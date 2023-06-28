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生意爆炸好！新埔老街上的無名粄條店，份量超足可以兩人吃，肉片沾金桔醬超有客家味

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

新埔鎮上生意超好的無名粄條店，沒有招牌只見滿滿的人潮，google map上的地標寫著老鄰長粄條店，望眼放去大多是新埔在地人來用餐，網路上評價也超高。

內用自己找位子之後再到櫃台點餐結帳，室內戶外都有位子，客席數不少，當天幾乎也坐到近全滿，好誇張的人氣。

煮麵的手沒停過。

醬料區有客家金桔醬以及辣椒醬等可取用，有點白斬肉的話推薦一定要沾金桔醬一起吃。

老鄰長粄條店主要以麵跟小菜為主，沒有飯類的品項，湯麵乾麵都有，不愛粄條另外有油麵跟米粉可以選。

上餐速度極快，一下子就幾乎全到齊了～淋入滿滿紅色醬汁的乾粄條（NT.60），還加了不少油蔥酥，光看就很好吃，色香味俱全。

醬汁是店家特調，吃起來偏甜，粄條薄短，不是走厚而Q的路線，吃來偏軟，份量多到足以兩個人吃，點餐前最好先斟酌一下。

小孩指定要吃乾麵（NT.60），麵體雖也偏軟，但沒粄條來的軟。

貢丸湯（NT.35）一碗有三顆貢丸，剛好我們家一人一顆，貢丸肉味十足，多汁Q彈，是好吃的貢丸，湯頭濃郁也很可口。

白斬肉（NT.60/大）有瘦肉跟三層肉可以選，大家不太愛肥肉所以選了瘦肉，豬肉新鮮沒腥味，瘦肉口感紮實但不乾柴，沾著金桔醬一起吃很合拍。

雞捲（NT.40/小）偏軟，口感一般。

客家腌腸（NT.40/小）是新埔古早味美食，以蕃薯粉拌入豬肉灌入豬小腸，風味跟口感與香腸截然不同。腌腸口感比香腸來的軟一些，軟中帶Q，建議可以沾金桔醬一起食用。

豬頭皮中規中矩（NT.40/小）。

什麼都想吃一點的話適合點滷味拼盤（NT.40/小），裡面包含豆干、豆皮、海帶。

不要忘了點盤燙青菜（NT.60/大）補充纖維。

以價格跟份量來說真的很超值，少見的客家腌腸在這吃的到，只可惜不是個人喜歡的粄條口感，不知湯粄條會不會更合我胃口些。

老鄰長粄條店 | 粉絲頁

電話：03-588-3277

地址：新竹縣新埔鎮廣和路3號

營業時間：05:00–13:20（週五公休）

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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客家 古早味 滷味 醬料 新竹美食

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