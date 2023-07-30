新竹市人氣咖啡館「貳參咖啡」：老屋風華裡品咖啡香，甜點也好吃

貳參咖啡23COFFEE ROASTERS | 新竹市老宅新生，貳參咖啡位在新竹北區西門街上，鄰近新竹大遠百、城隍廟，是一家人氣相當高的咖啡館，雖然商品價格高了一些，但是咖啡跟甜點水準不錯，擁有不少忠實顧客。

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久違的新竹，臨時到新竹快閃半天，朋友推薦這家在新竹大遠百不遠處的貳參咖啡，雙層老屋在街邊轉角處相當顯眼，二樓保有天井讓陽光投射入內，午後時段不少人在這邊看書喝咖啡，是新竹市裡的人氣咖啡館。

朋友跟我說這家店在新竹市確實相當有名，而且也吸引很多外地客前來，共同的朋友還說裡面的妹妹很正，(我聽了覺得到底是來喝咖啡還是來看美眉的？)

貳參咖啡2020年重新老宅翻修，期間暫停營業了兩個月，隨後帶著新樣貌再現，一開幕更成了火紅的新竹IG打卡熱點，除了自家烘豆，連甜點水準都不錯，吸引相當多人前來朝聖打卡。

一二樓的環境是很乾淨明亮的，老屋加上木質家具，水泥地、水泥牆，乾淨清爽也好整理。

二樓則是有一面藏書牆，上方的書籍都可拿取閱讀。

我跟朋友選在窗邊的座位，陽光投射下充滿暖意，腳下的磨石子更顯懷舊氛圍。

貳參咖啡23COFFEE ROASTERS菜單

字很小的菜單，現在每一家咖啡館都流行這樣就對了。

焦糖伯爵麥芽椪糖戚風 180 | 卡布奇諾140 | 檸檬雪克冰美式170

我覺得價格有點高，但是在新竹市聽說好像是正常的。

檸檬雪克冰美式 170。喝起來有點煙燻味，檸檬風味跟酸度很明顯，喝起來甜度比較高，泡沬增加了滑順口感，確實好喝，水準很好。

卡布奇諾 140。朋友點的卡布奇諾，我覺得味道有點偏向澳白，奶味蠻濃的。

焦糖伯爵麥芽椪糖戚風 180。這家的甜點在網路上相當多人推薦，來這邊幾乎必點！

伯爵戚風蛋糕吃起來濕潤蓬鬆，茶香濃郁，頂層放上自家熬煮椪糖，椪糖脆脆的口感很有趣，也是整體甜度的主要來源，奶油則是增加柔滑感，這一款戚風蛋糕是店裡的超人氣甜點選項。

這家店另外還有一個特別點，坐定位後不用自己到櫃檯點餐，會有服務人員到位點餐，用餐結束後再到一樓櫃台結帳即可，他們還有開發票，整體是一家用心經營的咖啡館，不過我覺得單價稍微高了一點。

貳參咖啡

營業時間：12:00~18:00(週一公休)

電話：03-523-2223

地址：新竹市北區西門街152號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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