝潢氛圍我的菜！以藍綠色調為主軸，高掛五顏六色霓虹燈，腳下踩的是復古花磚，角落也充滿港味，真的是好劲(厲害)啊！店內播放著六、七年級熟悉粵語歌，一時間還錯覺以為我來到香港～

發財抱枕好吸睛！立刻聯想到香港電影，小時可是都看港片長大的呢～

等餐時間東看西看，看到現場有賣特製壓克力鑰匙圈，真的好復古～

現場候位牌也是壓克力牌～挺有趣！

一開門營業二樓瞬間客滿！二樓適合單純想吃飯的朋友，想拍照建議還是坐一樓，沒位子就等候位～

店內消費不收服務費，自助區提供餐具自取，吃完要自己回收喔！

五星好評活動

現場給Google五星好評，就送凍檸芬達乙瓶！有興趣的朋友可以參考看看。

QRcode 掃碼點餐

坐下來掃QRcode就能點餐，點好餐再到櫃檯結帳，主食飯麵149元起，有鮮蝦雲吞麵、香煎雞腿扒…等，茶檔小食有港式蘿蔔糕、楓味港式蛋塔、冰火波蘿油和西多士，港式飲品有鴛鴦、凍檸茶、杏仁茶，最便宜飲品59元～

鮮乳拉茶．咸檸七

鮮乳拉茶有漸層兩色，鮮乳沉在底部，攪勻後喝濃郁又滑順，調和比例剛好不會甜膩，老少咸宜的口味，加上茶味濃厚不苦澀～

咸檸七一上桌就開始用湯匙搗碎！鹹檸檬鹹香味與七喜汽水mix在一起，果香酸很夠味，真的是沁涼又消暑。

港式蘿蔔糕

蘿蔔糕是老闆每天自己做，新鮮蘿蔔絲煮軟加入炒香廣式臘腸、開陽，再來米漿拌勻入模，光是蒸熟就要一小時以上，蘿蔔糕外皮煎到赤赤，裡面香又軟，還吃得到廣式臘腸～

咖喱魚蛋

一份兩串一人一串剛剛好！咖哩魚蛋Q彈又脆口，外層咖哩醬濃郁有辣勁，帶辣的咖哩味我喜歡，吃起來有小辣程度，適合平時愛吃辣的朋友～

滑蛋沙爹牛肉

主食可選乾公仔撈麵、公仔湯麵、乾廣州生麵、廣州生麵湯麵或香Q飯，有五種選擇耶！

為了讓肉更入味！光醃製就要6小時，融合南洋沙嗲醬與台式沙茶醬香，鹹香氣很足，簡單兩面煎熟就挺香。

公仔麵拌入老闆特製煲仔油、蔥油和紅醬，加上滑蛋與牛肉一起吃很夠味，整盤都是重口味，剛好來口咸檸七清爽一下～

滑蛋蝦仁

這盤就是IG推爆的滑蛋蝦仁！上面足足有八隻大蝦，同樣有炒蛋、青菜配色，這盤視覺強烈很加分，為了拍照一定要點起來～

Q軟公仔麵吸附三種醬味，鹹甜甘香很涮嘴！不知不覺就清空碗盤。

看了電視介紹才知道！老闆選用成本較高的大蝦，都是沒泡過藥水的鮮蝦，蝦子都去好殼方便吃，吃蝦不會用髒手，每隻蝦都挺大也Q彈。

雙腸豬扒

這盤雙腸豬扒有廣式臘腸、肝腸、德國腸和豬肉扒，肉肉控很適合點這盤～

廣州生麵的麵體是麵粉加雞蛋製成，所以廣州生麵比公仔麵更有口感，帶點微脆，就看自己喜歡哪一種，同樣都很夠味～

一整條的德國香腸有黑胡椒香～我喜歡！

廣式臘腸、肝腸給的不少！吃起來不會過乾，看起來油亮卻不膩口，一口麵、一口腸也滿享受。

明明肚子已經很飽！還是想來點甜食，經典港式點心都來一份～

冰火菠蘿油

冰火菠蘿油一定要現吃！剛出爐的菠蘿麵包，一掐就能感受到麵包酥脆度，夾入一片冰涼有厚度的奶油，一口咬下好有層次，香滑奶油在口中化開，冷熱交織香甜不膩口，奶香在齒頰間散開，就是好吃～

黃金流芯西多士

西多士乍看像法式吐司，金黃色的西多士，表面淋上楓糖加一小片奶油，看起來已經很誘人，但不是這樣而已！老闆把黃金流沙包內餡夾到吐司裡啦～

熱熱西多士外酥內軟，一切開鹹蛋黃餡像流沙般湧出！這熱量爆表超邪惡的，蛋黃餡鹹香適中，外帶一份回去，即使冷掉郭先生還是嗑全完，他說好吃～

楓味溏芯蛋撻

才咬一口蛋撻楓糖就滴下來！老闆自己做的蛋撻，外皮層層香酥，蛋撻餡香滑又軟嫩，每一口都甜蜜到不行～

外帶也很方便，門口旁有一個小窗戶，復古小窗框就是外帶區，不想排隊外帶比較快，外帶盒裝也滿好看～

外帶盒兩邊、四邊都扣住，不用怕食物倒出來，我覺得這點挺加分！

＊永芯搬到三角窗店面就一直想來！從門面到裡面裝潢都很好拍，餐點現點現做​，連點心也是老闆自己做，特別選用台灣雞豬肉、紐奧牛肉​，那麼用心當然要點讚一下，而且價格實惠、口味不錯～

永芯茶檔茶餐廳

電話：03-4331193

地址：桃園市中壢區成章四街61號

營業時間：11:30～20:30

公休：每週二

粉絲專頁：永芯茶檔 茶餐廳

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

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