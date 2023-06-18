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麻得過癮！ 竹北美食「川味麻辣粉絲」真材實料 獨享個人份酸菜白肉鍋

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於竹北的來碗粉 川味麵食館鄰近竹北火車站，淡黃色的招牌映襯有著書法古意的「來碗粉」，加上文青風的店面風格與舒適的用餐空間，讓人一改對於傳統麵食館用餐的體驗印象。

▲內用環境舒適乾淨，牆面裝潢以紅磚搭配淨白牆面，明亮的空間與輕快的音樂也讓人倍感放鬆，等待美食上桌期間也可欣賞各式Q版貓咪的畫作。
▲內用環境舒適乾淨，牆面裝潢以紅磚搭配淨白牆面，明亮的空間與輕快的音樂也讓人倍感放鬆，等待美食上桌期間也可欣賞各式Q版貓咪的畫作。

店內提供的菜單品項以「麵食」為主，「過癮乾拌」系列可吃到獨家調配的醬香氣，尤其「川味酸辣粉絲」麻中帶辣的刺激感讓人吃得超過癮！而「特色湯麵」系列也可吃到川味湯粉絲，以及老闆貼心設計的個人份「酸菜白肉湯麵」，再點杯家常酸梅湯一起搭配更是經典！若與家人朋友一同前來，也可點幾道涼拌小菜豐富餐桌饗宴。

川味牛肉酸辣粉絲

獨家的川味酸辣秘方可花費了老闆許多功夫與時間才調配完成，除了添入了十二種中藥材外，更多次調適各個藥材的風味呈現與用量搭配，且一碗份量超足，入口的Q彈粉絲在咀嚼間可感受酸鹹辣感，尾韻留有的麻感滋味更是迷人，搭配嫩口的牛肉一起、咬開白芝麻，讓整體層次更為豐富。

▲吸滿麻辣醬汁的粉絲超迷人
▲吸滿麻辣醬汁的粉絲超迷人

▲灑滿白芝麻的牛肉十足嫩口
▲灑滿白芝麻的牛肉十足嫩口

麻辣乾麵

除了加入獨家的手炒辣椒外，更用心搭配蛋絲、紅蘿蔔絲、小黃瓜絲與鮮蔥、香菜，吃之前可得好好均勻拌開，感受每口的麻辣香氣！而麵體除了細麵外，也有白麵、拉麵、刀削麵可供選擇，讓熱愛麵食的朋友可以自由搭配自己喜愛的麵條口感。

酸菜白肉湯麵

想吃「酸菜白肉鍋」不用呼朋引伴，在這一個人也可以享用！老闆精心調配過癮的酸感，搭配以豬大骨、雞骨、蔬菜每天熬煮三小時的純天然高湯，再與經典的豬五花一同呈現，讓一碗滿滿的酸菜白肉湯麵以百元價位即可品嚐，成為許多饕客的每日小確幸之一。

▲家常酸梅湯，搭配酸菜白肉簡直絕配！
▲家常酸梅湯，搭配酸菜白肉簡直絕配！

蕃茄蛋花湯麵

深色的蕃茄湯頭入口濃郁，尤其甘甜的大骨高湯讓整體不單薄、擁有厚實底蘊，純天然的風味讓人願意喝完整碗，滿足地打個飽嗝。

▲刀削麵吸進滿滿湯頭精華。
▲刀削麵吸進滿滿湯頭精華。

▲濃郁番茄高湯，熱愛蕃茄湯品的朋友可別錯過。
▲濃郁番茄高湯，熱愛蕃茄湯品的朋友可別錯過。

自今年情人節開業的來碗粉 川味麵食館由三位老闆一同開創，對與美食極其講究的他們，希望店內提供的每份料理都能有獨到的美味，除了在風味上不馬虎，於食材的挑選上也是認真看待，希望顧客都能品嘗到原食材所呈現的美味。

這樣的用心也深獲許多饕客的讚賞，對於竹北的麵食控來說更是尋得了一處可盡心品嚐料理的麵食館，同為麵食控、嗜辣者的你，下回來到竹北可將這間收入口袋名單。


來碗粉 川味麵食館

店家地址：新竹縣竹北市縣政九路172號1樓

店家電話：036571523

營業時間：11:30–14:30；16:30–20:00(公休日依粉專公佈為主)

粉絲專頁：https://bit.ly/45TIi7G


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