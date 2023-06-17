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一次盡覽自然美！新竹雪霸國家公園「觀霧森林」景點路線推薦

聯合新聞網／ Tripbaa趣吧! 旅遊平台

新竹雪霸國家公園坐落於台灣島中北部的雪山山脈，高聳的山林和壯闊的景色，一直是海內外遊客喜愛的熱門旅遊景點。而位處其中的觀霧森林遊樂區，更是一年四季滿滿的霧林寶藏風景。一起來看看小編精選的推薦路線，一次盡覽雪霸國家公園觀霧森林最純淨的自然美

雪霸國家公園簡介

▲台灣國家森林遊樂區－新竹觀霧。 （圖／wcl.travel, Instagram）
▲台灣國家森林遊樂區－新竹觀霧。 （圖／wcl.travel, Instagram）

雪霸國家公園誕生於民國81年7月1日，它是台灣的第五座國家公園，

也是高山型的國家公園，以雪山山脈為中心，

周圍的新竹縣五峰鄉和尖石鄉、苗栗縣泰安鄉、台中市和平鄉的山區，

都在雪霸的範圍內。

國家公園內地形高低起伏，景色非常引人入勝，

而且還有豐富的動植物及人文資源，

是個適合全家旅遊、邊玩邊學的大自然教室。

雪霸觀霧森林交通方式

自駕：

《路線一》

國道3號(二高)竹林交流道下→縣道120線→竹東→縣道122線(南清公路)→清泉→大鹿林道→觀霧 (自竹東市區至觀霧車程約需2小時)

《路線二》

國道1號(中山高)新竹交流道下→往竹東方向(下公館)接南清公路122縣道，續往五峰(清泉)方向行駛，經大鹿林道即可前往觀霧

《路線三》

行駛台68線快速道路→竹東-縣道122線(南清公路)→清泉→大鹿林道→觀霧 (自竹東市區至觀霧車程約需2小時)。

大眾運輸：

可利用「台灣好行-觀霧線」公車，沿途共停靠八站。

往返新竹高鐵站和觀霧山莊，途經高鐵新竹站與台鐵竹東站。

單程票價$300整。

建議電話預約搭乘，電話專線：037-597688，0911-367395，0911-363360。

服務時間：週一至週五上午08:00-12:00、下午13:30-17:30。

例假日、國定假日與補班日均未提供預約服務。

相關乘車及預約規定，請詳見：台灣好行觀霧線官網

觀霧遊憩區行程推薦

觀霧森林#1雪霸國家公園八景

▲新竹雪霸觀霧國家公園 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲新竹雪霸觀霧國家公園 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

雪霸國家公園八景：迷霧、雲海、晚霞、日出、森林、巨木、星空、聖稜線。

是許多人此生夢寐以求想一睹風采的風景。

透過兩天一夜的方式，一次感受雪山觀霧的日與夜。

將煙幕瀰漫的日出，晚霞，到無光害干擾的清澈星空，全部盡收眼底。

更能在浪漫的雲海中呼吸著芬多精，配上一頓豐盛的下午茶，

絕對是人生不可多得的一大享受。

參考行程搜尋【趣吧】：新竹雪霸觀霧國家公園二日遊

觀霧森林#2雪霸國家公園跨年日出

▲2021跨年活動推薦-雪霸農場日出。 （圖／雪霸農場粉絲專頁）
▲2021跨年活動推薦-雪霸農場日出。 （圖／雪霸農場粉絲專頁）

跨年衝雪霸看日出是很多人喜愛的行程，

欣賞完跨年煙火後，帶著興奮的餘韻搭上夜未眠專車，

從喧囂的跨年晚會到雪霸觀霧的壯闊寧靜，

看著新年第一道曙光從聖稜線慢慢露臉，搭配壯闊翻騰的雲海

那種感動讓很多人去一次都念念不忘。

這個熱門行程絕對都是一開就秒殺等級，

也想感受一次這份熱血感動的朋友，可千萬不要忘記手刀預約啊！

參考行程搜尋【趣吧】：雪霸聖稜線日出夜未眠

觀霧森林#3觀霧森林瀑布&檜山巨木群

▲雪霸國家公園千年檜木林 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）
▲雪霸國家公園千年檜木林 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

喜歡山林的人，怎麼會錯過雪霸國家公園呢？

兩天內走訪三大精華路線：觀霧瀑布、榛山360度觀景步道、檜山巨木群步道。

感受五棵千年紅檜巨木聳直立入雲的震撼，

又或是感受觀霧瀑布約30公尺高白涓飛瀑的壯觀

更能欣賞聖稜線自雪山、北稜角延續品田山，

一直綿延到小霸尖山、大霸尖山等名山百岳的壯麗山勢橫跨天際。

參考形成搜尋【趣吧】：雪霸觀霧森林二日遊

觀霧森林#4觀霧雲間山莊森林浴

▲春節過年活動推薦-雪霸觀霧。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）
▲春節過年活動推薦-雪霸觀霧。 （圖／Tripbaa趣吧！自由行專家）

雲霧繚繞，海拔1900公尺的世外桃源。

不擅長登山健行，也能享受清幽如畫的雪霸山景。

啜飲一口咖啡品味一口有機栽培的鮮甜，

呼吸每一口滿滿芬多精的大自然香氣，

更有環形步道讓你一窺隱藏的峨嵋湖波光倒影。

假日想好好喘口氣？那就選擇雪山觀霧的山上人家，

細細品味遠離都市塵囂的清幽生活吧！

參考行程搜尋【趣吧】：觀霧山上人家二日遊

觀霧森林#5觀霧森林步道眺望雪霸

▲新竹雪霸農場。 （圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）
▲新竹雪霸農場。 （圖／Tripbaa趣吧！達人帶路）

雪霸的觀霧遊憩區內，走上雲霧繚繞的野馬瞰山環形步道，

野馬瞰山步道是雪霸觀霧遊憩區的隱藏版步道，

只有林務局和登山客們才知道的林間便道。

過程平緩好走沿路針葉林相伴，

莫約20分鐘就能到達野馬瞰山頂。

可以望見整座雪霸農場和五指山、鵝公髻山和樂山雷達站，

飽覽彷彿電影中的壯麗場景。

參考行程搜尋【趣吧】：一日雪霸健行賞雲海去

雪霸國家公園花季週期表

1~3月：鬱金香、櫻花、梅花、茶花

4~6月：牡丹、牡丹櫻

5~6月：繡球花季、櫻桃季

7~9月：避暑採果－小藍莓季

9~10月：養生季－明日葉

11月：雪霸賞楓季

11~12月：雲海季

雪霸國家公園其他行程推薦

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雪霸國家公園 步道 跨年

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