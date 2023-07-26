10分鐘快速攻頂！ 新竹最親民的入門百岳「十八尖山」 視野極佳、巿區美景盡收眼底

新竹十八尖山是我們常去的登山步道，因停車方便，步道規劃完善，至高點還有飲水機及涼亭可以休憩賞景，沒想到這裡居然隱藏著小百岳，就位在國父紀念亭旁，登山步道光入口就有十個，可以選擇最快速的直接攻頂，只要挑戰300階梯步道大約10分鐘即可到達，十八尖山居高臨下，視野極好，可以將山海和新竹巿區美景盡收眼底，為新竹最大的森林公園。

步道入口在博愛路獅子亭旁，對面就是公有停車場，獅子亭後面就是登頂的捷徑。別懹疑，看到一路向上的階梯就是了，從這可以快速到達到幸福亭。

不想走階梯也可走博愛路另一條平緩而上的變葉木步道，適合全家大小健行，環山步道大約30分鐘。

登山入口處有洗手間。

沿途有綠蔭遮蔽，十分幽靜涼爽。影片分享

十八尖山步道捷徑：只要挑戰300階梯步道大約10分鐘即可到達至高點幸福亭。

運動有助於思考，可以專心爬一座山，什麼事都不想，就是一種享受。爬山最大的好處，就是可以讓腦袋放空。

幸福亭：300階樓梯終點。

旁邊還有一整排的飲水機相當貼心。

幸福亭對面還有一個涼亭-介壽亭為十八尖山最高點，可眺望新竹市區。

繼續往上走約100公尺會看到國父紀念亭，十八尖山三角點就位在這裡，為新竹最親門入門百岳。

十八尖山至高點：國父紀念亭

新手也可以輕鬆完成新竹小百岳-十八尖山，標高132m，編號026小百岳。

十八尖山居高臨下，視野極好，可以將山海和新竹巿區美景盡收眼底。

可通往桐花步道，另一條登山入口-寶山路。

十八尖山是由十八個峰頭所組成的丘陵地，位於新竹市區，呈新月形，為新竹最大的森林公園。

十八尖山美拍景點：梅花亭：兩層樓涼亭，四周環山，景觀優美。

十八尖山入口

地址：新竹巿博愛街5巷

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」