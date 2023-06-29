各國酒類品牌任你挑！新竹日風露天居酒屋 聚餐、小酌都適合

【卡桑の酒場】居酒屋位於新竹東區光復路上，即便身在車水馬龍的東大高架橋之下，也藏不住這裡的歡愉熱鬧的氣氛。半露天的開放空間中，環繞著輕快的流行歌曲，讓身體也不由自主跟著輕鬆了起來，在明亮寬敞的環境裡，感受陣陣微風吹拂的涼爽，是下班後與三五好友相約聚餐小酌的好地方！

每到下午五點半，店外招牌亮起，可見紅色燈籠高掛於門口，與店內的黃橙色燈光相互輝映，呈現濃厚的日本風貌。

店家開業至今已長達7年的時間， 店名中的「卡桑」在日文中為母親的意思，店長說道，店內的菜色大多以媽媽們最拿手的家常菜做改良和變換，這就是【卡桑の酒場】命名的由來。

▲店內空間寬敞而明亮。

滿櫃排列整齊的啤酒是店內的一大特色，有來自各國的啤酒可以選擇，堪稱「新竹市酒類最多」的店家，入店後隨意挑選自己喜歡的口味，不用刻意倒入杯中，豪邁舉起暢快灌入口中，沁涼的爽快感隨之而來，這樣舒服又放鬆的環境，深得上班族與大學生的喜愛。

※未滿18歲請勿飲酒；喝酒不開車，開車不喝酒。

▲女孩們最愛的日本梅酒。

▲來自韓國的水果燒酒。

▲多款經典啤酒整齊排列於冰箱，超級療癒。

店內除了菜單上固定的熱炒、燒烤、熱湯等品項，黑板上還會寫上隨季節變換的菜色。這樣的想法源自道地的日本料理店。因日本自古以來四季分明，除了在生活中重視季節感，對於食物的呈現亦遵循春、夏、秋、冬四季分別傳遞出的特殊魅力。店內食材來源為料理長每日半夜2點下班後，親自到市場挑選把關，並會依循當季新鮮食材研發新菜色。

綜合串燒

一上桌就氣勢滿滿的綜合串燒，以特調醬料醃製，軟嫩度適中，每份共有16-18串，包含豬肉、雞肉、牛肉、羊肉以滿足不同嗜肉者的需求，推薦給喜歡「每種口味都給我來一點」的朋友，內容物豐富澎派，下酒單吃都十分合適。

魷魚螺肉蒜

在酒店尚未出現之前，魷魚螺肉蒜是最經典的酒家菜之一，如今酒家沒落，這道料理仍完整的被保留在【卡桑の酒場】中。這是一道使用小火燉煮的湯品，內含魷魚、脆筍、螺肉、排骨酥、芋頭、五花肉片、鈕扣菇、蛋酥、香菜、蒜苗、山東大白菜，味道濃郁層次豐富，喝完後甘甜的氣味在口中久久揮之不去，讓人不禁想再來一碗。

麻辣臭臭鍋文字

閃著油光色澤的鴨血，不僅賣相好，口感更是十分彈牙，而一旁的豆腐也不甘示弱，空隙間吸附了飽滿的麻辣湯汁，一口咬下鮮美的湯汁便會在嘴中爆開，底部還有Q彈帶嚼勁的大腸，喜歡麻辣臭臭鍋的朋友可別錯過這道了！

麻辣鳳爪

以各種辛香料滷製而成的麻辣鳳爪口感獨特，將辣、麻、鹹、香四味融合，充滿膠質的鳳爪嚼勁十足，完整吸收滷汁的風味，再加上蔥花、辣椒與香菜的點綴，鮮辣開胃相當過癮。

鐵板鮮蚵

極富特色的鐵板鮮蚵，光是用聞的就十分下飯，裡頭的蚵仔新鮮肥美，滑嫩順口，搭配上半熟蛋和嫩豆腐，口感豐富層次鮮明，每吃一口都令人回味再三。

▲蚵仔顆顆肥美飽滿。

【卡桑の酒場】目前也有提供團體包場服務，1樓約可容納50人，2樓則可容納30人，不論是公司聚會、社團活動都可以提前預約，以百匯的方式讓成員們在此一邊聊天吃飯，一邊培養感情，享受輕鬆自在的熱鬧氛圍。

▲店內二樓座位區。

▲一樓座位區。

▲一樓座位區。





卡桑の酒場

店家地址：新竹市東區光復路二段567號

連絡電話：035620935

營業時間：17:30–02:00

粉絲專頁：http://bit.ly/3MbGoY8





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