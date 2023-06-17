一次盡覽自然美！新竹雪霸國家公園「觀霧森林」景點路線推薦
新竹雪霸國家公園坐落於台灣島中北部的雪山山脈，高聳的山林和壯闊的景色，一直是海內外遊客喜愛的熱門旅遊景點。而位處其中的觀霧森林遊樂區，更是一年四季滿滿的霧林寶藏風景。一起來看看小編精選的推薦路線，一次盡覽雪霸國家公園觀霧森林最純淨的自然美
雪霸國家公園簡介
雪霸國家公園誕生於民國81年7月1日，它是台灣的第五座國家公園，
也是高山型的國家公園，以雪山山脈為中心，
周圍的新竹縣五峰鄉和尖石鄉、苗栗縣泰安鄉、台中市和平鄉的山區，
都在雪霸的範圍內。
國家公園內地形高低起伏，景色非常引人入勝，
而且還有豐富的動植物及人文資源，
是個適合全家旅遊、邊玩邊學的大自然教室。
雪霸觀霧森林交通方式
自駕：
《路線一》
國道3號(二高)竹林交流道下→縣道120線→竹東→縣道122線(南清公路)→清泉→大鹿林道→觀霧 (自竹東市區至觀霧車程約需2小時)
《路線二》
國道1號(中山高)新竹交流道下→往竹東方向(下公館)接南清公路122縣道，續往五峰(清泉)方向行駛，經大鹿林道即可前往觀霧
《路線三》
行駛台68線快速道路→竹東-縣道122線(南清公路)→清泉→大鹿林道→觀霧 (自竹東市區至觀霧車程約需2小時)。
大眾運輸：
可利用「台灣好行-觀霧線」公車，沿途共停靠八站。
往返新竹高鐵站和觀霧山莊，途經高鐵新竹站與台鐵竹東站。
單程票價$300整。
建議電話預約搭乘，電話專線：037-597688，0911-367395，0911-363360。
服務時間：週一至週五上午08:00-12:00、下午13:30-17:30。
例假日、國定假日與補班日均未提供預約服務。
相關乘車及預約規定，請詳見：台灣好行觀霧線官網
觀霧遊憩區行程推薦
觀霧森林#1雪霸國家公園八景
雪霸國家公園八景：迷霧、雲海、晚霞、日出、森林、巨木、星空、聖稜線。
是許多人此生夢寐以求想一睹風采的風景。
透過兩天一夜的方式，一次感受雪山觀霧的日與夜。
將煙幕瀰漫的日出，晚霞，到無光害干擾的清澈星空，全部盡收眼底。
更能在浪漫的雲海中呼吸著芬多精，配上一頓豐盛的下午茶，
絕對是人生不可多得的一大享受。
參考行程搜尋【趣吧】：新竹雪霸觀霧國家公園二日遊
觀霧森林#2雪霸國家公園跨年日出
跨年衝雪霸看日出是很多人喜愛的行程，
欣賞完跨年煙火後，帶著興奮的餘韻搭上夜未眠專車，
從喧囂的跨年晚會到雪霸觀霧的壯闊寧靜，
看著新年第一道曙光從聖稜線慢慢露臉，搭配壯闊翻騰的雲海
那種感動讓很多人去一次都念念不忘。
這個熱門行程絕對都是一開就秒殺等級，
也想感受一次這份熱血感動的朋友，可千萬不要忘記手刀預約啊！
參考行程搜尋【趣吧】：雪霸聖稜線日出夜未眠
觀霧森林#3觀霧森林瀑布&檜山巨木群
喜歡山林的人，怎麼會錯過雪霸國家公園呢？
兩天內走訪三大精華路線：觀霧瀑布、榛山360度觀景步道、檜山巨木群步道。
感受五棵千年紅檜巨木聳直立入雲的震撼，
又或是感受觀霧瀑布約30公尺高白涓飛瀑的壯觀
更能欣賞聖稜線自雪山、北稜角延續品田山，
一直綿延到小霸尖山、大霸尖山等名山百岳的壯麗山勢橫跨天際。
參考形成搜尋【趣吧】：雪霸觀霧森林二日遊
觀霧森林#4觀霧雲間山莊森林浴
雲霧繚繞，海拔1900公尺的世外桃源。
不擅長登山健行，也能享受清幽如畫的雪霸山景。
啜飲一口咖啡品味一口有機栽培的鮮甜，
呼吸每一口滿滿芬多精的大自然香氣，
更有環形步道讓你一窺隱藏的峨嵋湖波光倒影。
假日想好好喘口氣？那就選擇雪山觀霧的山上人家，
細細品味遠離都市塵囂的清幽生活吧！
參考行程搜尋【趣吧】：觀霧山上人家二日遊
觀霧森林#5觀霧森林步道眺望雪霸
雪霸的觀霧遊憩區內，走上雲霧繚繞的野馬瞰山環形步道，
野馬瞰山步道是雪霸觀霧遊憩區的隱藏版步道，
只有林務局和登山客們才知道的林間便道。
過程平緩好走沿路針葉林相伴，
莫約20分鐘就能到達野馬瞰山頂。
可以望見整座雪霸農場和五指山、鵝公髻山和樂山雷達站，
飽覽彷彿電影中的壯麗場景。
參考行程搜尋【趣吧】：一日雪霸健行賞雲海去
雪霸國家公園花季週期表
1~3月：鬱金香、櫻花、梅花、茶花
4~6月：牡丹、牡丹櫻
5~6月：繡球花季、櫻桃季
7~9月：避暑採果－小藍莓季
9~10月：養生季－明日葉
11月：雪霸賞楓季
11~12月：雲海季
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