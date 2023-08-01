快訊

韓國瑜憂侯友宜民調提備案？朱立倫批無謂放話 揭黨內數據：侯已追上柯

中颱卡努路徑西修離台灣更近！氣象粉專指北部將颳強風：接近颱風假標準

福原愛發千字文聲明正式回擊！轟江宏傑「意圖用社會輿論壓垮她」

這家更好吃！「麥庭麵線勇」臭豆腐份量驚人，「超大蚵仔麵線、香菜皮蛋麵線」皮蛋控必吃

水晶安蹄 不務正業過生活／ 文、圖／水晶

udn走跳美食／水晶

最近桃園的玉里橋頭臭豆腐新開幕，聽說排隊排到不行，不過斜對面的「麥庭麵線勇」個人覺得更好吃，雖然座位很少，但是不論是臭豆腐、蚵仔麵線的份量都驚人，還可另外多加皮蛋，香菜給的不手軟，完全是我這個香菜皮蛋控的菜，不用糾結要不要去排玉里橋頭臭豆腐了，麥庭麵線勇的臭豆腐比較好吃！

麥庭麵線勇 位置 環境

麥庭麵線勇的位置就在大觀路上，斜對面就是玉里橋頭臭豆腐，面對強敵來襲，麵線勇老闆說沒在怕的！麥庭麵線勇的環境看起來就一般路邊小攤，幾個小矮桌矮凳就是內用區，沒有玉里橋頭臭豆腐那麼寬敞，但是臭豆腐比較臭一些，我比較愛啦！

麥庭麵線勇 菜單

除了臭豆腐、麵線外，還有肉圓、炸物，真的什麼都賣耶，而且味道真的都不賴，下午點心時間一下子就一群人上門外帶，還有超大筆的外帶訂單，生意真的很好，店裡還有免費的飲料可以喝。

麥庭麵線勇 餐點

臭豆腐 NT.80

一端上桌真的份量很驚人，滿滿一大盤光是泡菜就有三種，小黃瓜、青木瓜絲、台式泡菜，吃起來酸甜可口，醃得很入味，小黃瓜有點太軟了，最喜歡青木瓜跟台式泡菜的清脆口感，再加上香菜提味，臭豆腐口感非常酥脆，跟玉里橋頭臭豆腐比較起來吃起來味道比重、更夠味！

外帶臭豆腐的外帶盒，外帶不用擔心醬汁會露出來。

大腸鮮蚵麵線＋皮蛋 NT.90

另外再加皮蛋多加20元，鮮蚵的塊頭有夠大，幾乎跟湯匙的面積一樣，而且味道很新鮮，咬下去爆漿不誇張；大腸滷得很入味口感很Q，皮蛋加上香菜還有滿滿蒜泥的組合怎麼會不好吃，湯頭帶著柴魚味，整體口味豐富又超搭，配料中蚵仔讓人最驚艷！

雞排 NT.80

雞排本人也超有份量，厚度很厚，一定要現吃，味道挺古早味的。

炸物、蔥油餅們

麥庭麵線勇的炸物的好吃，份量大外吃起來也不會太油膩，口感酥脆，蔥油餅像薄餅一樣，炸得酥酥澎澎的，甜不辣也好，現炸起來最好吃！

整體吃下來，個人最愛他們家的臭豆腐跟麵線，尤其是蚵仔未免也大得太誇張，很少看到那麼大顆的蚵仔麵線，老闆用料很實在，先吃了麥庭麵線勇再去吃了斜對面玉里橋頭臭豆腐，還是覺得味道上麥庭麵線勇好一些嚕，大家可以比較看看。

麥庭麵線勇

地址：桃園市大園區大觀路1281號 地圖

電話：0915-355-000

營業時間：11:30–19:30 週一公休

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

臭豆腐 外帶 香菜 炸物 泡菜 桃園美食

相關新聞

這家更好吃！「麥庭麵線勇」臭豆腐份量驚人，「超大蚵仔麵線、香菜皮蛋麵線」皮蛋控必吃

udn走跳美食／水晶 最近桃園的玉里橋頭臭豆腐新開幕，聽說排隊排到不行，不過斜對面的「麥庭麵線勇」個人覺得更好吃，雖然座位很少，但是不論是臭豆腐、蚵仔麵線的份量都驚人，還可另外多加皮蛋，香菜給的

新竹市人氣咖啡館「貳參咖啡」：老屋風華裡品咖啡香，甜點也好吃

udn走跳美食／螞蟻 貳參咖啡23COFFEE ROASTERS | 新竹市老宅新生，貳參咖啡位在新竹北區西門街上，鄰近新竹大遠百、城隍廟，是一家人氣相當高的咖啡館，雖然商品價格高了一些，但是咖

細品古典山水園林風華　「南園」享風土美食人文歇心之旅

前往The One南園人文客棧的蜿蜒山路，地圖標示著「羊喜窩路」，新埔鎮一帶好多「窩」，大平窩、羊喜窩、糞箕窩等等，一般認知的「窩」，帶著家的暖意，客家庄的「窩」是形容只有一個出入口的山谷，那麼南園就在天然峭壁環抱的窩中，遺世獨立的隱秘古典山水莊園，大隱歇心的「窩」。

10分鐘快速攻頂！ 新竹最親民的入門百岳「十八尖山」 視野極佳、巿區美景盡收眼底

udn走跳旅遊／大海愛上藍天 新竹十八尖山是我們常去的登山步道，因停車方便，步道規劃完善，至高點還有飲水機及涼亭可以休憩賞景，沒想到這裡居然隱藏著小百岳，就位在國父紀念亭旁，登山步道光入口就有十

想吃先預訂！「派緹煙囪捲」現點現做超好吃　多款外皮搭配鹹甜內餡醬料

udn走跳美食／瑋瑋＊美食萬歲 桃園內壢美食「派緹煙囪捲」，現點現做的好吃煙囪捲是來自匈牙利的小吃，可以自選外皮和內餡口味，有甜也有鹹，很值得嚐鮮看看！建議要提前半小時打電話預約到現場才不會

桃園也吃的到！ 花蓮有名「玉里橋頭臭豆腐」進駐大園設點 7月試營運、8月正式開幕

udn走跳美食／水晶 花蓮有名的「玉里橋頭臭豆腐」也在桃園大園開店，就在大園區大觀路上，佔地很大，又有停車場還有花園跟景觀魚池，目前「玉里橋頭臭豆腐 大觀店」試營運中，八月才正式營業，早上十

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦