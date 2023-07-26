10分鐘快速攻頂！ 新竹最親民的入門百岳「十八尖山」 視野極佳、巿區美景盡收眼底
udn走跳旅遊／大海愛上藍天
新竹十八尖山是我們常去的登山步道，因停車方便，步道規劃完善，至高點還有飲水機及涼亭可以休憩賞景，沒想到這裡居然隱藏著小百岳，就位在國父紀念亭旁，登山步道光入口就有十個，可以選擇最快速的直接攻頂，只要挑戰300階梯步道大約10分鐘即可到達，十八尖山居高臨下，視野極好，可以將山海和新竹巿區美景盡收眼底，為新竹最大的森林公園。
步道入口在博愛路獅子亭旁，對面就是公有停車場，獅子亭後面就是登頂的捷徑。別懹疑，看到一路向上的階梯就是了，從這可以快速到達到幸福亭。
不想走階梯也可走博愛路另一條平緩而上的變葉木步道，適合全家大小健行，環山步道大約30分鐘。
登山入口處有洗手間。
沿途有綠蔭遮蔽，十分幽靜涼爽。影片分享
十八尖山步道捷徑：只要挑戰300階梯步道大約10分鐘即可到達至高點幸福亭。
運動有助於思考，可以專心爬一座山，什麼事都不想，就是一種享受。爬山最大的好處，就是可以讓腦袋放空。
幸福亭：300階樓梯終點。
旁邊還有一整排的飲水機相當貼心。
幸福亭對面還有一個涼亭-介壽亭為十八尖山最高點，可眺望新竹市區。
繼續往上走約100公尺會看到國父紀念亭，十八尖山三角點就位在這裡，為新竹最親門入門百岳。
十八尖山至高點：國父紀念亭
新手也可以輕鬆完成新竹小百岳-十八尖山，標高132m，編號026小百岳。
十八尖山居高臨下，視野極好，可以將山海和新竹巿區美景盡收眼底。
可通往桐花步道，另一條登山入口-寶山路。
十八尖山是由十八個峰頭所組成的丘陵地，位於新竹市區，呈新月形，為新竹最大的森林公園。
十八尖山美拍景點：梅花亭：兩層樓涼亭，四周環山，景觀優美。
十八尖山入口
地址：新竹巿博愛街5巷
文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天
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