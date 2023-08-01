這家更好吃！「麥庭麵線勇」臭豆腐份量驚人，「超大蚵仔麵線、香菜皮蛋麵線」皮蛋控必吃

最近桃園的玉里橋頭臭豆腐新開幕，聽說排隊排到不行，不過斜對面的「麥庭麵線勇」個人覺得更好吃，雖然座位很少，但是不論是臭豆腐、蚵仔麵線的份量都驚人，還可另外多加皮蛋，香菜給的不手軟，完全是我這個香菜皮蛋控的菜，不用糾結要不要去排玉里橋頭臭豆腐了，麥庭麵線勇的臭豆腐比較好吃！

麥庭麵線勇 位置 環境

麥庭麵線勇的位置就在大觀路上，斜對面就是玉里橋頭臭豆腐，面對強敵來襲，麵線勇老闆說沒在怕的！麥庭麵線勇的環境看起來就一般路邊小攤，幾個小矮桌矮凳就是內用區，沒有玉里橋頭臭豆腐那麼寬敞，但是臭豆腐比較臭一些，我比較愛啦！

麥庭麵線勇 菜單

除了臭豆腐、麵線外，還有肉圓、炸物，真的什麼都賣耶，而且味道真的都不賴，下午點心時間一下子就一群人上門外帶，還有超大筆的外帶訂單，生意真的很好，店裡還有免費的飲料可以喝。

麥庭麵線勇 餐點

臭豆腐 NT.80

一端上桌真的份量很驚人，滿滿一大盤光是泡菜就有三種，小黃瓜、青木瓜絲、台式泡菜，吃起來酸甜可口，醃得很入味，小黃瓜有點太軟了，最喜歡青木瓜跟台式泡菜的清脆口感，再加上香菜提味，臭豆腐口感非常酥脆，跟玉里橋頭臭豆腐比較起來吃起來味道比重、更夠味！

外帶臭豆腐的外帶盒，外帶不用擔心醬汁會露出來。

大腸鮮蚵麵線＋皮蛋 NT.90

另外再加皮蛋多加20元，鮮蚵的塊頭有夠大，幾乎跟湯匙的面積一樣，而且味道很新鮮，咬下去爆漿不誇張；大腸滷得很入味口感很Q，皮蛋加上香菜還有滿滿蒜泥的組合怎麼會不好吃，湯頭帶著柴魚味，整體口味豐富又超搭，配料中蚵仔讓人最驚艷！

雞排 NT.80

雞排本人也超有份量，厚度很厚，一定要現吃，味道挺古早味的。

炸物、蔥油餅們

麥庭麵線勇的炸物的好吃，份量大外吃起來也不會太油膩，口感酥脆，蔥油餅像薄餅一樣，炸得酥酥澎澎的，甜不辣也好，現炸起來最好吃！

整體吃下來，個人最愛他們家的臭豆腐跟麵線，尤其是蚵仔未免也大得太誇張，很少看到那麼大顆的蚵仔麵線，老闆用料很實在，先吃了麥庭麵線勇再去吃了斜對面玉里橋頭臭豆腐，還是覺得味道上麥庭麵線勇好一些嚕，大家可以比較看看。

麥庭麵線勇

地址：桃園市大園區大觀路1281號 地圖

電話：0915-355-000

營業時間：11:30–19:30 週一公休

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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